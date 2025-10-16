Nestlé: Creșterea constantă și restructurarea ambițioasă determină creșterea prețului acțiunilor

Creștere organică solidă a vânzărilor de 3,3% și previziuni de menținere a unei marje operaționale de peste 16% pentru primele trei trimestre ale anului 2025.

Acțiunile cresc după anunțarea planurilor de reducere a 16.000 de locuri de muncă și dublarea obiectivelor de economisire la 3 miliarde CHF anual.

Acțiunile cresc după anunțarea planurilor de reducere a 16.000 de locuri de muncă și dublarea obiectivelor de economisire la 3 miliarde CHF anual.

Nestlé a publicat rezultatele pentru primele trei trimestre ale anului 2025, care arată o creștere moderată, dar constantă. Creșterea organică a veniturilor a atins 3,3%, în timp ce creșterea internă reală (RIG) s-a situat la 0,6%. Compania și-a confirmat obiectivul de a menține o marjă de profit operațional de cel puțin 16% și a anunțat un plan cuprinzător de restructurare, care include concedierea a aproximativ 16.000 de angajați până la sfârșitul anului 2027. După anunțarea rezultatelor, prețul acțiunilor Nestlé a crescut cu 8%, marcând cea mai mare creștere într-o singură zi din ultimii 17 ani. Date financiare pentru nouă luni din 2025 Creșterea organică a veniturilor: +3,3%

Creșterea internă reală (RIG): +0,6%

Venituri din vânzări: 65,87 miliarde CHF

Creștere organică în Europa: +4,3%

Asia, Oceania și Africa: +2,7%

America: +2,5%

Nespresso: +6,7%

Nestlé Health Science: +3,8%

Ape și băuturi premium: +4,4%

Alte segmente: +3,8%

Impactul prețurilor asupra creșterii veniturilor: +2,8%

Previziunea marjei profitului operațional: minimum 16% (consens 16,1%) Plan de restructurare și economii Nestlé a anunțat planuri de reducere a forței de muncă cu aproximativ 16.000 de posturi în următorii doi ani, inclusiv aproximativ 12.000 de locuri de muncă în funcții administrative și alte 4.000 în producție și lanțul de aprovizionare. Compania și-a dublat obiectivul de economii la 3 miliarde CHF anual și se așteaptă ca costurile unice de restructurare să fie aproximativ duble față de economiile planificate. În plus, este în curs o revizuire strategică a segmentului Waters & Premium Beverages și a unor mărci mainstream și de valoare din domeniul sănătății și nutriției, fiind explorate posibile cedări sau parteneriate de afaceri. Reacția pieței și evaluarea analiștilor În urma raportului, prețul acțiunilor Nestlé a crescut cu 8%, cea mai mare creștere într-o singură zi din ultimii 17 ani. Este important de menționat că creșterea acțiunilor nu a fost determinată de rezultatele financiare în sine, care au fost în mare parte în conformitate cu așteptările, ci în principal de anunțarea planurilor de restructurare și reducere a locurilor de muncă. Piața și analiștii au reacționat pozitiv la această direcție, recunoscând semnele de îmbunătățire a creșterii interne reale și apreciind obiectivele ambițioase de economisire. În același timp, ei avertizează asupra riscurilor legate de piețele externe și provocările preconizate în ultimul trimestru. În ciuda acestor preocupări, măsurile luate sunt considerate o bază solidă pentru transformarea ulterioară a companiei. Sursa: xStation 5

