Netflix câștigă înainte de raportul pentru Q1 2025 📈 Va susține acest raport sentimentul de pe Wall Street?🗽

Acțiunile Netflix (NFLX.US) câștigă puțin peste 0,5% astăzi, înainte de raportul cheie al companiei privind câștigurile din Q1 2025. Este de așteptat ca Wall Street să urmărească îndeaproape rezultatele, în special având în vedere că raportul dezamăgitor al Netflix din 2022 a precedat o corecție majoră a pieței de acțiuni din SUA și a stârnit temeri legate de o recesiune provocată de consumatori. În acest context, compania este acum privită ca un fel de „test de turnesol” pentru sentimentul cheltuielilor discreționare - și potențial pentru starea de spirit mai largă a investitorilor în ceea ce privește acțiunile de consum din SUA. Întrebarea cheie este: poate Netflix să reziste temerilor legate de recesiune și să demonstreze rezistență pe fondul incertitudinii macroeconomice? La ce se așteaptă investitorii de data aceasta? În special, compania a confirmat că nu va mai raporta trimestrial creșterea numărului de abonați și ARPU (venitul mediu pe utilizator). Acest lucru înseamnă mai puțină transparență în ceea ce privește parametrii principali de creștere și mai multă presiune de interpretare asupra investitorilor. Compania spune că va publica aceste cifre numai după ce va depăși anumite repere. Opțiunile prevăd o volatilitate implicită de 8,5% a acțiunilor în urma raportului de astăzi. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Așteptări - Ștacheta este ridicată (din nou) Venituri: 10,5 miliarde de dolari față de 9,37 miliarde de dolari în urmă cu un an și prognoza proprie a Netflix de 10,42 miliarde de dolari

EPS: 5,68 $ față de 5,28 $ în urmă cu un an și prognoza Netflix de 5,58 Investitorii sunt optimiști, așteptându-se ca veniturile și câștigurile companiei să fie puțin mai mari decât previziunile proprii ale Netflix. La sfârșitul anului 2024, Netflix avea 301,6 milioane de abonați la nivel global. Până în prezent, volumul și calitatea conținutului său s-au tradus într-un angajament mai mare, în creșterea numărului de abonați și în puterea de stabilire a prețurilor. Netflix a înregistrat o creștere anuală a veniturilor de 16% în 2024, marja sa operațională crescând de la 21% la 27%. Creșterea numărului de abonați a atins 41 de milioane de utilizatori noi, depășind recordul anterior din 2020. Forța conținutului platformei a fost determinată de succese precum sezonul 2 din „Squid Game”, debutul în SUA al WWE Raw și drama originală "Adolescence ” - toate considerate factori-cheie de implicare. Optimismul actual al pieței în ceea ce privește Netflix reflectă trecutul de succes, dar este și viitorul la fel de luminos? Privind în perspectivă, piețele se așteaptă ca rezultatele trimestrului 2 din 2025 să arate Venituri: 10,88 miliarde de dolari

EPS: 6,24 Acest lucru ar confirma capacitatea Netflix nu numai de a trece peste furtuna economică, ci și de a crește în fața precauției consumatorilor. Comentariile Wall Street Analiștii Bank of America rămân optimiști, numind Netflix una dintre cele mai rezistente companii media pe fondul volatilității recente. Aceștia susțin că cererea de divertisment rămâne puternică chiar și în timpul recesiunilor, deoarece este puțin probabil ca consumatorii să renunțe complet la conținutul accesibil de acasă. Raymond James are un punct de vedere similar, numind Netflix una dintre cele mai "defensive alegeri ” din sectorul media digital. Între timp, Bloomberg Intelligence subliniază obiectivele ambițioase ale Netflix: dublarea veniturilor și triplarea EBIT până în 2030 , cu un obiectiv de marjă operațională de 40% . Cu o creștere netă a numărului de abonați estimată la 18 milioane pe an și cu o activitate publicitară în creștere, estimată să atingă venituri de 9 miliarde de dolari (aproximativ 11% din total) până în 2030 , Netflix este bine poziționată pentru o creștere pe termen lung. Aspecte tehnice (interval zilnic) Acțiunile Netflix rămân într-o tendință ascendentă pe termen lung. În timpul ultimei retrageri a pieței, acțiunile au respectat suportul oferit de media exponențială de 200 de zile situată în apropierea nivelului de 850 de dolari și, de atunci, au crescut cu peste 15%. Rezistența tehnică cheie se află acum în jurul nivelului psihologic de 1.000 USD. Următorul raport - în absența datelor privind abonații și ARPU - poate testa încrederea investitorilor și crește riscul de interpretare a pieței. Multipli de evaluare Netflix se tranzacționează la o primă în comparație cu media indicelui, cu un raport P/E de aproape 50 și un multiplu forward pe 12 luni de aproximativ 40. Această evaluare lasă puțin loc pentru erori - chiar și un raport „puternic” ar putea să nu fie suficient pentru a împinge acțiunile semnificativ mai sus. Acestea fiind spuse, alocarea puternică de capital, creșterea ROIC și scăderea WACC continuă să susțină povestea creării de valoare pe termen lung. Sursa: xStation5, XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."