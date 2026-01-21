Netflix: Perspectivele pentru 2026 îi sperie investitorii

Aspecte esențiale Rezultatele solide din Q4 2025 sunt umbrite de perspectivele pentru Q1 2026

Se preconizează o creștere a marjelor operaționale, dar insuficientă pentru o piață instabilă

Investitorii nu sunt încântați de știrile privind acordul cu Warner Brothers, deocamdată...

Așteptări ridicate pentru Netflix în 2026

Conducerea Netflix pariază că acordul cu Warner Brothers reprezintă viitorul pentru Netflix

Rezultatele financiare ale Netflix (NFLX.US) sunt considerate începutul sezonului de raportare financiară în sectorul tehnologic și au venit într-un moment foarte interesant pentru piață, în mijlocul unei perioade de aversiune la risc la nivel global, cauzată de vânzarea masivă a obligațiunilor japoneze și de creșterea tensiunilor geopolitice din cauza schimbării obiectivelor de politică externă ale lui Donald Trump. Per ansamblu, cifrele Netflix pentru al patrulea trimestru au fost solide. Veniturile și profitul net au depășit așteptările analiștilor, ajungând la 12,05 miliarde de dolari și, respectiv, 2,55 miliarde de dolari. Cu toate acestea, atenția s-a concentrat asupra perspectivelor pentru 2026 și asupra detaliilor privind oferta nouă și revizuită a Netflix pentru Warner Brothers. Compania a înregistrat o creștere a vânzărilor de 18% în al patrulea trimestru, dar perspectivele pentru trimestrul întâi au fost slabe, iar ștacheta a fost ridicată. Îngrijorările legate de marja operațională și de creșterea costurilor, inclusiv costurile legate de tranzacția cu Warner Brothers, au afectat acțiunile în premarket marți, iar acestea au scăzut cu peste 5%. Compania se așteaptă la o creștere a veniturilor de 15,3% în primul trimestru și la o creștere a veniturilor de 13,3% pentru întregul an, ceea ce se situează la mijlocul intervalului estimat. Chiar și cu oferta sa de 27,75 dolari pe acțiune în numerar pentru Warner Brothers, Netflix prevede în continuare o creștere a marjei operaționale la 31,5% pentru acest an și un flux liber de numerar de 11 miliarde de dolari, față de 10,1 miliarde de dolari în 2025. Cu toate acestea, creșterea marjei operaționale a fost sub așteptări, iar acest lucru ar putea afecta prețul acțiunilor, mai ales în contextul unui sentiment instabil. Se preconizează că veniturile din publicitate vor crește brusc și ar putea constitui un obstacol pentru Netflix. În plus, compania se așteaptă să crească prețurile în acest an pentru a-și proteja marjele. Cu toate acestea, strategia Netflix de a găsi noi oportunități de investiții se preconizează că va afecta profitabilitatea, iar estimările privind câștigurile pe acțiune au fost cu mult sub așteptările analiștilor, la 0,76 dolari, în timp ce analiștii se așteptau la 0,82 dolari. Compania intenționează să crească cheltuielile pentru programe cu 10% în acest an, împreună cu costuri suplimentare de 275 de milioane de dolari asociate cu acordul cu Warner Brothers, ceea ce provoacă o oarecare îngrijorare. Prețul acțiunilor a scăzut cu 25% în ultimele 6 luni, ceea ce sugerează că piața nu a primit cu entuziasm acordul. Cu toate acestea, directorii Netflix nu se vor lăsa influențați. Ei consideră că achiziționarea catalogului Warner Brothers le va oferi o sursă bogată de conținut nou, care va atrage abonați și agenți de publicitate către gigantul streamingului în viitor. Cea mai recentă mișcare a Netflix pentru Warner Brothers este o strategie pentru creșterea veniturilor viitoare. După o perioadă de încetinire a ritmului de creștere a numărului de utilizatori noi, aceasta este o măsură care va atrage oamenii către gigantul streamingului. Cu toate acestea, decizia vine cu incertitudine, iar piețele nu agreează incertitudinea, așa că Netflix este penalizat. Miercuri ar putea fi o zi dificilă pentru Netflix, dar prin consolidarea poziției sale ca cea mai mare platformă de streaming din lume cu acordul cu Warner Brothers, viitorul ar putea fi luminos.

