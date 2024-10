Newsletter monede digitale: Ethereum câștigă 5% iar Graph avansează 14% în timp ce Bitcoin se consolidează la 63.000 USD 📈

Bitcoin încă sub limita superioară a canalului de trend ascendent; reacția ascendentă la datele PMI din SUA a fost ștearsă

Sentimentul în jurul majorității altcoins este mixt, dar dominația Bitcoin slăbește ușor; Ethereum câștigă aproape 5%

Graph câștigă 12% în ciuda lipsei de știri semnificative despre proiecte; beneficiază de valul de euforie din jurul criptomonedelor, legat de tendința AI Bittensor (TAO), ale cărui prețuri au crescut cu aproape 150% din 7 septembrie Optimismul Wall Street și așteptările de relaxare a politicii la Fed conduc în prezent piața criptomonedelor, o serie de analiști din industrie așteptându-se la intrări mai puternice în ETF-urile americane care oferă Bitcoin și Ethereum. ETH a câștigat mai mult de 15% în ultimele șapte zile. În ultimele zile, intrările în Ethereum au fost dezlănțuite de investitorii de retail, în timp ce așa-numitele „balene” au vândut în cea mai mare parte în ultimele săptămâni, deși dezvoltatorul proiectului Vitalik Buterin a indicat că este aproape de a atinge o etapă de taxe de tranzacționare scăzute.

Investitorii speră că noul hard-fork al Pectra și noile EIP propuse de dezvoltatori vor îmbunătăți blockchain-ul Ethereum. Pe de altă parte, cunoscut în comunitate, dezvoltatorul Cardano Charles Hoskinson a subliniat că un Congres divizat și o nouă platformă de tranzacționare a criptomonedelor propusă de Donald Trump vor diviza piața și mediul de reglementare, cu potențial pentru industrie. Intrările nete în ETF-urile Bitcoin spot din SUA sunt încă pozitive, însă activitatea investitorilor a slăbit cu aproape 0 intrări în IBIT al BlackRock de la sfârșitul lunii august - este o reacție destul de slabă la atitudine Fed foarte “dovish”. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. BITCOIN, ETHEREUM (interval zilnic) Nivelul cheie de rezistență care trebuie depășit este cel de 65.000 de dolari; criptomoneda a urcat peste toate cele trei medii cheie de momentum și are în spate trei valuri descendente majore. O depășire a retragerii Fibonacci de 23,6% a valului ascendent din ianuarie 2024 și, în același timp, a limitei superioare a canalului descendent ar deschide calea potențial către noi maxime istorice.

Sursa: xStation5 Ethereum se tranzacționează în creștere cu aproape 5% astăzi și a depășit media exponențială de 50 de zile, semnalând o revenire a impulsului crescător. Principala rezistență este marcată în prezent de nivelul de 2.800 USD, unde vedem ultimul maxim local și media exponențială de 100 de perioade (linia neagră).

Sursa: xStation5 Criptomoneda a depășit o linie de rezistență importantă la nivelul mediei mobile de 50 de perioade (lângă 0,15 USD și este acum aproape de a testa media exponenâială de 100 de perioade, la 0,18 USD. Testul cheie este nivelul 0.19.5 - 0.20 USD unde vedem retragerea Fibonacci de 23,6% a valului descendent din 2023 și media exponențială de 200 de perioade (linia roșie).

Sursa: xStation5

