Newsletter monede digitale: Vânzarea Bitcoin se extinde 📉Ethereum scade sub zona importantă de suport

Criptomonedele rămân în mare măsură dependente de sentimentul pieței bursiere. Conform datelor Goldman Sachs, asimetria put-call în grupul “Magnificent 7” (cele mai mari șapte companii de tehnologie) s-a inversat pentru prima dată din decembrie 2024, ceea ce înseamnă că volatilitatea implicită a opțiunilor call (pariuri pe creșterea prețurilor) a depășit-o pe cea a opțiunilor put (pariuri pe scăderea prețurilor). Acest fenomen este rar și poate semnala că investitorii sunt potențial suprapoziționați pentru creșteri suplimentare ale pieței de capital. Cu toate acestea, condițiile tehnice slabe (vizibile și în cazul Ethereum) și scăderea interesului pentru intrările ETF spot din SUA subminează, într-o oarecare măsură, perspectiva unei puternice reveniri a pieței criptomonedelor în toamnă. Drept urmare, piața ar putea reflecta din ce în ce mai mult scenariul din 2021, când prima jumătate a lunii noiembrie a adus scăderi notabile ale criptomonedelor, declanșând o piață bearish care a durat până în decembrie 2022.

Bitcoin și Ethereum

Bitcoin (BTC)

Nivelurile cheie de suport pentru BTC rămân zona psihologică de 100.000 USD și 94.000 USD (retragerea întregii creșteri din acest an). În cazul în care ambele niveluri vor fi depășite, putem presupune cu prudență că tendința ascendentă a Bitcoin s-a încheiat. Prețul actual este cu aproximativ 6% sub costul mediu de achiziție pentru deținătorii pe termen scurt, ceea ce indică stres și potențiale pierderi în cadrul acestui grup. Pe baza indicatorilor de preț realizați pentru toate grupurile de investitori, un potențial minim al pieței bear s-ar forma probabil în intervalul 50.000-55.000 USD. În schimb, dacă Bitcoin găsește un suport solid și își reia creșterea, o depășire a nivelului de 110.000 USD ar putea deschide calea către noi maxime istorice de peste pragul de 126.000 USD.

Ethereum (ETH)

Ethereum se află în prezent sub presiune, dar pe baza impulsurilor istorice ale prețurilor, putem presupune cu prudență că geometria pieței susține cel puțin o fază de consolidare după recentul declin. Istoric, însă, scăderile sub media mobilă exponențială de 200 de zile (EMA200) au dus aproape întotdeauna la vânzări mai profunde pentru ETH decât cea actuală. Pentru a menține o tendință bullish, ar fi necesară o revenire rapidă peste pragul de 3.700 USD. În caz contrar, presiunea reînnoită ar putea împinge prețul înapoi spre bariera de 2.500 USD, ștergând mișcarea ascendentă din această vară.

