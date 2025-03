O companie care produce semiconductori, alegerea de top a investitorilor români în ianuarie. Rezultatele au fost, însă, sub așteptări

Companiile producătoare de semiconductori au reprezentat o sursă de câștiguri masive în contextul boom-ului inteligenței artificiale, iar investitorii români nu au vrut să privească meciul de pe margine, alegerea lor de top prin platforma XTB fiind în ianuarie compania AMD, care a înregistrat, însă, rezultate sub așteptări. În prima lună a anului 2025, AMD a fost alegerea principală a investitorilor români ai XTB, ceea ce indică faptul că entuziasmul legat de sectorul AI continuă să reprezinte o forță dominantă în decizia privind tranzacționările. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil De altfel, Advanced Micro Devices (AMD.US) a fost una dintre companiile preferate ale investitorilor, mai ales dacă ne referim la boom-ul sectorului de semiconductori. Totuși, de la începutul anului se află într-o cădere majoră, înregistrând o depreciere de 17,3% de la începutul anului, de 43,44% în ultimele 12 luni și de peste 56% de la maximele sale istorice. E drept, Advanced Micro Devices a depășit așteptările Wall Street privind profitul și veniturile din al patrulea trimestru, dar a înregistrat vânzări de centre de date sub estimări. În mod inevitabil, acest lucru a făcut ca acțiunile producătorului de cipuri să scadă puternic în sesiunea după publicarea rezultatelor. Lisa Su, directorul executiv al AMD, a declarat că vânzările pentru centrele de date din trimestrul curent, care reprezintă un indicator al veniturilor din cipurile de inteligență artificială ale companiei, vor scădea cu aproximativ 7% pe o bază secvențială. Deși Su nu a furnizat o prognoză specifică pentru cipurile AI ale companiei, aceasta a spus că anticipează vânzări de „zeci de miliarde” de dolari „în următorii doi ani”. În condițiile în care atenția investitorilor este concentrată, în prezent, asupra acceleratorului de inteligență artificială, pe acest front, AMD a furnizat o prognoză de creștere dezamăgitoare. Cum ar putea arăta 2025 pentru companie Veniturile AI GPU (unități de procesare grafică) în prima jumătate a anului 2025 vor fi egale cu cele obținute de AMD în a doua jumătate a anului 2024. Firma se așteaptă la o creștere a AI GPU în a doua jumătate a anului 2025. Totuși, în mod îngrijorător, această afacere nu se află pe aceeași traiectorie de creștere exponențială observată de rivalul său Nvidia în timpul „Goanei după aur” a AI. Segmentele AMD de centre de date și dispozitive client au performanțe bune. Cu toate acestea, două segmente mai mici au întâmpinat dificultăți. Este vorba despre segmentul jocurilor, care va fi combinat cu segmentul calculatoarelor client începând cu trimestrul următor – acesta a suferit o scădere a veniturilor de 58% în 2024. Segmentul embedded, care include achiziția Xilinx de către AMD, a înregistrat o scădere a veniturilor de 33% anul trecut, din cauza nivelului excesiv al stocurilor clienților. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance LP Alianța strategică cu Fujitsu nu este doar o mișcare tactică, ci un parteneriat vizionar menit să propulseze AMD în fruntea tehnologiei AI. Prin această colaborare, se așteaptă ca AMD să fie vârful de lance al progreselor în domeniul inteligenței artificiale, concentrându-se pe soluții durabile care sunt esențiale în lumea noastră în transformare digitală. Totuși, un minus pentru AMD vine din exterior. Programul guvernamental Stargate al SUA, care intenționează să investească 500 de miliarde de dolari în infrastructura AI, anunțând că va folosi produsele altor competitori, Nvidia fiind așteptat să fie principalul beneficiar. Acest lucru ar putea să alimenteze rezultatele competitorilor, ceea ce ar putea să reprezinte un element diferențiator în alegerile făcute de investitori. DeepSeek a afectat și evoluția AMD AMD a contractat o datorie pentru a achiziționa Xilinx, dar cea din urmă generează un flux de numerar sănătos. După ce AMD a câștigat o cotă de piață importantă în domeniul procesoarelor pentru PC-uri și servere, ar putea genera un flux liber de numerar solid și ar trebui să fie în măsură să își reducă datoriile. De menționat este faptul că AMD nu plătește dividende, dar a răscumpărat acțiuni în ultimii ani ca parte a unui program dedicat. Astfel, orice distribuire de capital în anii următori este așteptată să se facă prin răscumpărări suplimentare ca parte a aceluiași program. Compania a traversat recent un episod cu volatilitate extremă pentru prețul acțiunilor. Acest declin a fost determinat de îngrijorările legate de concurența din partea modelului de inteligență artificială low-cost al DeepSeek și de veniturile dezamăgitoare obținute al patrulea trimestru din sectorul centrelor de date. Primul nivel de suport de urmărit se situează în jurul valorii de 98 de dolari, în apropierea unei linii de trend care leagă o serie de vârfuri și minime pe grafic între mai și octombrie 2023. În cazul unei creșteri a acțiunilor, investitorii ar trebui să urmărească nivelul de 120 de dolari. Această regiune poate oferi presiune de vânzare în apropierea unei linii orizontale multianuale care unește mai multe maxime și minime pe grafic din mai 2023 până în ianuarie anul acesta. În ciuda acestor eșecuri pe termen scurt, perspectivele pe termen lung ale AMD rămân puternice, ceea ce ar putea face o opțiune atractivă pentru investitorii care își doresc soluții pe termen lung. Pentru întregul an, AMD se așteaptă la o creștere de două cifre a veniturilor și a profitului pe acțiune datorită unui mediu de cerere puternică. În plus, faptul că acțiunile companiei au subperformat în raport cu restul colegilor din sector poate reprezenta o oportunitate. În cazul în care sectorul de AI va reuși să se dezvolte în acest an și să livreze, faptul că se află la niveluri de preț accesibile poate fi un atu pentru firmă. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."