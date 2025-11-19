Ofensivă strategică în domeniul AI: Microsoft, Nvidia și Anthropic își unesc forțele!

Microsoft (MSFT.US), Nvidia (NVDA.US) și Anthropic au încheiat un acord strategic care ar putea avea un impact semnificativ asupra pieței serviciilor de inteligență artificială și cloud. Anthropic s-a angajat să achiziționeze putere de calcul în valoare de 30 de miliarde de dolari de la Microsoft Azure pentru a-și dezvolta modelele Claude. Inițial, compania va utiliza până la un gigawatt de putere de calcul bazată pe cele mai recente sisteme Grace Blackwell și Vera Rubin de la Nvidia. În ciuda acestui angajament substanțial cu Azure, Anthropic rămâne client Amazon Web Services, oferind o mai mare flexibilitate și reducând riscul operațional. Anterior, Amazon investise aproximativ 8 miliarde de dolari în Anthropic. În conformitate cu acordul, Nvidia va investi până la 10 miliarde de dolari în Anthropic, în timp ce Microsoft va contribui cu până la 5 miliarde de dolari. Parteneriatul include, de asemenea, colaborarea tehnologică menită să proiecteze și să optimizeze în comun arhitectura AI. Acest lucru asigură că dezvoltarea Claude este susținută atât financiar, cât și tehnologic, consolidând în același timp pozițiile Nvidia și Microsoft în sectorul AI generativ, care se află în creștere rapidă. Amploarea inițiativei este enormă. Se preconizează că cheltuielile pentru infrastructura AI vor depăși 400 de miliarde de dolari în 2025, iar previziunile sugerează că cheltuielile globale ar putea ajunge la 3-4 trilioane de dolari până în 2030. Microsoft Azure crește în prezent cu o rată anuală de 39%, depășind creșterea AWS de 17,5%. Acest lucru subliniază rolul tot mai important al Microsoft ca actor cheie în cloud computing și infrastructura AI. Pentru Microsoft și Nvidia, acordul asigură accesul la tehnologii de ultimă generație și o cerere stabilă pentru serviciile și hardware-ul lor. Pentru Anthropic, aceasta garantează accesul la infrastructura critică și finanțare, permițând dezvoltarea intensivă a Claude, menținând în același timp parteneriatul cu AWS, ceea ce sporește securitatea operațională. Cu toate acestea, compania nu se așteaptă să atingă profitabilitatea înainte de 2028, ceea ce reprezintă un risc financiar semnificativ. Piețele urmăresc, de asemenea, această mișcare pentru a identifica semne ale unei potențiale supraexpansiuni în sectorul AI. Experții subliniază că creșterea investițiilor în infrastructură ar putea exercita presiune asupra performanței financiare dacă creșterea veniturilor din AI nu ține pasul cu cheltuielile. Tendința investițiilor reciproce între companii poate sprijini dezvoltarea pe termen scurt, dar ridică semne de întrebare cu privire la stabilitatea fundamentelor financiare ale sectorului. În concluzie, parteneriatul dintre Microsoft, Nvidia și Anthropic remodelează peisajul AI generativ. Piețele pot interpreta acest lucru ca o consolidare a pozițiilor Microsoft și Nvidia în domeniul cloud și infrastructură, oferind în același timp Anthropic o oportunitate de avans tehnologic mai rapid, deși cu provocări financiare și operaționale continue.

