Oficialii Fed sunt în favoarea continuării relaxării monetare 🔎

Christopher Waller Waller consideră că datele actuale justifică o reducere a ratei cu 25 de puncte de bază la următoarea ședință și susține o abordare „prudentă” — o reducere cu 25 de puncte de bază, urmată de o pauză și o reevaluare. El a subliniat că politica monetară după luna octombrie va depinde de datele care vor fi disponibile: dacă piața muncii continuă să se slăbească, ratele ar trebui să se îndrepte către un nivel neutru, pe care el îl estimează a fi cu aproximativ 100-125 de puncte de bază sub nivelurile actuale. El a indicat „semnale clare de avertizare” pe piața muncii — indicatorii privați arată o cerere slabă de forță de muncă, parțial mascat de dinamica ofertei (de exemplu, lucrători pierduți și înlocuiți) și de fenomenul „fără angajări, fără concedieri”, pe care îl consideră îngrijorător. Inflația se îndreaptă spre 2% (estimată în prezent la aproximativ 2,5%), cu un impact moderat din partea tarifelor, în timp ce PIB-ul ar putea încetini în a doua jumătate a anului. Waller a remarcat, de asemenea, că inteligența artificială poate reprezenta o frână structurală pe piața muncii, pe care politica ratei dobânzii nu o poate rezolva — de aceea preferă reduceri graduale de 25 de puncte de bază. Thomas Barkin Barkin a observat o „schimbare clară” pe piața muncii — managerii raportează mulți candidați pentru fiecare post, un semn al slăbirii cererii de forță de muncă. Având la dispoziție mai puține date fiabile, el a afirmat că Fed „zboară orbește”, susținând că acest lucru necesită prudență. Consumatorii continuă să cheltuiască, dar cu mai puține economii decât în anii precedenți și făcând mai multe compromisuri în ceea ce privește cheltuielile, ceea ce sugerează o încetinire a economiei, mai degrabă decât o supraîncălzire a acesteia. Stephen Miran Miran a susținut că Fed ar trebui să reducă ratele cu 50 de puncte de bază, având în vedere incertitudinea crescândă, deși se așteaptă la o mișcare efectivă de 25 de puncte de bază în practică. El consideră că tensiunile comerciale dintre SUA și China reprezintă principalul risc pe termen scurt. Tarifele nu au stimulat încă în mod semnificativ inflația, dar perturbările — în special în lanțurile de aprovizionare cu metale rare — ar putea avea consecințe grave.

