Rezumatul zilei: Optimismul de pe Wall Street se atenuează din nou🗽Dolarul american scade de la maximele recente

Ședința europeană de astăzi a fost dominată de vânzători. Indicele DAX din Germania a pierdut aproape 1,5%, în timp ce indicele FTSE din Marea Britanie a scăzut cu peste 0,4% după un mesaj destul de “dovish” din partea Băncii Angliei, care a menținut rata dobânzii neschimbată la nivelul de 4%. Cinci membri au votat pentru menținerea ratelor neschimbate , în timp ce patru au votat în favoarea unei reduceri de 25 de puncte de bază , comparativ cu așteptările de 6-3. Breeden, Ramsden, Dhingra și Taylor au votat pentru reducerea ratei. Rezultatul votului anterior a fost 7-2 . Perechea GBPUSD pierde după decizie. De asemenea, Norgesbank a lăsat ratele dobânzilor neschimbate la 4%, în conformitate cu așteptările pieței. Banca centrală norvegiană prevede o reducere a ratei dobânzii anul viitor, dar politica trebuie să rămână restrictivă pe termen scurt. Banca nu se grăbește să reducă ratele. Din punct de vedere macroeconomic, producția industrială din Germania a înregistrat astăzi o creștere de 1,3% față de luna precedentă, față de 3% cât se aștepta și -4,3% anterior; creșterea anuală (SA) a fost de -1%, față de 0,1% cât se aștepta și -4,2% anterior.

Acțiunile Deutsche Boerse au scăzut astăzi cu aproape 5% pe fondul anchetei antitrust a Comisiei Europene. Acțiunile Deutsche Börse sunt sub presiune de ceva timp, scăzând cu aproape 30% față de maximele istorice — una dintre cele mai puternice scăderi din istoria companiei. O eventuală amendă de 10% din veniturile anuale ar putea ajunge la aproximativ 700 de milioane de euro , ceea ce ar putea reduce profitul net cu aproximativ 200 de milioane de euro , presupunând că compania menține o marjă netă de aproximativ 30%. Gigantul danez Maersk a raportat câștiguri mai mari decât se aștepta, în timp ce veniturile Commerzbank au fost ușor sub estimări; vânzările AstraZeneca au depășit așteptările.

În Statele Unite, asistăm la scăderi accentuate ale acțiunilor din sectorul tehnologic, sectoarele semiconductorilor și software-ului fiind sub presiune. Datele Challenger de astăzi au arătat 153.000 de locuri de muncă pierdute în SUA în septembrie — cel mai mare număr din 2003. Contractul US100 a scăzut cu peste 1,5%, în timp ce US30 a pierdut peste 0,8%. EURUSD a crescut astăzi de la 1,15 la aproape 1,155 pe fondul slăbiciunii dolarului american; aurul și argintul au înregistrat, de asemenea, o ușoară creștere. Potrivit președintelui Camerei Reprezentanților din SUA, Johnson, care a declarat astăzi că „(...) sunt mai puțin optimist în ceea ce privește sfârșitul blocajului”. Blocajul prelungit al guvernului american pare să exercite presiune asupra economiei SUA, sporind incertitudinea piețelor. Contractele futures pe indicele dolarului american (USDIDX) sunt în scădere astăzi, după ce au atins un nivel major de rezistență în apropierea mediei mobile exponențiale pe 200 de zile (EMA200).

Prețurile petrolului au scăzut astăzi, după ce Arabia Saudită a decis să reducă prețurile de export ale țițeiului către Asia la cel mai scăzut nivel din ultimele 11 luni și pe fondul creșterii producției OPEC. Potrivit unui sondaj Bloomberg, OPEC a crescut producția de petrol în octombrie cu 50.000 de barili pe zi, până la 29,07 milioane de barili pe zi. Creșterea producției din Arabia Saudită, Irak, Emiratele Arabe Unite și Kuweit a fost parțial compensată de scăderile din Libia și Venezuela, care împreună au redus producția cu aproximativ 120.000 bpd. Agenția Internațională pentru Energie (IEA) a avertizat asupra unui potențial exces de ofertă record în 2026. Petrolul a scăzut astăzi cu aproape 1%, până la aproximativ 63 USD pe baril. Gazul natural a scăzut, de asemenea, după ce raportul EIA privind stocurile a arătat o creștere de 33 miliarde de picioare cubice (bcf) față de 31 bcf așteptate și 74 bcf anterior.

Contractele futures pe cafea pe ICE sunt în scădere astăzi, chiar dacă stocurile de cafea continuă să scadă, iar precipitațiile în regiunea cheie de cultivare a Arabica din Brazilia (Minas Gerais) rămân sub medie. În plus, riscul de taifun în zonele producătoare de Robusta din Vietnam ridică îngrijorări cu privire la posibile întreruperi ale aprovizionării, în timp ce stocurile de cafea ICE au scăzut la un minim de 18 luni, de aproximativ 430.000 de saci (60 kg fiecare). Cu toate acestea, un anumit optimism vine din rapoartele Reuters, care arată că, comercianții de cafea au expediat aproximativ 150.000 de saci de Arabica în Europa, atenuând temerile legate de prețurile ridicate și stocurile scăzute.

Criptomonedele sunt sub presiune, Bitcoin retrăgându-se spre 101.000 USD, după ieșiri de peste 2,5 miliarde USD din ETF în ultimele șase sesiuni. K33 Research indică nivelul de 90.000 de dolari ca un sprijin potențial semnificativ (prețul mediu de achiziție al deținerilor ETF din SUA), în timp ce „diferența de preț” a contractelor futures CME se situează în apropierea nivelului de 92.000 de dolari — un nivel de la care BTC a revenit și în aprilie. Criptomonedele încearcă să se stabilizeze după vânzarea masivă, dar majoritatea proiectelor sunt în declin, alături de Ethereum și Bitcoin.