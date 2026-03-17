Penurie de memorii până în 2030? Creșterea cererii de memorii ar putea dura mai mult decât ne-am imagina

Piața globală a memoriilor semiconductoare intră într-o nouă fază de penurie pe termen lung, care ar putea dura până în 2030. Aceasta este opinia președintelui SK Hynix, Chey Tae-won, care a subliniat recent că cererea crescândă de DRAM și HBM, determinată în principal de sectorul inteligenței artificiale și de hyperscaleri, depășește cu mult capacitatea de producție a celor mai mari furnizori. Acest lucru indică faptul că piața nu se confruntă cu fluctuații pe termen scurt ale cererii, ci cu o penurie structurală de componente esențiale pentru cele mai avansate centre de date și infrastructuri de calcul. În practică, acest lucru înseamnă că o serie de companii precum Micron Technology, Samsung Electronics și SK Hynix se află într-o poziție excelentă. Cererea de memorie este atât de puternică încât registrele lor de comenzi rămân pline, iar perspectivele pentru trimestrele următoare par excepțional de solide. Mâine, piețele vor avea ocazia să analizeze rezultatele trimestriale ale Micron, care, conform previziunilor actuale, ar trebui să confirme o creștere puternică a veniturilor și marje record în segmentul memoriilor pentru AI. Va fi un moment potrivit pentru a recunoaște cât de solide sunt bazele actualului boom tehnologic, caracterizat de o cerere enormă de memorie, care oferă producătorilor încredere deplină în planificarea viitorului. Samsung, în calitate de lider global în producția de DRAM, profită cu succes de această tendință, echilibrând producția între segmentul de consum și HBM pentru infrastructura AI. Acest lucru permite companiei nu numai să beneficieze de creșterea prețurilor memoriei, ci și să își mențină o poziție puternică în fața celor mai mari clienți ai săi, asigurând o stabilitate excepțională a veniturilor. SK Hynix, care furnizează memorie HBM către companii precum Nvidia, beneficiază, de asemenea, de această situație. Capacitățile sale de producție sunt utilizate la maximum, iar cererea pentru produse premium rămâne la cele mai înalte niveluri. Toate cele trei companii se află, așadar, într-o poziție confortabilă, cu control deplin asupra portofoliului de comenzi, ceea ce se traduce în mod natural în stabilitatea și predictibilitatea rezultatelor financiare. Boom-ul actual din sectorul memoriilor demonstrează, de asemenea, că întregul ecosistem tehnologic funcționează pe baze excepțional de favorabile. Accesul la memorie rămâne o piatră de temelie pentru dezvoltarea infrastructurii digitale moderne, a serviciilor cloud și a inteligenței artificiale. Cererea excepțional de mare asigură producătorilor venituri stabile, marje în creștere și posibilitatea de a-și revizui în sus previziunile pentru trimestrele următoare. Investitorii pot privi sectorul memoriilor semiconductoare cu încredere, deoarece cererea este persistentă, iar perspectivele de creștere sunt extrem de promițătoare. Pe termen lung, acest lucru înseamnă că boom-ul tehnologic determinat de DRAM și HBM are baze solide. Piața rămâne extrem de „însetată de memorie”, iar Micron, Samsung și SK Hynix pot privi spre viitor cu încrederea că produsele lor vor continua să fie la mare căutare. Portofoliile stabile de comenzi, marjele solide și veniturile în creștere conferă acestor companii un avantaj distinct, iar investitorii se pot aștepta ca tendința pozitivă din sector să continue în anii următori. Această perioadă este cea mai bună dovadă că sectorul memoriilor semiconductoare nu numai că își consolidează poziția, ci creează și baze stabile pentru dezvoltarea ulterioară a întregii piețe tehnologice. Sursa: xStation5 Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."