Petrol la 100 USD: Șocul aprovizionării lovește piețele globale

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Prețul petrolului a depășit joi dimineață pragul de 100 de dolari pe baril, deși se îndepărtează de acest nivel pe măsură ce dimineața avansează. Rapoartele conform cărora mai multe nave au fost ținta dronelor iraniene în afara Strâmtorii Ormuz mențin presiunea ascendentă asupra mărfurilor. Două nave au fost lovite în largul coastelor Irakului, iar terminalul petrolier din Oman, Mina Al Fahal, a fost închis din precauție. Acest lucru arată cum conflictul se extinde și amenință puținele porturi care au rămas deschise pe parcursul acestei crize.

Prețuri ridicate ale petrolului pe termen lung

Petrolul Brent a atins joi dimineață un nivel maxim de 101,59 dolari pe baril, deși în prezent se tranzacționează sub 98 de dolari, ceea ce reprezintă totuși o creștere de 6% în această dimineață. Conflictul s-a intensificat în această săptămână și, cu cât prețul petrolului rămâne ridicat mai mult timp, cu atât șocul inflaționist va fi mai dăunător și mai durabil pentru economia globală. Am menționat la începutul acestei săptămâni că, atunci când prețurile petrolului ating 100 USD pe baril, acestea tind să se mențină în jurul acestui nivel. În 2022, țițeiul WTI s-a menținut peste 100 USD timp de 87 de zile, astfel încât piața trebuie să fie pregătită pentru prețuri ridicate ale petrolului pe termen lung.

Volatilitatea prețurilor mărfurilor va continua

Creșterea prețurilor de astăzi vine după anunțul de miercuri că AIE va elibera 400 de milioane de barili de petrol din rezervele globale. Acest lucru nu reușește să controleze creșterea prețului petrolului și evidențiază cât de limitați sunt factorii de decizie globali în această criză. În ansamblu, imaginile cu petroliere în flăcări în regiunea Golfului, eliberarea unei cantități mari din rezervele globale de petrol, inclusiv 40% din rezervele SUA, și lipsa unei strategii clare din partea președintelui Trump cu privire la obiectivele acestui război nu sunt indicatori ai stabilității prețurilor petrolului, chiar dacă petrolul Bent se îndepărtează de 100 de dolari pe baril în această dimineață. Volatilitatea prețurilor mărfurilor va continua, iar acest lucru este o veste proastă pentru Asia și Europa, în special.

Se așteaptă o ușoară scădere a pieței bursiere în Europa

Acțiunile asiatice au scăzut cu aproximativ 1% pe fondul acestor știri, iar indicele bursier european indică pierderi relativ ușoare până în prezent joi, cu o scădere de 0,7% așteptată pentru indicele Eurostoxx 50 și o scădere de 0,1% așteptată pentru FTSE 100, deoarece indicele britanic este susținut de prețurile ridicate ale petrolului.

Reacția pieței de capital a fost destul de ușoară, în contrast cu vânzarea mai profundă a obligațiunilor. Au existat unele așteptări că acțiunile s-ar putea alinia cu obligațiunile și ar putea suferi o vânzare mai profundă, dar acest lucru nu s-a materializat până acum în această săptămână. Deși acțiunile sunt încă în scădere, evenimentele din Orientul Mijlociu nu au provocat încă o prăbușire a piețelor globale, chiar dacă indicele Eurostoxx 50 a înregistrat 6 zile de pierderi până acum în această lună.

O serie de știri negative se adaugă la acțiuni și merită să le urmărim cu atenție. Există o performanță clară sub medie pentru indicii bursieri asiatici și europeni, în timp ce acțiunile americane sunt câștigătoarele conflictului până în prezent. Nasdaq înregistrează un ușor câștig în această lună, întrucât principalul indice tehnologic american merge pe ritmul propriu.

Temerile privind creditul privat în jurul software-ului cresc, pe măsură ce acțiunile software-ului se redresează

Temerile privind creditul privat sunt, de asemenea, în creștere. Partea ilichidă a pieței creditelor private a fost agitată de știrile că mai multe fonduri de profil înalt sunt acum închise pentru răscumpărări, iar prețurile fondurilor de credit au scăzut. Temerile legate de expunerea creditelor private la firmele de software sunt mari, însă există riscul ca aceste temeri să fie nejustificate, iar faptul că acțiunile nu au scăzut puternic pe fondul știrilor și isteriei mediatice legate de creditele private este demn de remarcat. Aceste fonduri nu sunt concepute pentru a fi tranzacționate ca acțiuni sau obligațiuni obișnuite.

De asemenea, merită menționat faptul că temerile legate de creditul privat sunt legate de anxietatea legată de împrumuturile acordate sectorului software. Cu toate acestea, în același timp, sectorul software din S&P 500 se află în recuperare și este al patrulea sector cu cea mai bună performanță din principalul indice american în această lună, înregistrând o creștere de aproape 5%. Redresarea acțiunilor din sectorul software după o vânzare masivă la începutul acestui an ar putea atenua temerile legate de creditele private, dacă va continua.

Creșterea ratei dobânzii reintrodusă în Marea Britanie

Astăzi ne așteptăm la o altă zi dificilă pentru obligațiunile globale, deoarece prețurile petrolului rămân ridicate, iar obligațiunile rămân mai sensibile decât acțiunile la temerile legate de inflație. Volatilitatea ratei dobânzii a revenit, iar piața futures prevede din nou creșteri ale ratei dobânzii în Marea Britanie.

Pe piața valutară, dolarul este din nou în creștere astăzi, deși s-a îndepărtat de maximele anterioare de aproximativ 99,50 USD și urmează scăderea prețului petrolului. Dolarul este deosebit de puternic față de monedele piețelor emergente și față de monedele asiatice în acest moment, deoarece temerile legate de inflație afectează puternic monedele asiatice, după cum se poate vedea mai jos.