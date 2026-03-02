Petrol și aur în creștere: tensiuni în Orient

Noua săptămână pe piețe începe pe fondul atacurilor coordonate ale SUA și Israelului asupra Iranului și al măsurilor de retaliere cu rachete ale Teheranului asupra unor ținte din Iran, Israel, bazele SUA din țările aliate precum și din Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Kuweit și Liban, incidentele ajungând până în Cipru, Iordania și Pakistan, printre altele. Cel mai periculos element al acestei crize rămâne situația din Strâmtoarea Hormuz, care reprezintă aproximativ 1/5 din comerțul mondial cu petrol și transportul a aproximativ 20 de milioane de barili pe zi și care este în prezent în mare parte impracticabilă din cauza riscului de atacuri asupra tancurilor. Tocmai îngrijorările legate de sustenabilitatea aprovizionării din Golful Persic determină astăzi creșterea cu aproximativ 7,2% a prețurilor petrolului Brent și WTI, împingând Brent la aproximativ 79 USD pe baril. Piața ia din ce în ce mai mult în considerare un scenariu în care, odată cu blocarea efectivă a strâmtorii Hormuz și atacurile asupra tancurilor petroliere, prețurile petrolului ar putea atinge pragul de 100 USD într-un timp relativ scurt. Cu toate acestea, o anumită limitare a creșterilor ulterioare ale prețurilor petrolului este decizia OPEC+, care, în cadrul unei reuniuni extraordinare organizate în weekend, a convenit să crească producția în aprilie cu 206.000 de barili pe zi – semnificativ peste obiectivul anterior de aproximativ 136.000 de barili – în încercarea de a semnala pieței disponibilitatea sa de a atenua șocul aprovizionării. În practică, având în vedere atacurile continue asupra țintelor din Emiratele Arabe Unite și din întreaga regiune, disponibilitatea fizică a mărfii și securitatea rutelor maritime de aprovizionare sunt astăzi mai importante decât orice declarații ale cartelului. Aurul, care joacă rolul clasic de „poliță de asigurare finală”, reacționează la fel de puternic ca petrolul, prețurile crescând cu peste 2%, iar dacă luptele vor continua încă 48 de ore, ar putea deschide calea către 5.500 USD pe uncie, cu riscul unor niveluri și mai ridicate dacă escaladarea continuă. Investitorii se îndreaptă și către argint, unde, având în vedere că piața opțiunilor este atât de agitată, nu se poate exclude o creștere către 100-120 USD pe uncie, deși, în același timp, există un risc crescând de corecție bruscă a instrumentelor care înregistrează câștiguri în prezent, dacă situația din Orientul Mijlociu se calmează brusc. Pe termen scurt, durata schimbului de focuri și durata restricționării traficului în Strâmtoarea Hormuz vor determina modul în care piețele petrolului, aurului, lirei sterline și burselor vor reacționa la evenimentele din regiune. Petrolul Brent (OIL) a început tranzacționarea cu un decalaj semnificativ în sus, prelungind tendința ascendentă actuală a instrumentului. Interesant este faptul că RSI pentru media pe 14 zile se află în prezent la cel mai înalt nivel din iunie 2025. Sursa: xStation Aurul (GOLD) a deschis, de asemenea, cu un decalaj semnificativ în sus și se apropie de maximele istorice. Sursa: xStation

