Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (27.02.2026)

Odată cu începerea „celor două sesiuni” ale Chinei (cele mai importante reuniuni politice ale RPC) la mijlocul săptămânii, o serie de publicări globale PMI și CPI și raportul de vineri privind piața muncii din SUA, piețele intră într-o perioadă de intensitate sporită. Acestea vin în paralel cu reuniunea OPEC+ (duminică), declarația de primăvară a cancelarului britanic Rachel Reeves (marți) și comunicările băncilor centrale (Beige Book al Fed miercuri; procesul-verbal al reuniunii BCE joi). Instrumente cheie de urmărit: EURUSD, US500 și petrolul (Brent/WTI). EURUSD EURUSD va acționa ca un barometru al puterii relative a datelor macroeconomice și al așteptărilor băncilor centrale în zilele următoare. În Zona Euro, publicațiile cheie includ inflația CPI(marți), indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor și datele privind șomajul (miercuri) și PIB-ul Zonei Euro (vineri). În SUA, atenția se va concentra pe datele ISM pentru sectorul manufacturier (luni), ADP și ISM pentru servicii (miercuri) și raportul NFP și cel privind rata șomajului (vineri). Riscul pentru Euro este un scenariu în care un raport mai slab privind piața muncii nu este suficient pentru a schimba retorica Fed dacă majorarea salariilor și inflația în segmentul serviciilor rămân ridicate. Pe de altă parte, semne clare de răcire a pieței muncii din SUA s-ar putea traduce rapid în randamente mai mici pe termen scurt și aprecierea EURUSD. O reinterpretare moderată a politicii Fed, combinată cu o inflație stabilă în Zona Euro, ar putea susține o continuare a tendinței ascendente, în timp ce inflația „persistentă” din SUA și semnalele “hawkish” din partea oficialilor Fed ar reintroduce riscurile de scădere. US500 Piața de acțiuni din SUA începe săptămâna echilibrând incertitudinea macroeconomică cu sprijinul din partea câștigurilor corporative. Indicele va reacționa mai întâi la datele concrete privind activitatea (PMI, ISM), apoi la comunicarea Fed — în special la Beige Book (raportul ciclic privind condițiile economice actuale) și la interpretarea raportului privind piața muncii de vineri. Sezonul raportărilor financiare rămâne, de asemenea, crucial. Rapoartele companiilor precum Broadcom, Costco, Target, Kroger, Marvell, MongoDB și CrowdStrike ar putea declanșa rotații puternice între sectoarele cu creștere de calitate, sectoarele ciclice și sectoarele defensive. PETROL (Brent / WTI) Petrolul începe săptămâna sub influența riscului politic și a deciziilor privind oferta. Reuniunea OPEC+ de duminică (08.03.2026) va fi primul catalizator major, modelând așteptările în ceea ce privește disciplina de producție. La mijlocul săptămânii, atenția se va îndrepta către China — publicarea datelor PMI (miercuri) și începerea sesiunilor parlamentare („Două sesiuni”) ar putea modifica narațiunea privind cererea. Semnalele “hawkish” din partea OPEC+ și comunicarea constructivă din partea Chinei ar putea relansa dinamica ascendentă. Datele dezamăgitoare din China sau o poziție mai acomodativă în ceea ce privește oferta ar limita potențialul de creștere și ar menține piața într-un interval larg de consolidare

