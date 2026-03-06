Petrolul Brent depășește 90 de dolari pe baril

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Salariile din februarie au fost mult mai slabe decât se aștepta pentru luna februarie. Cifra principală a fost de -92.000, mai mică decât cea de 55.000 așteptată pentru februarie și decât creșterea de 130.000 de locuri de muncă din ianuarie. Rata șomajului a crescut ușor de la 4,3% la 4,4%, iar pierderile de locuri de muncă din SUA s-au concentrat în sectorul educației și sănătății și în sectorul agrementului și ospitalității, două sectoare care au înregistrat o creștere puternică a locurilor de muncă în ianuarie.

Această inversare a tendinței pieței muncii din SUA a dus la un anumit scepticism cu privire la datele privind locurile de muncă deoarece acestea sunt afectate de perturbările cauzate de furtunile de iarnă din SUA în ianuarie și februarie. S-ar putea să dureze câteva luni până când vom avea o imagine mai clară asupra puterii reale a pieței muncii din SUA deoarece raportul NFP de astăzi a divers de alți indicatori ai ocupării forței de muncă, cum ar fi sondajele ISM din sectorul serviciilor și al producției pentru luna februarie.

Salariile au un efect moderat asupra piețelor, în contextul riscurilor geopolitice

Reacția inițială a pieței a fost scăderea randamentelor titlurilor de stat și retragerea dolarului de la maximele zilnice. Cu toate acestea, aceste mișcări s-au inversat rapid după ce prețul petrolului a înregistrat o nouă creștere, după ce Kuweitul s-a alăturat Qatarului și a declarat că va opri producția de energie. Donald Trump a respins, de asemenea, speranțele că ar avea loc o mediere pentru a pune capăt acestui război din Orientul Mijlociu, afirmând în schimb că nu va exista un sfârșit până când nu va avea loc o „capitulare necondiționată” a regimului iranian, ceea ce pare puțin probabil pe termen scurt.

Acest lucru a spulberat speranțele că conflictul va fi evitat rapid, iar prețul petrolului a continuat să crească spre 90 de dolari, țițeiul Brent a crescut cu 6% în cursul zilei și se situează acum peste 90 de dolari pe baril, iar nimic nu îl poate opri să atingă 100 de dolari pe baril pe termen scurt. Creșterea neîncetată a dus și la o creștere de 9% a prețului petrolului WTI astăzi. Până când prețul petrolului nu se va stabiliza, este greu de prevăzut cum se vor putea redresa piețele bursiere și prețurile obligațiunilor.

Activele americane sunt mai protejate în timpul acestei crize

Piețele bursiere globale își extind scăderile la deschiderea pieței americane. Acțiunile americane se alătură și ele vânzărilor masive, Nasdaq fiind în scădere cu 1,5%, iar S&P 500 cu 1,4%. Indicii bursieri europeni sunt, de asemenea, afectați, pe măsură ce riscul este eliminat până la sfârșitul săptămânii. Indicele Eurostoxx a scăzut astăzi cu peste 2% și, ajustat în funcție de cursul valutar, a înregistrat o scădere semnificativă de 9,8% în ultima săptămână. FTSE 100 a scăzut cu aproape 7% săptămâna aceasta, ajustat la cursul valutar, și chiar și multitudinea de nume mari din sectorul energetic și acțiunile din sectorul apărării îi conferă doar o marjă mică de reziliență în comparație cu omologii săi europeni.

Acțiunile americane pot fi în scădere vineri, dar activele americane sunt mult mai protejate de această criză decât în alte părți. Creșterile randamentelor sunt mai mici, iar pierderile din acțiuni sunt, de asemenea, moderate în comparație cu omologii lor europeni pentru această săptămână.

Creșteri enorme ale energiei în această săptămână

Piețele pot evalua doar ceea ce văd în fața lor în acest moment. Deocamdată, nu contează câștigurile sau fundamentele, și chiar și un raport salarial mai slab decât se aștepta nu are un efect de „vești proaste sunt vești bune” asupra piețelor, deoarece speranțele de reducere a ratei dobânzii Fed sunt zădărnicite de prețurile mai mari ale energiei.

În ultimele 5 zile, prețul țițeiului WTI a crescut cu 30%, țițeiul Brent a crescut cu 26%, iar gazul natural a crescut cu 60%. Potrivit traderilor, aceasta este o catastrofă pentru economia globală, în special pentru Europa, activele europene fiind vândute într-un ritm mai rapid decât în alte părți. FTSE 100 este pe cale să șteargă toate câștigurile din februarie, iar randamentul obligațiunilor de stat pe 10 ani a crescut cu 33 de puncte de bază în această săptămână și cu 16 puncte de bază astăzi, acum că Brent a atins nivelul de 90 de dolari pe baril.

De ce obligațiunile britanice se vând mai mult decât în alte părți?

Reevaluarea rapidă a așteptărilor privind politica monetară și istoricul prețurilor ridicate la energie din Marea Britanie înseamnă că obligațiunile britanice sunt deosebit de vulnerabile la această creștere a prețurilor la energie. Vânzarea obligațiunilor a fost mai gravă decât vânzarea acțiunilor britanice în această săptămână. Riscul este ca traderii de acțiuni să se alinieze traderilor de obligațiuni, ceea ce ar putea însemna probleme pentru acțiuni dacă acest conflict continuă.

Urmăriți știrile din weekend

Tensiunile geopolitice crescute înseamnă că traderii reduc expunerea la risc în weekend. Știrile rămân esențiale pentru sentimentul pieței. Deși pare puțin probabil după comentariile anterioare ale lui Trump, dacă în weekend se va produce o dezescaladare a acestui război, atunci sentimentul de risc s-ar putea recupera rapid. Considerăm că prețurile energiei vor menține o primă de risc chiar dacă luptele se vor opri deoarece infrastructura de petrol și gaze din Golf rămâne inactivă, iar repararea acesteia ar putea dura săptămâni sau luni. Dacă războiul continuă să se intensifice în weekend, considerăm că piețele vor continua să se deprecieze, mai ales după creșterea rapidă a prețurilor petrolului de astăzi.