Petrolul pierde 7%📉 Trump anunță negocieri cu Iranul – pace în Orientul Mijlociu?

Prețurile petrolului ( OIL ) scad cu peste 7%, ajungând la 90 de dolari pe baril, după ce președintele SUA, Donald Trump, a sugerat că negocierile dintre Washington și Teheran ar putea fi reluate în acest weekend. Armistițiul dintre Israel și Liban pare să se mențină, oferind pieței un pic mai mult spațiu pentru optimism. Actualul armistițiu dintre SUA și Iran urmează să expire pe 21 aprilie. Brent se îndreaptă spre o scădere la sfârșitul săptămânii, în timp ce WTI a pierdut aproape 10% de la începutul săptămânii. Washingtonul și Teheranul sunt „foarte aproape" de a ajunge la un acord, susține public Trump, adăugând că Iranul a acceptat să nu dețină arme nucleare pentru mai mult de 20 de ani. Limitarea ambițiilor nucleare ale Iranului a fost menționată de Trump ca unul dintre principalele motive ale războiului. Elementul cheie este Strâmtoarea Ormuz - blocată parțial în prezent (aproximativ 20% din aprovizionarea globală), dar orice perspectivă reală de deblocare a acesteia înseamnă potențiala revenire a unor volume mari → presiune descendentă asupra prețurilor. Piața rămâne extrem de volatilă: progresul negocierilor = scăderi de preț

Întreruperea discuțiilor / escaladarea conflictului = revenire rapidă (chiar dinamică) Prețurile actuale (în jur de 90-100 USD) reprezintă un compromis între: speranța pentru pace

perturbări reale ale aprovizionării Din punct de vedere fizic, aprovizionarea rămâne limitată: fluxurile prin Ormuz sunt cu mult sub nivelul normal, iar blocada SUA restricționează și mai mult exporturile iraniene. Revenirea aprovizionării va fi lentă , chiar dacă strâmtoarea se deschide: piața nu va reveni imediat la echilibru → prețurile ar putea rămâne relativ ridicate. Cererea începe să acționeze în sens invers: IEA și OPEC semnalează o cerere globală mai slabă, ceea ce afectează structural prețurile. Volatilitatea va rămâne ridicată: piața reacționează mai mult la știrile politice decât la fundamentele pe termen scurt. Riscurile pe termen lung persistă: restabilirea producției ar putea dura până la doi ani, iar controlul asupra Strâmtorii Ormuz rămâne un punct fierbinte nerezolvat. OIL (Interval D1) Ieri, petrolul s-a apropiat de 100 USD, întâmpinând o rezistență puternică la acest nivel. Astăzi, s-a retras sub EMA50 (dreapta mov), ceea ce ar putea indica un impuls descendent prelungit. Dacă negocierile ar reduce decalajul dintre Teheran și Washington, prețul ar putea suferi o presiune descendentă către 80 USD, unde observăm mai multe reacții semnificative ale prețului, și, în cele din urmă, către 70-75 USD, adică nivelurile de dinainte de război. Corecția de la maximele locale a depășit deja 20%. Dacă negocierile ar eșua și Iranul ar refuza să renunțe la programul său nuclear și la controlul asupra Strâmtorii Ormuz, țițeiul Brent ar putea reveni peste 100 de dolari pe baril.

