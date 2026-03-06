Piața forței de muncă din SUA: de la „stabilizare” la declin brusc

Aspecte esențiale Contracția pieței: A condus la cea mai bruscă scădere din sectorul privat din 2020, cu o pierdere de 86.000 de locuri de muncă și sfidând previziunile de stabilizare.

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Situația economică a Statelor Unite a traversat o schimbare bruscă de retorică vineri, când Biroul de Statistică a Muncii (BLS) a raportat o scădere surprinzătoare de 92.000 de locuri de muncă în sectorul non agricol pentru luna februarie. Cifrele au fost cu mult sub așteptările analiștilor, zdruncinând recentele declarații ale Rezervei Federale privind „stabilizarea” și aruncând o umbră asupra perspectivelor privind menținerea dobânzilor la un nivel ridicat pentru o perioadă mai lungă. O analiză a pierderilor Scăderea a fost generalizată în sectoarele cheie, dar cea mai alarmantă scădere a avut loc în industria care a fost, de-a lungul timpului, principalul motor al creșterii economice: Sănătate: s-au pierdut 28.000 de locuri de muncă , o cifră șocantă, având în vedere reziliența obișnuită a sectorului. Deși greva de la Kaiser Permanente a jucat probabil un rol important, amploarea scăderii sugerează fisuri mai profunde.

Tehnologie: s-au pierdut 11.000 de locuri de muncă , continuând o serie de volatilitate în sector.

Guvernul federal: s-au redus 10.000 de locuri de muncă , contribuind la presiunea descendentă. În ciuda scăderii numărului de salariați, indicatorii generali au stagnat. Rata șomajului a crescut de la 4,3% la 4,4%, cu 7,6 milioane de șomeri și o rată de participare a forței de muncă de 62%. Cea mai slabă performanță a sectorului privat din 2020 În timp ce numărul total al locurilor de muncă din octombrie a înregistrat o scădere semnificativă din cauza ofertelor federale de concediere ale administrației Trump, sectorul privat suportă în prezent cea mai mare parte a impactului negativ. Excluzând funcțiile guvernamentale, scăderea cu 86.000 de locuri de muncă reprezintă cea mai slabă performanță a sectorului privat de la pandemia din 2020. Combinate cu o scădere de 0,2% a vânzărilor cu amănuntul și a serviciilor alimentare pentru luna ianuarie (733,5 miliarde de dolari), datele sugerează că consumatorii și întreprinderile americane simt în sfârșit greutatea politicii monetare restrictive. Noua dilemă a Fed: riscurile de stagflație Pentru Rezerva Federală, acest raport „complică” situația în adevăratul sens al cuvântului. La doar câteva săptămâni după ce oficialii au semnalat că politica monetară va rămâne neschimbată, aceștia se confruntă acum cu: Deteriorarea pieței muncii: o contracție a angajărilor care sfidează „stabilizarea”. Presiuni inflaționiste: creșterea prețurilor petrolului și escaladarea conflictului din Iran. Umbra stagflației: mixul dintre încetinirea creșterii economice și creșterea costurilor. Reacția pieței: dolarul se retrage Piețele valutare au reacționat rapid. După o săptămână de dominare a dolarului, alimentată de investitorii care căutau active de refugiu din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu, moneda americană și-a inversat cursul. Majoritatea monedelor G-10 au câștigat teren față de dolar, pe măsură ce traderii au început să estimeze că Fed ar putea fi forțată să reia reducerile de rate mai devreme decât se anticipase, pentru a preveni o aterizare dură. Concluzia: Deși aspecte tehnice precum vremea și grevele oferă unele nuanțe, titlul este de necontestat: piața muncii din SUA se deteriorează mai repede decât a prognozat Fed. Indicele american SP 500 a pierdut aproximativ 0,65% după publicarea datelor NFP pentru februarie. Sursa: xStation 5

