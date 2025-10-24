PMI puternic din Germania, date mixte din Franța. Euro câștigă teren 🔎

Aspecte esențiale Revenire a datelor din Germania, cu o îmbunătățire clară în sectorul serviciilor.

Ușoară îmbunătățire a sentimentului din sectorul manufacturier francez, dar o scădere semnificativă în sectorul serviciilor.

EURUSD continuă să se redreseze.

PMI manufacturier Germania (preliminar, octombrie): 49,6 (previziune: 49,5; anterior: 49,5) PMI pentru sectorul serviciilor din Germania: 54,5 (previziuni: 51,0; anterior: 51,5) PMI pentru sectorul manufacturier din Franța (preliminar, octombrie): 48,3 (previziuni: 48,2; anterior: 48,2) PMI pentru sectorul serviciilor din Franța: 47,1 (previziuni: 48,7; anterior: 48,5) PMI Germania: Îmbunătățire clară, dar riscurile persistă Datele PMI din Germania arată cea mai rapidă creștere a producției din ultimii doi ani, cu o creștere a comenzilor noi și a comenzilor restante atât în sectorul manufacturier, cât și în cel al serviciilor. Acest lucru sugerează un început puternic al Q4 și o accelerare a redresării economice. Deosebit de pozitivă este creșterea comenzilor și a ocupării forței de muncă în sectorul serviciilor, deși sectorul manufacturier continuă să înregistreze reduceri de personal. Persistă incertitudini în lanțul de aprovizionare (în special în ceea ce privește semiconductorii), ceea ce are un impact negativ asupra unor sectoare precum cel auto. Creșterea costurilor forței de muncă continuă să se reflecte în prețuri mai mari, dar firmele de servicii reușesc să transfere o parte din aceste costuri către clienți. PMI Franța: Scădere suplimentară, optimism moderat în ceea ce privește forța de muncă Indicatorii PMI ai Franței au fost slabi, PMI compozit flash din octombrie scăzând la 46,8 puncte, situându-se ferm în zona de recesiune. Scăderea producției atât în sectorul manufacturier, cât și în cel al serviciilor indică o slăbiciune generalizată a cererii. Companiile rămân prudente în ceea ce privește perspectivele, reflectând un mediu global fragil și incertitudinea politică internă. Pe de altă parte, reziliența pieței muncii și diminuarea presiunilor asupra prețurilor pot oferi o oarecare ușurare pentru BCE. În ciuda eforturilor de stimulare a vânzărilor prin reducerea prețurilor, economia franceză continuă să se confrunte cu o perioadă prelungită de stagnare. EURUSD continuă să înregistreze creșteri moderate Analizând perechea EURUSD, observăm o tentativă clară de creștere în ultimele trei sesiuni, cu un interes de cumpărare în jurul nivelului de 1,1600. Dolarul american rămâne incert în perspectiva deciziei Fed și pe fondul preocupărilor legate de închiderea guvernului. Deși randamentele americane au urcat din nou peste 4%, EURUSD arată în continuare o divergență semnificativă față de TNOTE, sugerând că dolarul american ar putea fi supraevaluat.

