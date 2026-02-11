Preview NFP

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Miercuri, atenția se va concentra pe publicarea întârziată a raportului privind piața muncii din SUA pentru luna ianuarie. Aceasta este a doua dintre cele trei publicări importante de date din SUA din această săptămână. Datele dezamăgitoare privind vânzările de retail din decembrie au afectat acțiunile americane și au dus la o scădere a randamentelor titlurilor de stat americane marți. Sentimentul față de raliul pieței bursiere americane ar putea depinde de menținerea pieței muncii din SUA, întrucât temerile privind o încetinire economică ar putea speria investitorii.

Atenția se va concentra asupra datelor revizuite privind salariile

Atenția de astăzi nu se concentrează doar asupra cifrelor privind salariile din ianuarie. În fiecare ianuarie, Biroul de Statistică a Muncii din SUA publică revizuirile anuale pentru anul precedent. Economiștii estimează că în 2025 se va înregistra o reducere de 825.000 a numărului de locuri de muncă create în SUA. Dacă analiștii au dreptate, aceasta ar fi o revizuire negativă uriașă, care ar putea anula toate creșterile locurilor de muncă din SUA pentru 2025. Acest lucru ar sugera o piață a locurilor de muncă mult mai slabă în SUA decât se așteaptă în prezent și ar putea avea un impact major asupra direcției viitoare a creșterii economice a SUA.

Imigrația și revizuirea negativă a salariilor

Interesant este că revizuirile negative de această amploare tind să apară în perioadele de recesiune, însă economia SUA nu se află în recesiune, iar creșterea economică este robustă. Se preconizează că PIB-ul din al patrulea trimestru va fi de 2,9%, după o creștere rapidă de 4,4% în al treilea trimestru. Acest lucru sugerează că sunt 1) primele semne că ceva rău se pregătește în economia SUA? 2) ar putea fi efectele AI și ale creșterii productivității? 3) este un ciclu neobișnuit, ceea ce ar putea însemna că datele economice nu se comportă așa cum ne așteptăm?

Se poate argumenta că înăsprirea rapidă a politicii de imigrare a SUA de la sfârșitul anului 2024, care a accelerat sub președinția lui Trump, ar putea fi cauza încetinirii creșterii numărului de locuri de muncă în SUA. În același timp cu încetinirea bruscă a creșterii locurilor de muncă în 2025, rata șomajului, care se bazează pe un sondaj diferit de raportul privind salariile, a înregistrat o tendință de creștere în ultimele 18 luni, deși rata șomajului rămâne la un nivel scăzut din punct de vedere istoric. Astfel, raportul privind salariile ne prezintă o imagine sumbră a pieței muncii din SUA, care pare un deșert al angajărilor, însă rata șomajului crește doar lent. Acest lucru se adaugă opiniei că reducerea imigrației are un impact major asupra pieței locurilor de muncă din SUA.

Rata șomajului este crucială pentru viitorul politicii Fed

În lunile următoare, va fi important să se analizeze rata șomajului pentru a vedea dacă cererea de forță de muncă ține pasul cu oferta. Dacă rata șomajului continuă să crească, acest lucru ar sugera o deteriorare a situației, care ar putea avea un impact major asupra politicii economice în viitor.

Ne așteptăm ca revizuirile să acapareze atenția în acest raport privind piața muncii, dar merită totuși să analizăm cu atenție cifrele din ianuarie. Se preconizează că numărul locurilor de muncă va crește cu 65.000 în ultima lună, ceea ce ar fi cea mai mare rată din ultimele 4 luni. Se preconizează că rata șomajului va rămâne stabilă la 4,4%, iar creșterea salariilor va fi de 3,7%, în scădere ușoară față de decembrie.

Impactul asupra pieței

Investitorii așteaptă cu nerăbdare acest raport privind piața muncii pentru a vedea dacă o imagine slabă a locurilor de muncă poate stimula așteptările privind reducerea ratei dobânzii și poate impulsiona piața bursieră americană, care a rămas în urma indicilor globali în acest an. După raportul privind vânzările de retail din decembrie, mai slab decât se aștepta, piața futures a ratelor dobânzilor a crescut numărul reducerilor de rate pe care le așteaptă de la Rezerva Federală la 2,4. Se așteaptă ca ratele dobânzilor din SUA să încheie anul la 3,03%, săptămâna trecută, piața așteptând ca rata să încheie anul la 3,14%.

Dacă vom avea un raport privind piața muncii mai slab decât se aștepta, atunci am putea vedea numărul de reduceri ale ratei dobânzii așteptate de Fed apropiindu-se de 3. Dacă se va întâmpla acest lucru, dolarul ar putea fi afectat. Dolarul se depreciază pe măsură ce ne apropiem de publicarea acestor date cheie, iar USDJPY a scăzut cu aproape 1,7% de la începutul acestei săptămâni. Unii analiști prevăd că dolarul ar putea scădea cu încă 10% dacă Fed va reduce ratele de trei ori în acest an. Ritmul de relaxare a politicii monetare în SUA ar putea accelera când următorul președinte al Fed va prelua funcția de la Jerome Powell în mai. Prima reducere este așteptată în iunie, iar o altă reducere este prevăzută pentru octombrie. Cu toate acestea, o piață a muncii în scădere și un potențial președinte al Fed cu o politică monetară relaxată ar putea duce la o reducere suplimentară în 2026.

Schimbările în comerțul cu AI și datele economice

Piața bursieră americană a avut dificultăți marți. Chiar dacă Dow Jones a încheiat ziua în creștere. S&P 500 și Nasdaq au închis în scădere, pe fondul dificultăților întâmpinate de administratorii de averi și firmele de date financiare, pe măsură ce tot mai multe instrumente de AI au intrat pe piață. Dacă vom avea un raport slab privind salariile, atunci relaxarea suplimentară a Fed ar putea calma temporar unele dintre sectoarele cele mai afectate de provocările AI la adresa modelelor lor de afaceri, de exemplu firmele de software și administratorii de investiții.

Cu toate acestea, dacă piața muncii semnalează că creșterea economică a SUA slăbește, atunci nu știm cum se va comporta comerțul cu AI într-un mediu în care există îngrijorări reale cu privire la creșterea economică a SUA. Ar putea perspectiva unei încetiniri economice să accelereze utilizarea instrumentelor de AI, pe măsură ce consumatorii și întreprinderile caută să-și conserve lichiditățile? Dacă da, atunci acest lucru ar putea avea un impact major asupra acțiunilor. Numărul companiilor care ar putea fi afectate negativ de adoptarea instrumentelor de AI crește de la o săptămână la alta, provocând perturbări pe termen lung pentru acțiuni. Pe termen scurt, acest lucru înseamnă că tranzacțiile cu AI ar putea continua să se concentreze pe pierzători, mai degrabă decât pe câștigători, ceea ce susține performanța slabă a acțiunilor americane pe termen mediu.