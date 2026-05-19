Prețul pentru cacao înregistrează o creștere de 4%, încercând să revină după minimul din ultimele două săptămâni 📈

Prețurile la cacao încearcă să revină și cresc cu aproape 4% după o corecție abruptă care a urmat raliului puternic de săptămâna trecută. Recent, contractele futures pe cacao tranzacționate la ICE au scăzut la cele mai mici niveluri din ultimele două săptămâni, pe fondul unei corecții agresive a câștigurilor anterioare, ca urmare a semnalelor privind îmbunătățirea condițiilor de aprovizionare din Coasta de Fildeș.
Piața reduce prima de risc a ofertei
Cu doar o săptămână în urmă, prețurile la cacao se tranzacționau la cele mai ridicate niveluri din ultimele aproximativ 3,5 luni. Presiunea recentă a apărut după ce rapoartele au sugerat că recolta de cacao din Coasta de Fildeș ar putea ajunge între 2,1 și 2,2 milioane de tone, comparativ cu așteptările anterioare de aproape 1,8 milioane de tone.
Oferta din Coasta de Fildeș este în creștere
Exportatorii indică faptul că sosirile de cacao în porturile din Coasta de Fildeș au crescut cu 1,3% de la începutul sezonului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Acest lucru sugerează că, condițiile de aprovizionare ar putea fi mai puțin limitate decât se presupunea anterior pe piață. În același timp, persistă îngrijorările cu privire la stocurile de cacao nevândute din țară.
Tensiuni crescânde în rândul fermierilor
Săptămâna trecută, autoritatea de reglementare a sectorului de cacao din Coasta de Fildeș a trimis oficiali în regiunile din centrul și estul țării, în urma protestelor fermierilor legate de stocurile tot mai mari de cacao nevândută. Piața interpretează acest lucru ca un semn că o parte din oferta disponibilă ar putea avea dificultăți în a găsi cumpărători la nivelurile actuale de preț.
Cererea rămâne relativ rezistentă
O parte din scădere a fost limitată de datele privind prelucrarea. Conform datelor GEPEX, cantitatea de cacao măcinată în Coasta de Fildeș a crescut cu 22% față de aceeași perioadă a anului trecut în luna aprilie. Acest lucru sugerează că, în ciuda corecției recente, cererea globală de cacao și produse din ciocolată rămâne relativ rezistentă.
Piața cacao rămâne extrem de volatilă în urma creșterii istorice înregistrate în ultimele luni, investitorii reacționând puternic la fiecare nouă evoluție legată de ofertă provenită din Africa de Vest. Mai recent, slăbiciunea dolarului american a declanșat o activitate agresivă de acoperire a pozițiilor short de către fondurile speculative, vizibilă în cele mai recente date COT. Cu toate acestea, așa cum arată actuala răcire a tendinței, revenirea este departe de a fi simplă, iar orice stabilizare mai amplă a prețurilor ar putea dura încă mult timp.
Sursa: xStation5
📉 Aurul pierde 1,5%
Prețurile aurului se consolidează. Merită să investești în „metalul regal” în acest moment?
Știri de ultimă oră: NATO ia în considerare o intervenție în Strâmtoarea Ormuz dacă aceasta nu va fi redeschisă până în iulie
Prețul nichelului crește pe fondul intenției Indoneziei de a înăspri controalele asupra exporturilor de materii prime 📈
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."