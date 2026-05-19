Prețul pentru cacao înregistrează o creștere de 4%, încercând să revină după minimul din ultimele două săptămâni 📈

Prețurile la cacao încearcă să revină și cresc cu aproape 4% după o corecție abruptă care a urmat raliului puternic de săptămâna trecută. Recent, contractele futures pe cacao tranzacționate la ICE au scăzut la cele mai mici niveluri din ultimele două săptămâni, pe fondul unei corecții agresive a câștigurilor anterioare, ca urmare a semnalelor privind îmbunătățirea condițiilor de aprovizionare din Coasta de Fildeș.

Piața reduce prima de risc a ofertei

Cu doar o săptămână în urmă, prețurile la cacao se tranzacționau la cele mai ridicate niveluri din ultimele aproximativ 3,5 luni. Presiunea recentă a apărut după ce rapoartele au sugerat că recolta de cacao din Coasta de Fildeș ar putea ajunge între 2,1 și 2,2 milioane de tone, comparativ cu așteptările anterioare de aproape 1,8 milioane de tone.

Oferta din Coasta de Fildeș este în creștere

Exportatorii indică faptul că sosirile de cacao în porturile din Coasta de Fildeș au crescut cu 1,3% de la începutul sezonului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Acest lucru sugerează că, condițiile de aprovizionare ar putea fi mai puțin limitate decât se presupunea anterior pe piață. În același timp, persistă îngrijorările cu privire la stocurile de cacao nevândute din țară.

Tensiuni crescânde în rândul fermierilor

Săptămâna trecută, autoritatea de reglementare a sectorului de cacao din Coasta de Fildeș a trimis oficiali în regiunile din centrul și estul țării, în urma protestelor fermierilor legate de stocurile tot mai mari de cacao nevândută. Piața interpretează acest lucru ca un semn că o parte din oferta disponibilă ar putea avea dificultăți în a găsi cumpărători la nivelurile actuale de preț.

Cererea rămâne relativ rezistentă

O parte din scădere a fost limitată de datele privind prelucrarea. Conform datelor GEPEX, cantitatea de cacao măcinată în Coasta de Fildeș a crescut cu 22% față de aceeași perioadă a anului trecut în luna aprilie. Acest lucru sugerează că, în ciuda corecției recente, cererea globală de cacao și produse din ciocolată rămâne relativ rezistentă.

Piața cacao rămâne extrem de volatilă în urma creșterii istorice înregistrate în ultimele luni, investitorii reacționând puternic la fiecare nouă evoluție legată de ofertă provenită din Africa de Vest. Mai recent, slăbiciunea dolarului american a declanșat o activitate agresivă de acoperire a pozițiilor short de către fondurile speculative, vizibilă în cele mai recente date COT. Cu toate acestea, așa cum arată actuala răcire a tendinței, revenirea este departe de a fi simplă, iar orice stabilizare mai amplă a prețurilor ar putea dura încă mult timp.