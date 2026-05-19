Prețurile aurului se consolidează. Merită să investești în „metalul regal” în acest moment?

Piața metalelor prețioase a întâmpinat o dificultate. După o perioadă de creștere dinamică, prețurile aurului se stabilizează și se consolidează în prezent. Acesta este un moment crucial pentru investitori – forțe puternice ale cererii și ofertei se ciocnesc pe piață, în timp ce situația geopolitică globală și deciziile băncilor centrale conturează un nou scenariu pentru prețurile metalelor prețioase. Ce se întâmplă cu prețurile aurului în acest moment? În prezent, prețul aurului se stabilizează peste 4.500 de dolari pe uncie. Deși nivelurile actuale ale prețurilor sunt relativ ridicate, piața a încetinit în mod evident. Prețurile au fost supuse unei presiuni de vânzare din cauza întăririi dolarului și a inflației în creștere din SUA. Merită menționat faptul că o eventuală scădere sub pragul de 4.500 de dolari ar marca cele mai scăzute valori de la sfârșitul lunii martie. Cu toate acestea, analiștii tehnici subliniază că zona cuprinsă între 4.000 și 4.500 de dolari constituie în prezent o zonă de suport foarte puternică, împiedicând efectiv o corecție mai profundă. Ce influențează prețurile aurului? Factori de cerere și ofertă. Prețul actual al aurului este rezultatul unui joc de-a tragerea de frânghie pe piață. Pe de o parte, avem factori care împiedică creșterea, iar pe de altă parte, o bază puternică de cumpărători. Factori de ofertă (care inhibă creșterea): Spectrul unor rate ale dobânzii mai mari: Creșterea inflației IPC în SUA (care a depășit 3,8% în aprilie) ridică îngrijorări cu privire la o politică monetară agresivă. Ratele mai mari sunt cel mai mare dușman al aurului, deoarece metalul prețios, spre deosebire de depozite sau obligațiuni, nu plătește dobândă.

Creșterea randamentelor obligațiunilor: Randamentele Trezoreriei SUA se află la un maxim pe un an, atrăgând o parte din capital de la metalele prețioase.

Vânzări masive în Turcia: Banca Centrală a Turciei (CBRT) a vândut aproximativ 130 de tone de aur în ultimele săptămâni pentru a susține lira, slăbită de riscurile geopolitice din Orientul Mijlociu.

Scăderea cererii în industria bijuteriilor: Prețurile record ale aurului au răcit efectiv entuziasmul consumatorilor pe piața bijuteriilor. Factori de cerere (care susțin prețurile): Valul de cumpărări al băncilor centrale: În ciuda vânzărilor masive din Turcia, instituțiile globale rămân cumpărători neți. Banca Populară a Chinei a cumpărat aur în mod continuu timp de 18 luni (achiziționând 260.000 de uncii numai în aprilie). Banca Națională a Poloniei (NBP) rămâne, de asemenea, unul dintre principalii cumpărători.

Cererea de investiții: Datele World Gold Council (WGC) pentru primul trimestru confirmă o creștere semnificativă a interesului pentru lingouri și monede fizice din partea investitorilor privați. Prognoza prețului aurului: La ce se pot aștepta investitorii? Există câteva perspective cheie pe termen scurt și lung pentru piața aurului: Evoluție laterală pe termen scurt: Randamentele ridicate ale obligațiunilor americane și mediile pe termen lung sugerează că prețurile aurului se vor consolida pe termen scurt.

Orientul Mijlociu ca factor cheie de incertitudine: Războiul din Orientul Mijlociu alimentează inflația din partea ofertei. Analiștii estimează că odată cu instaurarea păcii, riscurile inflaționiste se vor diminua, ceea ce, paradoxal, va permite aurului să reia o tendință ascendentă susținută bazată pe alte fundamentale (inclusiv de-dolarizarea și datoria globală masivă).

Previziunile de la jumătatea anului au fost revizuite în jos, dar ținta de 6.000 de dolari a fost menținută: JP Morgan și-a redus previziunea privind prețul mediu al aurului pentru acest an la aproximativ 5.200-5.243 dolari pe uncie (de la 5.700 dolari). În același timp, gigantul de pe Wall Street și-a menținut ținta pe termen lung de 6.000 de dolari pe uncie până la sfârșitul anului 2026 . Puzzle-ul lui Kevin Warsh: Cum va afecta piața noua politică a Fed? Un factor cheie pentru viitorul aurului va fi politica monetară a noului președinte al Rezervei Federale, Kevin Warsh. Investitorii trebuie să se pregătească pentru două scenarii extreme: Scenariul negativ (bearish): Dacă Warsh decide să reducă agresiv bilanțul Fed, acesta va fi un semnal puternic bearish pentru aur. Scenariul pozitiv (bullish): Dacă noul președinte al Fed va impune reduceri ale ratei dobânzii – argumentând că inteligența artificială (AI) este un factor dezinflaționist – aurul va primi un impuls puternic. Interesant este faptul că Kevin Warsh preferă să se concentreze pe așa-numita inflație ajustată (care exclude șocurile extreme de preț, cum ar fi creșterile bruște ale prețurilor la energie) mai degrabă decât pe IPC-ul clasic. În prezent, inflația ajustată din SUA se situează într-un interval sigur de 2,3–2,4%, ceea ce, teoretic, ar oferi spațiu pentru o politică mai relaxată, chiar dacă IPC-ul brut (3,8%) sperie piețele cu creșteri ale ratei dobânzii.

