Graficul zilei: Cea mai puternică monedă din 2026, în umbra unui scandal (19/05/2026)

Cea mai performantă monedă a anului 2026*, realul brazilian, a fost criticată săptămâna trecută, suferind cea mai mare depreciere față de dolarul american din octombrie 2025.

Graficul 1: USDBRL (29/10/2024 - 19/05/2026)

Sursa: xStation, 19.05.2026

* Kwacha-ul zambian, rubla rusă și colónul costarican ocupă poziții superioare în clasament, dar nu se numără printre monedele pe care le analizăm în mod regulat.

Ce se ascunde în spatele unei mișcări atât de semnificative?

Motivul deprecierii realului poate fi găsit în primul rând în înregistrările și știrile publicate de The Intercept Brazil, care îl incriminează pe Flavio Bolsonaro, senator și candidat de dreapta la funcția prezidențială în alegerile din octombrie. Conform materialelor, Flavio a cerut milioane de dolari de la Daniel Vorcaro, fostul CEO al Banco Master. Suma totală a tranzacțiilor aflate sub investigație este estimată la peste 25 de milioane de dolari.

Potrivit lui Bolsonaro, banii erau destinați finanțării unui film biografic despre tatăl său încarcerat, Jair Bolsonaro, fostul președinte al țării. Flavio susține că a fost vorba de o sponsorizare 100% privată a unui proiect privat, Vorcaro și Banco Master nefiind vizați să primească în schimb vreun favor politic.

Poliția federală și Curtea Supremă s-au ocupat imediat de această chestiune, ceea ce – în ciuda explicațiilor lui Bolsonaro – a dus la scăderea popularității sale. Flavio se afla într-o tendință ascendentă de ceva timp. De la începutul lunii mai, el era favoritul la câștigarea alegerilor, conform cotelor de pe platforma Polymarket, depășindu-l pe Lula și în majoritatea sondajelor.

Piața vede un anumit risc în probabilitatea crescută a unei victorii a lui Lula, liderul stângii. Lipsa unei consolidări fiscale chiar și treptate, având în vedere deficitul bugetar, care a depășit 8% din PIB de 3 ani, pare problematică. Piața pare să fi prețuit parțial aceste preocupări, ceea ce a permis realului să se redreseze la începutul săptămânii.

Ce susține realul?

Ratele ridicate ale dobânzii

Banco Central do Brasil a efectuat deja două reduceri în ciclul actual, dar rata de referință rămâne la un nivel foarte ridicat (14,5%), ceea ce permite monedei să beneficieze de carry trade. Deși nu se pot exclude reduceri suplimentare în lunile următoare, amploarea acestora ar trebui să fie limitată din cauza așteptărilor de inflație neancorate și a politicii fiscale relaxate. Acest lucru ar putea permite realului să beneficieze în continuare de carry trade.

Poziția de exportator net de petrol

Brazilia este unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume (aproximativ 4,2 milioane de barili pe zi). Deși o parte din această cantitate este consumată pe plan intern, surplusul este suficient de semnificativ pentru a face din această țară un actor major pe scena globală, generând venituri de peste 55 de miliarde de dolari anual din exporturile de petrol. Principalul destinatar al petrolului brazilian (43% din totalul exporturilor) este China, care în prezent are puțin spațiu de negociere. Structura importurilor sale depinde de Orientul Mijlociu (55%), Rusia (21%), Brazilia menționată anterior (7%) și Angola (5%).

Graficul 2: Structura importurilor de țiței ale Chinei (2024)

Sursa: OEC (19/05/2026)

Moneda este susținută și de creșterea prețurilor la soia, care reprezintă peste 12% din exporturile naționale.

Îmbunătățirea încrederii față de piețele emergente

Luna aprilie a adus o îmbunătățire semnificativă a încrederii în asumarea riscurilor atât pe piețele valutare, cât și pe cele de acțiuni. Zilele recente au pus sub semnul întrebării continuarea acestei tendințe. Cu toate acestea, dacă anunțurile președintelui Trump privind negocierile în curs dintre SUA și Iran s-ar concretiza, moneda reală, datorită beta-ului său ridicat (risc specific, sensibilitate la schimbările pieței), și-ar putea continua creșterile (deși, presupunând un astfel de scenariu, ne putem aștepta la scăderi ale prețurilor petrolului, ceea ce ar exercita o anumită presiune asupra monedei).