Prețurile petrolului scad în urma declarațiilor lui Trump⬇️ Va permite Teheranul Statelor Unite să preia controlul asupra Strâmtorii Ormuz?🚢

Președintele Donald Trump a publicat o serie de declarații ferme pe Truth Social: Fără negocieri: „Nu au loc discuții cu Republica Islamică Iran și nici nu sunt planificate astfel de discuții.”

Blocada navală continuă: Operațiunea Marinei SUA care vizează porturile iraniene se desfășoară în continuare la capacitate maximă.

Strâmtoarea Ormuz este „deschisă”: Calea navigabilă este operațională, iar forțele americane au confirmat că toate minele marine au fost îndepărtate sau detonate. Reacția pieței: prețul petrolului ia o pauză Prețurile petrolului brut au scăzut ușor în urma acestor comentarii. Perspectiva redeschiderii Strâmtorii Ormuz și a îndepărtării minelor marine sugerează că fluxul fizic de petrol brut (care reprezintă aproximativ 20% din aprovizionarea globală) s-ar putea relua. Sursă: xStation O schimbare geopolitică în echilibrul de putere Declarațiile lui Trump confirmă ceea ce Washingtonul anunță de ceva timp: SUA intenționează să exercite un control unilateral de facto asupra Strâmtorii Ormuz. În ultimele zile, președintele a sugerat chiar tratarea strâmtorii ca pe o zonă aflată sub jurisdicția SUA. Aceasta este o mișcare brutală menită să-l priveze pe Teheran de cel mai important atuu de negociere. Până acum, amenințarea închiderii acestui punct strategic a fost principalul instrument de șantaj energetic al Iranului. Ce are de spus Iranul în această privință? Șah sau război asimetric? Pentru Teheran, pierderea controlului asupra traficului prin Strâmtoarea Ormuz reprezintă o lovitură pentru reputația sa și un eșec strategic. Deși marina iraniană se află în defensivă, un răspuns prinde deja contur și va fi de natură asimetrică. Comandamentul militar iranian a comentat deja deschiderea strâmtorii, avertizând că navele pot trece liber prin ea, dar „odată ce au părăsit-o, s-ar putea să găsească câteva găuri în carene”. Washingtonul încearcă să demonstreze că va folosi forța militară pentru a impune libertatea de navigație și pentru a paraliza economia iraniană printr-un blocaj. Iranul, la rândul său, incapabil să se angajeze într-o confruntare deschisă cu Marina SUA, va recurge cel mai probabil la tactici de sabotaj, atacuri cu drone și război ascuns pentru a dovedi lumii că, fără consimțământul Teheranului, niciun transport de petrol din Golful Persic nu este pe deplin sigur, iar acest lucru aruncă o umbră asupra tendinței descendente actuale a prețurilor petrolului.

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