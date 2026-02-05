Preview decizii BOE și BCE

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Banca Angliei și BCE vor anunța joi ultimele decizii de politică monetară. Nu se așteaptă ca niciuna dintre bănci să modifice ratele dobânzilor, însă atenția se va concentra asupra momentului în care vor semnaliza sau nu că vor urma noi reduceri ale ratelor.

Banca Angliei: cum să echilibreze perspectivele de creștere economică mai puternică cu slăbirea pieței locurilor de muncă

În ceea ce privește Banca Angliei, în prezent, piața swap-urilor pe indici overnight preconizează 1,4 reduceri ale ratei dobânzii. Următoarea reducere a ratei dobânzii nu este așteptată până în iunie, față de aprilie, cum se preconiza anterior, însă datele privind inflația mai puternică decât se aștepta pentru luna decembrie au împins așteptările privind reducerea ratei dobânzii mai departe în viitor. Se preconizează că ratele dobânzii vor încheia anul la aproximativ 3,35%, ceea ce sugerează că, pentru moment, rata dobânzii neutră pentru Marea Britanie este peste 3%.

Investitorii vor să vadă cum va echilibra Banca Angliei o piață a muncii vizibil mai slabă cu semne că perspectivele de creștere se îmbunătățesc pentru Marea Britanie. Activitatea economică este semnificativ mai puternică în ultimele două luni. Indicele PMI compozit din ianuarie a crescut la cel mai înalt nivel din august 2024 și a înregistrat o recuperare puternică după o perioadă de slăbiciune în al treilea trimestru. Indicele PMI pentru servicii a crescut și a erodat aproape perioada de slăbiciune din anul trecut.

Indicele Citi al surprizelor economice pentru Marea Britanie s-a îmbunătățit însă mai este loc de îmbunătățiri și ne așteptăm ca BOE să semnaleze acest lucru. Încrederea consumatorilor a crescut, dar rămâne la un nivel scăzut, iar încrederea întreprinderilor dă semne de îmbunătățire. Cu toate acestea, considerăm că perspectivele de creștere pentru Marea Britanie nu sunt suficient de solide pentru ca BOE să excludă noi reduceri ale ratei dobânzii.

Preocupări legate de inflație

Inflația va fi subiect de discuție. MPC este împărțit între membrii care consideră că inflația este încă prea mare și cei care consideră că rata șomajului în creștere va contribui la moderarea presiunilor inflaționiste pe termen lung. În perioada ianuarie-noiembrie, numărul angajaților salariați a scăzut cu 155.000, iar rata concedierilor a crescut ușor.

Se așteaptă ca BOE să confirme că se așteaptă ca inflația să revină la nivelul țintă, întrebarea fiind dacă vor indica că acest lucru se va întâmpla anul acesta sau anul viitor. În ultimul său raport privind politica monetară din noiembrie, BOE se aștepta ca inflația să scadă la rata țintă de 2% în cursul anului următor, dar a afirmat că acest scenariu nu era sigur și că banca avea nevoie de mai multe dovezi că inflația se modera.

Moderarea creșterii salariilor din sectorul privat, care au scăzut la 3,6% în cele trei luni până în noiembrie, de la 3,9%, ar putea da BOE o oarecare încredere în perspectivele de creștere a prețurilor. Va fi interesant de văzut cum va reacționa banca la această știre și dacă va fi suficient pentru a convinge unii dintre susținătorii politicii monetare restrictive că perspectivele inflației se îmbunătățesc.

De asemenea, vor fi de remarcat orice comentarii cu privire la adoptarea AI. Acțiunile din sectorul tehnologic au scăzut după ce Anthropic a lansat cel mai recent plugin Claude Cowork. Adoptarea rapidă a unor instrumente de AI de acest tip ar putea stimula productivitatea și ar putea reduce presiunile inflaționiste în Marea Britanie și în alte părți. Dacă banca menționează acest lucru ca o posibilitate pentru Marea Britanie, am putea asista la o reducere a randamentelor obligațiunilor pe termen lung și a așteptărilor privind rata dobânzii.

Analiștii se așteaptă la o împărțire de 7-2 în cadrul MPC în favoarea menținerii ratelor dobânzilor la 3,75%, cu doi membri votând pentru o a doua reducere consecutivă. Deși considerăm că majoritatea membrilor MPC vor dori să vadă o îmbunătățire suplimentară a inflației înainte de a se angaja la noi reduceri ale ratelor, un membru ar putea fi convins să voteze pentru o reducere joi, iar acest lucru ar putea fi considerat o poziție dovish.

Cum turbulențele politice ar putea întârzia reducerile de rate

Un alt factor de luat în considerare este turbulența politică din jurul prim-ministrului. The Daily Telegraph a raportat că fostul membru al MPC, Michael Saunders, a avertizat că o lovitură de stat a conducerii Partidului Laburist riscă să mențină ratele dobânzilor în Marea Britanie la un nivel mai ridicat pentru o perioadă mai lungă, mai ales dacă Angela Raynor sau Andy Burnham preiau funcția de prim-ministru. Acest lucru ar putea orienta politicile economice ale Regatului Unit și mai mult spre stânga, cu mai multe politici fiscale și de cheltuieli, ceea ce ar necesita menținerea unei politici monetare mai restrictive pentru o perioadă mai lungă. Deși nu ne așteptăm ca guvernatorul BOE să se implice în dezbaterea politică de joi, acest lucru ar putea fi luat în considerare de comitet pe viitor.

Lira sterlină s-a apreciat față de dolar de la începutul acestui an și a crescut cu aproape 1,5%. Cu toate acestea, se mișcă lateral în perspectiva acestei reuniuni. GBPUSD a pierdut pragul de 1,37 USD în perioada premergătoare acestei reuniuni. Având în vedere dinamica pe termen scurt în sens descendent, orice semne de atitudine dovish din partea BOE ar putea determina scăderea GBP, cu o posibilă revenire la 1,35 USD.

BCE: Va rămâne BCE într-o poziție favorabilă dacă inflația continuă să scadă?

Se așteaptă ca BCE să mențină ratele dobânzilor neschimbate la ședința de joi, a cincea consecutivă. BCE a declarat că va păstra flexibilitate totală în ceea ce privește deciziile viitoare privind ratele dobânzilor la ședința din decembrie. Luna aceasta, atenția se va concentra asupra modului în care BCE reacționează la inflația mai slabă decât se aștepta în Zona Euro.

Creșterea prețurilor în Zona Euro a scăzut la 1,7% luna trecută, pe bază anuală, iar prețurile au scăzut cu 0,5% în ianuarie față de luna precedentă. Au existat unele diferențe între cele 21 de state, inflația germană fiind de 2,1%, în timp ce indicele CPI francez a scăzut la 0,4%, cel mai mic nivel din ultimii 5 ani. Există o minoritate de membri ai BCE care sunt îngrijorați că inflația va continua să fie sub ținta BCE, ceea ce ar putea duce la deflație în Zona Euro. În combinație cu inflația slabă, amenințarea cu tarifele vamale a lui Donald Trump de la începutul acestui an, deși a fost retrasă, evidențiază riscurile pentru prognoza optimistă de creștere a Zonei Euro pentru acest an, de 1,2%.

Membrii moderați vor solicita probabil reduceri ale ratei dobânzii în lunile următoare, mai ales că un euro puternic reprezintă un alt risc deflaționist. EURUSD a atins în ianuarie cel mai înalt nivel din 2021. Deși s-a retras de la acest nivel, rămâne ridicat și se situează peste rata medie pe 5 ani de 1,1050 USD. Acest lucru vine într-un moment nefavorabil pentru exportatori deoarece amenințările cu tarife vamale rămân un pericol real și prezent. Dacă Christine Lagarde va vorbi în defavoarea euro sau va sugera că euro s-a detașat de fundamentele economice, atunci am putea asista la o slăbire și mai mare a monedei unice. Există un grup de medii mobile simple (SMA) între 1,620 și 1,1730 USD, care ar putea constitui un sprijin decent în cazul în care euro va înregistra o scădere suplimentară ca urmare a reuniunii BCE de astăzi.