Graficul zilei: BITCOIN cu 40% sub maximul recent 🚨 Fundamentele în declin riscă să provoace o spirală a vânzărilor 📉

Bitcoin își adâncește pierderile pe fondul unei vânzări fără precedent de criptomonede, scăzând sub pragul critic de 70.000 de dolari într-un moment crucial (în prezent, în scădere cu ~2,4% până la 70.800 de dolari). Această scădere bruscă este alimentată de mai mulți factori, printre care epuizarea „AI Trade”, o schimbare „hawkish” semnalată de numirea lui Kevin Warsh în funcția de președinte al Fed și prăbușirea „plasei de siguranță instituționale” pe fondul accelerării ieșirilor din ETF. BITCOIN se află într-o fază puternică de scădere, pierzând aproximativ 42% de la maximul din octombrie. Prețul a depășit nivelurile cheie de suport și se tranzacționează în prezent în jurul valorii de 71.150 USD, oscilând în apropierea barierei psihologice de 70.000 USD. MACD arată o tendință puternică de scădere, cu histograma mult sub linia zero. O mișcare susținută sub 70.000 USD ar putea deschide calea pentru testarea nivelului de 68.000 USD (zona galbenă) sau chiar a suportului pe termen lung la 54.000 USD. Sursa: xStation 5 Sfârșitul „tranzacțiilor AI” diminuează apetitul pentru risc Criptomonedele sunt afectate în primul rând de scăderea globală a apetitului pentru risc, declanșată de o corecție bruscă a acțiunilor din sectorul tehnologic. Îngrijorările legate de CAPEX-ul Microsoft, previziunile dezamăgitoare ale AMD și o pierdere de 285 de miliarde de dolari din capitalizarea Wall Street după debutul modelului lingvistic Claude AI al Anthropic servesc drept catalizatori pentru criza din comerțul cu AI, care durează de ani de zile. Investitorii s-au săturat în mod evident de tendința de „a cumpăra totul” și s-au orientat către rotirea capitalului către câștigătorii mai siguri ai cursei AI. Panica rezultată în urma evaluărilor actuale a adâncit efectiv declinul criptomonedelor înregistrat de Bitcoin începând cu octombrie 2025. Sursa: Bloomberg Finance LP Numirea lui Warsh semnalează disciplină Pe lângă sentimentul general, un factor fundamental principal al tendinței bearish este numirea lui Kevin Warsh în funcția de nou președinte al Rezervei Federale. Deși Warsh și-a exprimat opiniile pro criptomonede, recunoscând locul Bitcoin în multe portofolii, piața s-a concentrat pe poziția sa generală privind „disciplina monetară” și critica sa față de bilanțul mare al Fed. Cu lichiditatea în continuă scădere și ratele reale în creștere (deoarece Warsh este perceput ca „hawkish”), Bitcoin poate deveni din ce în ce mai puțin atractiv în raport cu dolarul american sau titlurile de stat. Pe de altă parte, este de remarcat schimbarea semnificativă a discursului lui Warsh cu privire la rate, în special comentariile potrivit cărora inflația ar putea scădea într-un mediu cu rate scăzute, dacă este însoțită de o creștere adecvată a productivității. Fed a redus în mod constant bilanțul său (totalul activelor deținute) între 2023 și 2025, punând capăt înăspririi cantitative (QT) la sfârșitul anului trecut. Cu toate acestea, Kevin Warsh ar putea face lobby pentru reduceri suplimentare ale bilanțului, restricționând potențial lichiditatea. Sursa: Fed St. Louis Fundațiile instituționale se topesc Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că guvernul federal nu are autoritatea de a cumpăra sau de a salva criptomonedele, semnalând că nu există o „plasă de siguranță” sistemică pentru activele digitale. Remarcile sale au temperat așteptările privind sprijinul politic, au întărit limitele de reglementare și au accentuat percepția riscului asociat criptomonedelor. Investitorii au fost astfel obligați să reevalueze locul token-urilor în sistemul financiar și să-și fundamenteze așteptările cu privire la potențiala instituționalizare a Bitcoin. În plus, tendința „ETF bull run” se estompează, fondurile de investiții Bitcoin înregistrând doar ieșiri de capital pentru o perioadă de timp. O problemă cheie este prețul mediu la care fondurile au achiziționat criptomoneda, care în multe cazuri este peste valoarea actuală. Acest lucru creează un risc real de lichidări forțate, deoarece managerii de risc, obligați să raporteze folosind metoda mark-to-market, pot ordona vânzări pentru a reduce pierderile. Un astfel de mecanism ar alimenta o spirală descendentă care se autoalimentează, zdrobind încrederea predominantă în Bitcoin ca bază stabilă pentru trezoreriile corporative. Sursa: XTB Research

