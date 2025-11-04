Preview Q3 - AMD — La ce ne putem aștepta?

Cheltuielile planificate pentru cercetare și dezvoltare de aproape 2 miliarde de dolari și cheltuielile de capital de aproximativ 220 de milioane de dolari vizează susținerea inovării și menținerea avantajului competitiv pe termen lung.

Aspecte esențiale Creștere preconizată în segmentul AI și centre de date: Previziunile indică venituri de aproximativ 4,14 miliarde de dolari (+17,6% față de anul precedent), impulsionate de procesoarele EPYC și cipurile MI350/MI450; parteneriatele cheie cu OpenAI și Oracle subliniază și mai mult importanța strategică a AI pentru companie.

Stabilitate în segmentul clienți și jocuri: Segmentul clienți și jocuri este așteptat să genereze aproximativ 3,6 miliarde de dolari (+29% față de anul precedent), susținut de popularitatea procesoarelor Ryzen Zen 5, a plăcilor grafice RDNA 4 și a soluțiilor SoC pentru console.

Investiții în dezvoltarea tehnologică: Cheltuielile planificate pentru cercetare și dezvoltare de aproape 2 miliarde de dolari și cheltuielile de capital de aproximativ 220 de milioane de dolari vizează susținerea inovării și menținerea avantajului competitiv pe termen lung.

Introducere Advanced Micro Devices (AMD.US) publică astăzi raportul trimestrial pentru al treilea trimestru al anului 2025, care va fi lansat după închiderea pieței. Raportul va oferi investitorilor informații cheie despre dezvoltarea companiei, cu un accent special pe segmentul acceleratoarelor de inteligență artificială, care se află în creștere rapidă. În ultimele două luni, AMD a semnat acorduri importante cu OpenAI și Oracle pentru livrarea unor volume mari din cele mai recente cipuri AI, subliniind importanța crescândă a acestui domeniu în strategia companiei și confirmând capacitatea sa de a concura în mod eficient cu liderul pieței, Nvidia. Acest lucru pune bazele unui ciclu de investiții pe termen lung în industria semiconductorilor, proiectat până în 2030. În al treilea trimestru, segmentul centrelor de date este așteptat să genereze venituri de aproximativ 4,14 miliarde de dolari, în timp ce veniturile totale ale companiei sunt estimate la aproximativ 8,74 miliarde de dolari, cu o marjă brută de 54%. Cheltuielile de capital planificate ajung la 220 de milioane de dolari, iar cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare se apropie de 2 miliarde de dolari, reflectând angajamentul AMD față de inovare și menținerea leadershipului tehnologic. Noul cip MI450 ar putea oferi un impuls semnificativ pentru creșterea viitoare, în timp ce rezultatele stabile în segmentele serverelor tradiționale, clienților și jocurilor susțin așteptările pozitive pentru raport. Principalele aspecte financiare (Q3 2025) Venituri: aproximativ 8,74 miliarde de dolari (+28% față de anul precedent)

Câștig pe acțiune (EPS): 1,17 dolari (+27% față de anul precedent)

Marja brută: aproximativ 54% Segmentul centrelor de date: Venituri: aproximativ 4,14-4,2 miliarde de dolari (+17,6% față de anul precedent)

Creșterea este determinată de procesoarele EPYC și cipurile MI350/MI450. Creșterea producției de MI450 susține expansiunea în continuare. Segmentul clienți și jocuri: Venituri: aproximativ 3,6 miliarde de dolari (+29% față de anul precedent)

Rezultate solide determinate de procesoarele Ryzen Zen 5, plăcile grafice RDNA 4 și soluțiile SoC pentru console. Segmentul embedded: Venituri: aproximativ 889-927 milioane de dolari (-25% față de anul precedent)

Scădere datorată încetinirii din sectoarele telecomunicațiilor și industrial, dar investițiile în FPGA și IoT continuă.

Cheltuieli de capital (CapEx): aproximativ 219-220 milioane USD

Cercetare și dezvoltare: aproape 2 miliarde USD

Flux liber de numerar: aproximativ 1,28 miliarde USD

Venit operațional ajustat: aproximativ 2,15 miliarde USD

Marjă operațională ajustată: aproximativ 24,8% Previziuni pentru Q4 2025 Venituri: 9,2 miliarde de dolari

Marjă brută: aproximativ 51,5%

CapEx: 902,3 milioane de dolari Așteptările pieței și performanța acțiunilor Acțiunile AMD se tranzacționează la niveluri apropiate de maximele istorice, depășind 250 de dolari, ceea ce reflectă o creștere semnificativă a valorii companiei în acest an. Investitorii monitorizează îndeaproape dacă firma își va îndeplini previziunile, în special în segmentele cheie ale AI și centrelor de date, unde concurența cu Nvidia este deosebit de intensă. Piețele tradiționale de PC-uri și jocuri rămân stabile și continuă să reprezinte o sursă importantă de venituri. Perspective strategice AMD se concentrează pe consolidarea poziției sale de lider în domeniul AI și al centrelor de date prin dezvoltarea cipurilor MI350 și MI450 și a procesoarelor EPYC. Parteneriatele cu companii precum OpenAI, Oracle și Microsoft permit implementarea rapidă a noilor soluții și captarea unei cote de piață suplimentare. Segmentul clienților și al jocurilor continuă să joace un rol cheie în diversificarea veniturilor, susținut de popularitatea procesoarelor Ryzen Zen 5, a plăcilor grafice RDNA 4 și a soluțiilor SoC pentru console. Investițiile semnificative în cercetare și dezvoltare vizează menținerea leadershipului tehnologic și a competitivității. Riscuri și provocări Riscurile cheie includ restricțiile la export către China, care ar putea limita vânzările în segmentele AI și centre de date. Fluctuațiile cererii pe piețele de jocuri și PC-uri pot afecta rezultatele financiare, iar evaluarea ridicată a acțiunilor crește sensibilitatea la știrile negative. Contextul macroeconomic și de piață Operațiunile AMD depind de factori macroeconomici globali, inclusiv inflația, fluctuațiile valutare și tensiunile geopolitice, în special în ceea ce privește restricțiile la export între SUA și China. Piața semiconductorilor rămâne extrem de competitivă, Intel dominând segmentul CPU, iar Nvidia menținându-și avantajul în AI și centrele de date. Deciziile de reglementare și politice vor influența în mod semnificativ perspectivele viitoare ale companiei. Concluzie Raportul pentru al treilea trimestru al anului 2025 va fi un test critic al capacității AMD de a susține o creștere dinamică în segmentele cu potențial ridicat ale AI și centrelor de date, menținând în același timp stabilitatea pe piețele de PC-uri și jocuri. Îndeplinirea previziunilor, gestionarea eficientă a riscurilor geopolitice și legate de costuri, continuarea dezvoltării tehnologice și valorificarea parteneriatelor strategice vor fi esențiale pentru menținerea poziției AMD ca actor principal în industria semiconductorilor.

