Previzualizarea rezultatelor Apple (AAPL) pentru Q4 2024: Integrarea AI și piața din China în centrul atenției

Pe măsură ce Apple se pregătește să raporteze câștigurile din al patrulea trimestru fiscal după închiderea pieței pe 31 octombrie 2024, toate privirile se îndreaptă către performanțele gigantului tehnologic pe fondul dinamicii schimbătoare a pieței și a tranzițiilor tehnologice. Fiind tranzacționată aproape de maximele istorice, cu un câștig de 19% de la începutul anului până în prezent, Apple abordează acest raport de câștiguri cu un impuls considerabil, deși analiștii rămân precauți și optimiști cu privire la rezultatele trimestrului. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Estimări privind profiturile Pentru al patrulea trimestru fiscal, analiștii se așteaptă ca Apple să raporteze venituri de 94,58 miliarde de dolari, reprezentând o creștere anuală de 5,7% - cea mai puternică creștere anuală a companiei din ultimii doi ani. Profitul pe acțiune este estimat la 1,48 dolari, ceea ce reprezintă o creștere modestă de 1% față de anul precedent. Aceste așteptări reflectă atât oportunitățile, cât și provocările cu care se confruntă Apple pe piețele sale cheie, în special în China. Estimări ale câștigurilor. Sursa: Bloomberg: Bloomberg Estimarea consensuală a EPS se situează la 1,598 USD (GAAP), indicând o creștere modestă de 0,22% față de perioada anterioară. Această cifră se situează între diferitele previziuni ale analiștilor pe care le-am văzut, unii prevăzând 1,48 USD (estimarea LSEG), iar alții prevăzând 1,60 USD (consensul TradingView). Din punct de vedere istoric, compania a demonstrat o execuție puternică, depășind estimările EPS în 7 din ultimele 8 trimestre, ceea ce sugerează un potențial pentru o altă surpriză pozitivă. Volatilitate implicită după raportarea rezultatelor. Sursa: Bloomberg: Bloomberg Metrici de profitabilitate: Venit net (ajustat): Așteptat la 24,323 miliarde de dolari, înregistrând o creștere de 0,18%

Profit operațional: Prognozat la 29,961 miliarde USD, cu o ușoară scădere de -0,02%

EBITDA: Previzionat la 32,127 miliarde de dolari, prezentând o scădere de -2,11% Privind în viitor, analiștii prognozează o creștere continuă cu: Q1 2025 (decembrie '24): EPS de 2,399

Q2 2025 (martie '25): EPS de 1,713

T3 2025 (iunie '25): EPS de 1,571 Piața estimează o reacție semnificativă la publicarea rezultatelor, cu o mișcare implicită pe o zi de 4,09% în urma raportului. Acest lucru este deosebit de notabil având în vedere tendința istorică a Apple de a surprinde în sus, cu o surpriză medie a câștigurilor de 7,23% în ultimele trimestre. Viitorul iPhone Segmentul iPhone rămâne crucial pentru succesul Apple, iar datele recente sugerează semnale mixte. Primele vânzări ale iPhone 16 în China au arătat rezultate promițătoare, cu o creștere de 20% în primele trei săptămâni comparativ cu predecesorul său. În special, consumatorii gravitează către modelele din gama superioară, versiunile Pro și Pro Max înregistrând o creștere a vânzărilor de 44% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, rapoartele privind potențialele reduceri ale comenzilor de aproximativ 10 milioane de unități în perioada Q4 2024 - Q2 2025, care afectează în principal modelele din gama inferioară, au stârnit unele îngrijorări în rândul investitorilor. La ce altceva să ne uităm? Integrarea inteligenței artificiale în ecosistemul Apple a apărut ca o zonă cheie de interes pentru investitori. Compania a lansat recent iOS 18.1, cu Apple Intelligence bazat pe inteligența artificială, care introduce instrumente de scriere îmbunătățite, capacități de editare a fotografiilor și o gestionare îmbunătățită a notificărilor. În timp ce aceste caracteristici sunt disponibile în prezent pe cele mai recente modele iPhone, calendarul de lansare a acestora în China rămâne incert, deși disponibilitatea în Uniunea Europeană este confirmată pentru aprilie 2025. Segmentul de servicii al Apple continuă să fie un punct proeminent în portofoliul companiei, contribuind cu 25-30% la veniturile totale și menținându-și poziția de cea mai profitabilă divizie. Analiștii se așteaptă ca veniturile din Servicii să crească cu 13% de la an la an, ușor sub creșterea de 14% din trimestrul precedent, dar menținând totuși o expansiune impresionantă de două cifre. Acest segment, care include App Store, Apple Pay, Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade și iCloud, a devenit din ce în ce mai important pentru povestea de creștere și marjele de profit ale Apple. Alte categorii de produse sunt, de asemenea, promițătoare, veniturile iPad fiind proiectate să crească cu 10% de la an la an, după o creștere puternică de 24% în trimestrul precedent, determinată de lansarea de noi modele. Rezultatele din trimestrul curent vor reflecta parțial impactul lansărilor recente de produse, inclusiv AirPods Max. Privind în perspectivă, investitorii se vor concentra în special asupra comentariilor conducerii cu privire la câteva domenii-cheie: strategia mai largă de lansare a funcțiilor Apple Intelligence și AI, planurile pentru căștile Vision Pro, pe fondul rapoartelor privind reducerea producției, strategiile de navigare pe piața chineză competitivă și sustenabilitatea creșterii serviciilor. În plus, orice indicatori anticipativi cu privire la ciclul iPhone 16 vor fi cruciali pentru sentimentul pieței. AAPL.US (interval zilnic) Prețul se tranzacționează în prezent chiar deasupra nivelului de retragere Fibonacci de 23,6% și între mediile mobile de 30 și 50 de zile. Pentru tauri, menținerea cotației peste nivelul Fibonacci de 23,6% și media mobilă de 50 de zile va fi esențială pentru menținerea impulsului. În cazul în care acest suport eșuează, urșii ar putea forța o retestare a mediei mobile de 100 de zile. RSI indică o înclinație descendentă, prezentând o divergență cu maxime și minime în scădere, în timp ce MACD devine, de asemenea, treptat descendent, sugerând un potențial impuls descendent. Sursa: xStation5

