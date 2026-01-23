Prezentare generală a pieței: Datele PMI modelează piețele europene🚨

Săptămâna se încheie în mare parte pe roșu pe piețele europene. Contractele futures pentru majoritatea indicilor înregistrează ușoare scăderi: indicele francez FRA40 a scăzut cu 0,1%, SPA35 din Spania a scăzut cu 0,2%, iar indicele italian ITA40 a înregistrat o scădere similară. Pe de altă parte, contractele futures pentru indicele german DE40 au crescut cu 0,2%, în timp ce UK100 înregistrează un câștig modest.

Astăzi, Europa a înregistrat o serie de publicări importante de date economice, economiile majore ale continentului și Zona Euro prezentând valorile preliminare ale indicatorilor PMI.

Franța: Activitatea sectorului privat a scăzut în ianuarie, indicatorul PMI compozit coborând la 48,6, în principal din cauza sectorului serviciilor mai slab (47,9), deși indicatorul privind producția industrială a crescut la 51, iar încrederea mediului de afaceri a atins cel mai înalt nivel din ultimele 16 luni.

Germania: Activitatea economică a crescut în ianuarie, indicatorul PMI compozit situându-se la 52,5, impulsionat de sectorul serviciilor (53,3) și de o redresare a industriei (48,7), alături de creșterea numărului de comenzi noi, deși ocuparea forței de muncă a scăzut, iar costurile și prețurile de producție au crescut.

Zona euro: Activitatea din sectorul privat a continuat să se extindă în ianuarie, indicele PMI compozit situându-se peste 50, susținut de sectorul serviciilor (51,9) și de producția industrială (49,4), în timp ce încrederea mediului de afaceri a crescut, în ciuda scăderii ocupării forței de muncă și a creșterii presiunilor asupra costurilor.

Marea Britanie: Activitatea din sectorul privat a accelerat în ianuarie, indicatorul PMI compozit ajungând la 53,9, impulsionat în principal de sectorul serviciilor (54,3) și industrie (51,6), pe fondul creșterii numărului de comenzi noi, deși firmele au continuat să limiteze angajările și s-au confruntat cu presiuni asupra costurilor. Vânzările cu amănuntul din decembrie au crescut cu 0,4% față de luna precedentă, depășind așteptările, în principal datorită vânzărilor online puternice, semnalând o îmbunătățire a încrederii consumatorilor. Vânzările anuale au crescut cu 2,5% - cea mai puternică creștere din aprilie - deși trimestrul al patrulea rămâne slab, iar nivelurile vânzărilor sunt încă sub nivelurile dinaintea pandemiei.

Actualizare politică în Franța: Guvernul francez a supraviețuit unui vot de neîncredere privind bugetul pentru 2026, prim-ministrul intenționând să promoveze cheltuielile utilizând articolul 49.3 din constituție.

Metale prețioase: Tendințele mixte continuă, aurul scăzând cu aproximativ 0,2% la 4.920 dolari pe uncie, în timp ce argintul crește cu aproximativ 3%, testând pragul de 99 dolari pe uncie.

Criptomonede: Sentimente mixte observăm și pe piața monedelor digitale. Bitcoin a scăzut ușor cu 0,1%, iar Ethereum cu 0,2%.

Intel: Intel a raportat rezultate solide pentru trimestrul IV al anului 2025, cu venituri de 13,7 miliarde de dolari și un EPS de 0,15 dolari, depășind așteptările analiștilor și înregistrând o creștere de 9% față de anul precedent în segmentul centrelor de date și al inteligenței artificiale. Cu toate acestea, investitorii au reacționat cu prudență, concentrându-se pe perspectivele slabe pentru trimestrul I al anului 2026, presiunile asupra costurilor și riscurile de execuție, ceea ce a dus la o vânzare masivă și la o înrăutățire a sentimentului pieței.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."