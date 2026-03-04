Planul lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz nu reușește să oprească creșterea prețului petrolului, întrucât investitorii suspendă vânzările în Europa

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Evenimentele din Orientul Mijlociu rămân în centrul atenției astăzi, în timp ce Iranul se pregătește să-l înmormânteze pe ayatollah și a anunțat noul său lider suprem, Motjaba Khamenei, fiul fostului ayatollah. Nu există încă semne de detensionare a conflictului. Iranul continuă să bombardeze ținte americane din regiune, iar Israelul a lansat atacuri în interiorul Teheranului. O navă de război iraniană se scufundă în largul coastelor Sri Lankăi, iar unele surse informează că și o navă rusească ar fi în flăcări.

Acțiunile din Asia s-au vândut masiv, indicele Kospi din Coreea de Sud înregistrând o scădere de 12%. Kospi a fost indicele cu cea mai bună performanță de la începutul anului, iar chiar și după aceste pierderi, acesta înregistrează încă o creștere de 20% de la începutul anului.

Capitularea piețelor europene marți a dus la o scuturare masivă a piețelor globale. Vânzările au fost indiscriminate și toate sectoarele, inclusiv energia, au fost supuse unei presiuni intense de scădere. De obicei, vânzările de capitulare nu durează. Indicele futures al acțiunilor indică o deschidere ușor mai mare pentru FTSE 100 astăzi și pierderi mai mici în restul Europei. Ar putea exista un optimism moderat că planul președintelui Trump de a asigura fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar putea stimula apetitul pentru risc miercuri, deși riscurile rămân în continuare în sens descendent.

Există semne că conflictul ar putea avea repercusiuni financiare pentru regiune. Investitorii chinezi intenționează să reducă expunerea la datoria din Orientul Mijlociu, ceea ce reprezintă o lovitură pentru Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Deși conflictul este încă la început, acesta ar putea avea un impact asupra planurilor economice ambițioase ale Arabiei Saudite.

Creșterea prețurilor la energie continuă și astăzi, deși câștigurile sunt mai moderate decât la începutul săptămânii. Prețul petrolului Brent a crescut astăzi cu 3% și a revenit peste 83 de dolari pe baril. Prețul gazelor naturale europene a crescut cu încă 20% și a înregistrat o creștere de 93% în ultimele 5 zile. Deși aceste creșteri sunt moderate în comparație cu creșterile de preț pe care le-am văzut în ultimele zile, ele sugerează că există un anumit scepticism pe piața transporturilor maritime cu privire la planul președintelui Trump de a trimite nave de război americane să escorteze tancurile petroliere prin Golful Ormuz și să subscrie asigurări.

Libera circulație a petrolului este esențială pentru a evita un șoc dăunător al prețurilor la energie în următoarele săptămâni. Cu toate acestea, există îngrijorarea că planul președintelui Trump este complex și nu poate fi executat atât de repede pe cât și-ar dori piața. Acest lucru înseamnă că riscurile rămân în creștere pentru prețul petrolului. Maximul de 85 USD înregistrat marți pentru țițeiul Brent este un nivel cheie de urmărit; dacă prețul petrolului depășește acest nivel, atunci ar putea deschide calea către 90 USD, ceea ce ar fi extrem de incomod pentru investitori.

Există, de asemenea, îngrijorări crescânde cu privire la aprovizionare, Irakul a redus producția de petrol, după ce unele dintre instalațiile sale au fost lovite, iar tensiunea crește pentru furnizorii de energie din întreaga regiune. În timp ce SUA rămâne cel mai mare producător de energie din lume, Orientul Mijlociu este în continuare o parte vitală a mixului energetic global, datorită numărului mare de furnizori importanți. Acest lucru sugerează că riscul pentru prețurile energiei este în continuare în creștere.

Până când nu se va produce o pauză în acest conflict și petrolul nu va circula liber în întreaga lume, este greu de prevăzut cum piețele ar putea înregistra o redresare semnificativă. Ne așteptăm ca acțiunile și obligațiunile să rămână nervoase și influențate de riscul asociat știrilor. Deși piețele futures indică pierderi mai moderate pentru majoritatea indicilor europeni, riscurile rămân în sens descendent.

Dolarul a fost regele în timpul acestei crize, însă astăzi înregistrează o ușoară scădere, iar monedele G10 recuperează o parte din pierderile recente. Este probabil ca această situație să fie temporară, mai ales dacă prețul petrolului rămâne în creștere.