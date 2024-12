Raliul lui Moș Crăciun - oportunitate de piață sau basm?

Luna noiembrie a adus o mulțime de turbulențe pe piețe. Victoria lui Donald Trump a provocat o mișcare semnificativă pe piețele financiare, manifestând așa-numitul „Trump Trade 2.0”. Ca urmare, criptomonedele au atins niveluri record (numai Bitcoin a crescut cu peste 40% într-o singură lună), acțiunile americane au câștigat și ele, marcând cea mai bună lună dintr-un an deja excelent, evaluările indicilor atingând maxime istorice. Așadar, cum arată perspectivele de creștere pentru luna decembrie? Va veni Moș Crăciun anul acesta sau piața se va zgârci la cadouri pentru investitori? Raliul lui Moș Crăciun, una dintre cele mai populare anomalii Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Santa Claus Rally se referă la o anomalie a pieței care apare în principal în ultimele zile din decembrie și în primele zile din ianuarie. Această anomalie se caracterizează printr-o creștere crescută a indicilor bursieri în zilele premergătoare Crăciunului, deși identificarea exactă a începutului raliului este dificilă. Unii indică săptămâna dinaintea Crăciunului, în timp ce alții definesc raliul ca fiind ultimele cinci ședințe de tranzacționare din decembrie și primele două zile din ianuarie. Totuși, alții se referă la câștigurile generale de pe piața bursieră din decembrie ca la „Santa Claus Rally”. Euforia crescută de la sfârșitul anului se bazează pe motive care nu țin de fundamentele evaluării pieței (ca în cazul majorității anomaliilor de pe piață). Optimismul sporit al pieței este atribuit sentimentului investitorilor de sărbători, activității reduse a fondurilor din cauza închiderilor de sfârșit de an, lăsând mai mult loc pentru investitorii individuali care sunt, în general, mai optimiști cu privire la piață. Alte motive pentru raliu includ afluxul de numerar din bonusurile de sărbători și investitorii care utilizează limitele din programele de investiții... Cum a evoluat raliul lui Moș Crăciun în secolul XXI? Odată cu progresul tehnologic, piețele sunt din ce în ce mai rapide în a calcula prețul diferitelor informații, eliminând astfel treptat anomaliile tradiționale descrise în manuale. Așadar, mai există loc pentru un astfel de efect bine cunoscut în secolul XXI sau este o relicvă a imperfecțiunilor din trecut ale investitorilor? Am examinat randamentele medii lunare ale pieței bursiere americane (utilizând indicele S&P 500), ale pieței germane (indicele DAX) și ale pieței europene în general (indicele STOXX Europe 600) Din perspectiva randamentelor lunare din ultimii 24 de ani, luna decembrie arată o rezistență relativă a principalilor indici, deși nu a fost cea mai puternică lună în niciuna dintre aceste piețe. În plus, cu cât piața este mai lichidă, cu atât este mai mare tendința de a elimina această anomalie, reflectată în diferențe mai mici între randamentul mediu lunar și randamentul mediu pentru luna decembrie. Comparație între randamentele lunare medii și randamentele mediane ale indicilor S&P 500, DAX, STOXX Europe 600 Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Cele mai mici diferențe sunt observate în cazul indicelui S&P 500, care a crescut în medie cu 0,74% în decembrie. Mediana pentru luna decembrie a fost de 0,98%. Astfel, la nivel mediu, indicele are o performanță mai bună în decembrie decât media pentru toate lunile, deși diferența în acest caz este marginală, ridicându-se la doar 0,17 puncte procentuale. În cazul medianei, luna decembrie nu înregistrează performanțe mai bune, iar piața americană este singura dintre indicii examinați în care randamentul median în decembrie este mai mic decât randamentul median pentru toate lunile, cu o diferență de 0,13 puncte procentuale. Randamentele medii ale indicelui S&P 500 în diferite luni. Sursă: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Sentimente ușor mai optimiste în ultima lună de iarnă pot fi observate pe piețele europene. Pentru indicele DAX, randamentul mediu în decembrie este de 1,13%, cu 0,61 puncte procentuale mai mare decât media celorlalte luni. O diferență și mai mare este observată la nivelul randamentului median, unde luna decembrie depășește celelalte luni cu 1,95 puncte procentuale. Astfel, dintre piețele majore, investitorii de pe bursa germană manifestă cea mai mare tendință de a favoriza luna decembrie din perspectiva randamentelor mediane. Randamentele medii ale indicelui DAX în diferite luni. Sursă: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Pe piața europeană mai largă, luna decembrie nu pare la fel de euforică, ocupând doar locul 5 în rândul lunilor cu randamente medii pozitive. Cu toate acestea, randamentul mediu de 0,86% este semnificativ mai mare decât media lunară (0,2%), iar la nivel median, diferența este și mai pronunțată, de 0,96%. Randamentele medii ale indicelui DAX în diferite luni. Sursă: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Cum rămâne cu raliul clasic? Pentru fiecare dintre indici, luna decembrie are performanțe ușor mai bune comparativ cu alte luni, însă raliul lui Moș Crăciun poate fi privit și dintr-o perspectivă mai detaliată decât doar randamentele din ultima lună. Cea mai populară abordare indică o perioadă care începe cu 5 zile de tranzacționare înainte de sfârșitul anului și durează până în primele 2 zile ale lunii ianuarie. Aceasta este perioada pe care am decis să o examinăm pentru a vedea cum s-a descurcat „raliul clasic al lui Moș Crăciun” în secolul XXI. Ceea ce poate fi oarecum surprinzător este că, în ultimii 24 de ani, efectul Moș Crăciun a fost vizibil pe aproape toate piețele pe care le-am studiat. La fel ca în decembrie, acesta a fost cel mai slab în cazul indicelui american, deși diferența dintre randamentul mediu în timpul perioadei de raliu și randamentul mediu pe 2 săptămâni (am folosit 2 săptămâni datorită numărului similar de ședințe de tranzacționare din această perioadă față de durata raliului în sine) este mai mare decât în cazul randamentelor lunare. Încă o dată, randamentul median pentru indicele S&P 500 a fost mai mic în perioada raliului decât în perioada medie de 2 săptămâni. Interesant este faptul că, pentru fiecare dintre indici, randamentul mediu în timpul raliului a fost nu numai mai mare decât randamentul mediu pe două săptămâni, ci și mai mare decât randamentele din decembrie. Acest lucru indică faptul că, pe piețele europene, ultimele zile ale anului pot prezenta într-adevăr o creștere mai puternică. Comparație între randamentele medii și mediane în perioada Santa Claus Rally pentru S&P 500, DAX, STOXX Europe 600. Sursă: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Ce sectoare ar trebui urmărite îndeaproape? Investitorii interesați de fenomenul Santa Claus Rally ar trebui să acorde atenție companiilor care sunt deosebit de dependente de sentimentul din timpul sărbătorilor. Sectorul de retail iese în evidență în acest sens. Sezonul sărbătorilor este o perioadă de creștere a cumpărăturilor și a cheltuielilor de consum. Perioada de oferire a cadourilor celor dragi, alături de numeroasele promoții și de optimismul mai mare asociat sfârșitului de an, îi determină pe consumatori să meargă în magazine, ceea ce are un impact pozitiv asupra rezultatelor retailerilor. Deși piața americană în general nu prezintă un efect puternic de raliu al lui Moș Crăciun, ultimul deceniu indică o creștere ridicată pentru companiile de retail în ultimele zile din decembrie și primele zile din ianuarie. Randamentele medii ale companiilor din sectorul de retail în perioada Santa Claus Rally din ultimii 10 ani. Sursă: XTB Research Cea mai performantă companie este Zalando din Europa. Fiind unul dintre liderii pieței comerțului electronic de îmbrăcăminte, aceasta beneficiază în special de creșterea activității de cumpărături a consumatorilor. La nivel mondial, există o tendință crescândă a clienților de a utiliza canalele de vânzare online. În ultimii 10 ani, Lululemon, Tapestry și Tesco au înregistrat, de asemenea, performanțe solide în timpul acestui raliu.

În ceea ce privește randamentul anualizat în timpul perioadei Santa Claus Rally, aceste companii prezintă o tendință semnificativ mai mare de creștere în timpul raliului din decembrie, comparativ cu alte luni. Această diferență este vizibilă în special pentru Tapestry, Tesco, precum și PVH Corp și Mattel. Cum rămâne cu creșterea din acest an? Datele istorice indică o tendință a pieței de a fi mai optimistă în ultimele zile ale anului. Cu toate acestea, mai multe obstacole ar putea împiedica raliul din acest an. În primul rând, acest an este caracterizat de o concentrare semnificativ mai puternică a capitalului pe piața americană. Investitorii din 2024 favorizează în mare măsură această piață în detrimentul altora, ceea ce ar putea duce la transferarea unor capitaluri către acțiunile americane la sfârșitul anului în locul piețelor europene. Din punct de vedere istoric, piața americană nu prezintă sensibilitate la efectul “Moș Crăciun”. În plus, nivelurile actuale atât ale concentrării, cât și ale optimismului investitorilor cu privire la creșterea de anul viitor sunt la niveluri record, ceea ce este fără precedent. Un optimism atât de ridicat pe piața americană a apărut doar după scăderi semnificative, niciodată după creșteri atât de puternice. Un alt risc la adresa creșterii este reprezentarea excesivă a acțiunilor în portofoliile investitorilor individuali și instituționali. Conform unui sondaj realizat de Bank of America, numărul managerilor care supraevaluează acțiunile americane în portofoliile lor este în prezent la cel mai ridicat nivel din ultimii 11 ani. Acest lucru ar putea duce la presiuni pentru reechilibrarea portofoliilor înainte de sfârșitul anului, ceea ce ar putea duce la presiuni de vânzare care ar putea atenua efectul de raliu de sfârșit de an. Ultimul factor pe care investitorii ar trebui să îl ia în considerare pe măsură ce se apropie sfârșitul anului este evaluarea îndelungată, care pentru companiile americane se află la niveluri record. Indicatorii fundamentali bazați pe prețul pieței (P/BV, P/S, EV/EBITDA, Market cap/GDP) se situează în jurul valorii de top 1-3% din valorile istorice pentru piața americană. Astfel de evaluări întinse au avut loc doar în patru cazuri: înainte de criza din 1929, la mijlocul anilor 1960, în timpul bulei dot-com și în 2021. De fiecare dată când S&P 500 a atins astfel de valori, randamentul său a fost mai slab decât media. Toate acestea fac ca apariția unui raliu al pieței americane în aceste condiții să pară puțin probabilă. Pe de altă parte, acest lucru creează potențialul unei atenții sporite pentru companiile europene, ceea ce ar putea consolida efectul de raliu deja existent pe aceste piețe. Tymoteusz Turski, Stock market analyst XTB Bartłomiej Mętrak, Financial market analyst XTB

