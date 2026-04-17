Redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Optimismul crește pe măsură ce ne apropiem de weekend. Astăzi a intrat în vigoare un armistițiu între Iran și Israel, iar Donald Trump a sugerat că următoarea rundă de negocieri de pace între SUA și Iran ar putea avea loc duminică. Poate că cea mai bună veste a venit la jumătatea zilei: autoritățile iraniene au declarat că Strâmtoarea Ormuz este complet deschisă traficului comercial pe durata armistițiului din Liban, fiind prima dată când aceasta este complet deschisă de la începutul conflictului.
Această știre are un impact imediat asupra piețelor, contractele futures pe acțiuni înregistrează o creștere puternică în SUA, la 17:30 ora României Dow Jones este în creștere cu 1,83%, contractele futures pe S&P 500 sunt în creștere cu 1,07% și ne așteptăm să vedem creșteri suplimentare până la niveluri record pentru indicii americani în această după-amiază.
Petrolul Brent este în cădere și se situează cu mult sub nivelul de 90 de dolari; în prezent, acesta a scăzut cu 13,23% pe parcursul zilei. Aceasta este cea mai importantă evoluție de până acum din timpul armistițiului și dă speranțe că războiul se va termina în curând, iar lanțurile de aprovizionare vor reveni la o oarecare normalitate. Deși va dura ceva timp până când se va rezolva blocajul de petroliere care traversează Strâmtoarea Ormuz și până când aprovizionarea cu mărfuri din Golf va reveni la normal după pagubele cauzate de dronele iraniene, aceasta este, fără îndoială, o veste bună și îmbunătățește perspectivele economiei globale pentru restul acestui an.
De asemenea, iranienii au precizat ce este necesar pentru a menține strâmtoarea deschisă: niciun alt atac asupra Libanului. Aceasta este linia de demarcare pentru moment și, fără îndoială, comunitatea internațională își va concentra atenția asupra asigurării faptului că Israelul respectă într-adevăr termenii armistițiului și că se depun eforturi pentru prelungirea acestuia peste 10 zile. În plus, SUA trebuie încă să convină asupra termenilor unui acord de pace prelungit cu Iranul, dar, deocamdată, piața este euforică în legătură cu situația actuală.
Redeschiderea Strâmtorii Ormuz are implicații majore pentru economiile globale și acțiuni.
1. Aceasta reduce presiunea ascendentă asupra randamentelor obligațiunilor, iar randamentele obligațiunilor globale scad brusc. Randamentul obligațiunilor de stat britanice pe 10 ani a scăzut cu 9 puncte de bază, randamentele franceze pe 10 ani sunt mai mici cu 10 puncte de bază, iar randamentele Trezoreriei SUA sunt mai mici cu 8 puncte de bază.
2. Așteptările privind rata dobânzii vor fi, de asemenea, recalibrate și ne așteptăm să vedem o eliminare rapidă din prețuri a majorărilor de dobândă din partea Băncii Angliei și a BCE. Se preconiza că BOE va majora ratele o dată înainte de septembrie, în timp ce pentru BCE erau prognozate aproape două majorări ale ratei în acest an.
Desigur, există riscuri ca strâmtoarea să se închidă din nou, dar considerăm că, acum că Iranul a redeschis-o, șansa ca aceasta să fie închisă din nou este redusă, întrucât și ei au nevoie ca petrolul lor să traverseze ruta pentru a-și spori veniturile.
Veștile bune continuă să se înmulțească, ceea ce oferă un sentiment de impuls ascendent pentru activele riscante pe măsură ce încheiem săptămâna. Pentru investitorii optimisti de pe piețele de acțiuni și obligațiuni din întreaga lume, acesta este finalul perfect al săptămânii.
Dolarul pierde teren după deschiderea Strâmtorii Ormuz💲📉 Începutul unei corecții severe❓
Deschiderea sesiunii din SUA: Strâmtoarea Hormuz este complet deschisă 💥Euforie pe piețe 🚀
Creșteri ale companiilor aeriene europene
⬇️Petrolul WTI pierde 9%
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."