Redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Optimismul crește pe măsură ce ne apropiem de weekend. Astăzi a intrat în vigoare un armistițiu între Iran și Israel, iar Donald Trump a sugerat că următoarea rundă de negocieri de pace între SUA și Iran ar putea avea loc duminică. Poate că cea mai bună veste a venit la jumătatea zilei: autoritățile iraniene au declarat că Strâmtoarea Ormuz este complet deschisă traficului comercial pe durata armistițiului din Liban, fiind prima dată când aceasta este complet deschisă de la începutul conflictului.

Această știre are un impact imediat asupra piețelor, contractele futures pe acțiuni înregistrează o creștere puternică în SUA, la 17:30 ora României Dow Jones este în creștere cu 1,83%, contractele futures pe S&P 500 sunt în creștere cu 1,07% și ne așteptăm să vedem creșteri suplimentare până la niveluri record pentru indicii americani în această după-amiază.

Petrolul Brent este în cădere și se situează cu mult sub nivelul de 90 de dolari; în prezent, acesta a scăzut cu 13,23% pe parcursul zilei. Aceasta este cea mai importantă evoluție de până acum din timpul armistițiului și dă speranțe că războiul se va termina în curând, iar lanțurile de aprovizionare vor reveni la o oarecare normalitate. Deși va dura ceva timp până când se va rezolva blocajul de petroliere care traversează Strâmtoarea Ormuz și până când aprovizionarea cu mărfuri din Golf va reveni la normal după pagubele cauzate de dronele iraniene, aceasta este, fără îndoială, o veste bună și îmbunătățește perspectivele economiei globale pentru restul acestui an.

De asemenea, iranienii au precizat ce este necesar pentru a menține strâmtoarea deschisă: niciun alt atac asupra Libanului. Aceasta este linia de demarcare pentru moment și, fără îndoială, comunitatea internațională își va concentra atenția asupra asigurării faptului că Israelul respectă într-adevăr termenii armistițiului și că se depun eforturi pentru prelungirea acestuia peste 10 zile. În plus, SUA trebuie încă să convină asupra termenilor unui acord de pace prelungit cu Iranul, dar, deocamdată, piața este euforică în legătură cu situația actuală.

Redeschiderea Strâmtorii Ormuz are implicații majore pentru economiile globale și acțiuni.

1. Aceasta reduce presiunea ascendentă asupra randamentelor obligațiunilor, iar randamentele obligațiunilor globale scad brusc. Randamentul obligațiunilor de stat britanice pe 10 ani a scăzut cu 9 puncte de bază, randamentele franceze pe 10 ani sunt mai mici cu 10 puncte de bază, iar randamentele Trezoreriei SUA sunt mai mici cu 8 puncte de bază.

2. Așteptările privind rata dobânzii vor fi, de asemenea, recalibrate și ne așteptăm să vedem o eliminare rapidă din prețuri a majorărilor de dobândă din partea Băncii Angliei și a BCE. Se preconiza că BOE va majora ratele o dată înainte de septembrie, în timp ce pentru BCE erau prognozate aproape două majorări ale ratei în acest an.

Desigur, există riscuri ca strâmtoarea să se închidă din nou, dar considerăm că, acum că Iranul a redeschis-o, șansa ca aceasta să fie închisă din nou este redusă, întrucât și ei au nevoie ca petrolul lor să traverseze ruta pentru a-și spori veniturile.

Veștile bune continuă să se înmulțească, ceea ce oferă un sentiment de impuls ascendent pentru activele riscante pe măsură ce încheiem săptămâna. Pentru investitorii optimisti de pe piețele de acțiuni și obligațiuni din întreaga lume, acesta este finalul perfect al săptămânii.