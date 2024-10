Retailerul care vrea să deschidă în România 4.000 de magazine, listare la bursă cu evaluări îndrăznețe

Debutul la bursă al retailerului polonez Żabka, ce plănuiește să deschidă în România circa 50 de magazine până la finalul anului și aproape 4.000 în viitor, reprezintă al patrulea cel mai mare IPO din Europa în 2025, ocupând aceeași poziție în portofoliul din istoria Bursei din Varșovia, arată analiștii XTB, companie de tranzacționare pe bursele internaționale. Valoarea pachetului de acțiuni programate pentru tranzacționare pe piața deschisă din 17 octombrie va fi de aproximativ 1,39 miliarde de Euro (conform prețului de emisiune de 4,67 Euro), iar includerea opțiunii greenshoe urcă valoarea la 1,61 miliarde de Euro. Un astfel de preț va crește capitalizarea de piață a companiei la 4,67 miliarde de Euro, ceea ce va însemna că Żabka va deveni a 11-a cea mai mare companie listată pe bursa poloneză. Żabka a început o fază de testare pe piața din România, unde intenționează să lanseze aproximativ 50 de magazine până la sfârșitul acestui an. Peste 20 de magazine sunt deja operaționale. România, fiind a treia cea mai populată țară din Europa Centrală și de Est, atrage atenția datorită potențialului său de piață. Compania estimează piața direct adresabilă (DAM) a României la aproximativ de 9,35 miliarde de Euro, preconizând o creștere a acesteia de 7% între 2023 și 2028. Alegerea României nu este întâmplătoare, fiind caracterizată de o piață fragmentată a produselor alimentare, unde până la 33% din vânzări sunt realizate prin canale comerciale tradiționale (prin comparație, în Polonia, procentul este de aproximativ 15%). Segmentul magazinelor moderne de proximitate reprezintă, în prezent, doar 5% din piață, dar înregistrează o creștere dinamică, punctează analiștii XTB. Żabka vede în România o oportunitate, drept urmare, vizează înființarea unui lanț de aproximativ 4.000 de magazine. Totuși, deciziile privind ritmul de extindere pe piața românească vor fi adoptate după prima jumătate a anului 2025, ceea ce va permite o analiză aprofundată a rezultatelor etapei de testare și de adaptare a strategiei la condițiile locale. Żabka – lider în rândul magazinelor de proximitate din Polonia Piața poloneză de vânzare cu amănuntul pe segmentul alimentar rămâne sub presiunea „războiului prețurilor” purtat de principalii discounteri care operează în țară. Lupta pentru clienți, grav slăbită de inflația puternică din țară, împreună cu un mediu cu rate ridicate ale dobânzilor, au erodat marjele principalelor companii care operează pe piața poloneză. În plus, apare și întrebarea dacă piața de retail își va păstra evaluarea și dacă sentimentul zdruncinat al investitorilor va avea impact asupra IPO-ului Żabka. De altfel, activitatea Żabka se concentrează pe o tipologie de client și un model de cumpărături ușor diferite. Magazinele Żabka se încadrează, în primul rând, în așa-numitul segment al magazinelor „de proximitate”, oferind clienților confortul pe care îl caută atunci când face cumpărături (aproape de casă și program de funcționare generos), în schimbul unor prețuri mai ridicate la produse. Conform datelor publicate de companie, 76% dintre clienții săi achiziționează produse pentru consum în aceeași zi. Acest lucru face clienții Żabka mai puțin sensibili la creșterea prețurilor, ceea ce a permis companiei să-și îmbunătățească atât veniturile, cât și marjele de profit în ultimele șase luni, explică analiștii XTB. Succesul în timpul debutului este o concluzie inevitabilă? Żabka are șansa de a agita serios lucrurile pe „ringul” de tranzacționare din Varșovia. Totul este legat de așa-numita „cale rapidă”, care permite companiei să intre în WIG20 (principalul indice bursier al Bursei de Valori din Varșovia) din ziua debutului, în cadrul procedurii extraordinare de modificare (extraordinary change procedure). Cu toate acestea, este important să fie îndeplinite anumite condiții, cum ar fi depășirea pragului de 5% din valoarea capitalizării acțiunilor din indice disponibile pe piața liberă. Având în vedere capitalizarea actuală a indicelui de 64,17 miliarde de Euro, poate fi presupusă o evaluare de 3,21 miliarde de Euro. Aceasta înseamnă că debutul Żabka ar trebui să se încheie cu un câștig de 98,96% în prima zi. Chiar dacă acest scenariu este puțin probabil, Żabka va beneficia de aceeași traiectorie și, probabil, va îndeplini condițiile de intrare în indicele WIG40 în ziua debutului. În același timp, merită să ne amintim că acesta este al patrulea cel mai mare IPO din Europa în acest an și al patrulea cel mai mare din istoria Bursei din Varșovia. Astfel, Polonia va fi pe radarul fondurilor din întreaga lume, iar întrebarea este cum va profita de acest impuls. În același timp, dacă toate condițiile de intrare în WIG20 ar fi îndeplinite în ziua debutului, sesiunile următoare vor reprezenta o confruntare pentru a determina cât de mult sunt dispuși investitorii instituționali să plătească suplimentar pentru a deține acțiunile. Dacă ar fi adăugat la indice, ar exista o cerere semnificativă din partea fondurilor administrate pasiv, care ar fi forțate să cumpere acțiunile indiferent de preț.

