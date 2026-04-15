Rezultatele ASML: un început de an puternic și un semnal al continuării boomului din sectorul cipurilor!

ASML (ASML.US) a înregistrat un prim trimestru al anului 2026 extrem de solid, rezultatele situându-se în partea superioară a intervalului previziunilor proprii, iar profitul pe acțiune depășind estimările consensuale ale analiștilor. În același timp, compania și-a revizuit în sens pozitiv previziunile pentru întregul an, ceea ce, în contextul macroeconomic și geopolitic actual, reprezintă un semnal foarte puternic al rezistenței cererii.

Raportul arată clar că principalul motor al creșterii rămâne infrastructura de inteligență artificială, în timp ce ciclul de investiții în semiconductori continuă să se consolideze. Conducerea a comunicat, de asemenea, că se așteaptă ca 2026 să fie un alt an de creștere în toate segmentele, intervalul de previziuni actualizat incorporând în mod explicit impactul potențial al restricțiilor la export.

În practică, acest lucru înseamnă că, chiar și într-un scenariu de reglementare mai nefavorabil, compania se așteaptă în continuare la creștere, ceea ce consolidează semnificativ credibilitatea previziunilor și indică fundamentele foarte solide ale cererii.

Rezultate financiare cheie

Venituri: 8,8 miliarde EUR (raportate 8,767 miliarde EUR)

Profit net: 2,8 miliarde EUR (raportat 2,757 miliarde EUR)

Profit pe acțiune (EPS): 7,15 EUR (aproximativ +0,54 EUR peste consens)

Marjă brută: 53,0% (limita superioară a intervalului de orientare)

Baza instalată (servicii și modernizare): ~2,5 miliarde EUR

Vânzări de sisteme: 67 de sisteme noi + 12 sisteme second-hand

Răscumpărări de acțiuni: ~1,1 miliarde EUR în Q1

Dividend 2025: 7,50 EUR pe acțiune (+17% față de anul precedent)

Performanța financiară și calitatea câștigurilor

Cel mai important aspect al raportului nu este doar amploarea veniturilor, ci și calitatea acestora. Nivelul veniturilor de 8,8 miliarde EUR confirmă o cerere foarte puternică și susținută, fără semne vizibile de răcire a cererii.

Venitul net și EPS demonstrează o conversie foarte puternică a veniturilor în profit net. Pentru ASML, acest lucru este deosebit de important, deoarece modelul său de afaceri se bazează pe echipamente de capital cu valoare extrem de ridicată, care necesită o eficiență operațională puternică.

O marjă brută de 53% este unul dintre cei mai puternici indicatori ai calității afacerii. Aceasta reflectă atât poziția tehnologică dominantă a companiei, cât și o contribuție crescândă din partea segmentelor de afaceri cu marjă mai mare.

Este important de menționat că acesta nu este un efect punctual, ci mai degrabă o schimbare mai structurală în structura veniturilor.

Baza instalată ca pilon central al modelului de afaceri

Segmentul „Baza instalată” se referă la baza de mașini deja instalate și care funcționează la sediile clienților. În practică, acesta include servicii, upgrade-uri, piese de schimb, opțiuni suplimentare și software care îmbunătățește performanța sistemului.

Baza instalată a generat venituri de aproximativ 2,5 miliarde de euro, indicând o pondere semnificativă și în creștere din rezultatele totale. Esențial este faptul că aceasta este o activitate cu marjă mai mare, mai recurentă și mai puțin ciclică în comparație cu vânzările de echipamente.

În contextul actual, importanța sa crește și mai mult. Clienții, constrânși de disponibilitatea limitată a unor noi instrumente și de termenele lungi de livrare, se concentrează pe maximizarea productivității echipamentelor existente. Actualizările și serviciile devin cea mai rapidă cale de a extinde capacitatea efectivă de producție.

Din perspectivă strategică, acest lucru reprezintă o schimbare către un profil al veniturilor și al fluxului de numerar mai stabil și mai previzibil, ceea ce este deosebit de important într-o industrie istoric foarte ciclică.

Cererea, AI și ciclul în schimbare

Concluzia principală a raportului este simplă: cererea de cipuri depășește în prezent oferta.

Clienții, în special din segmentul memoriilor, indică deja că capacitatea pentru 2026 este în mare parte epuizată și se așteaptă ca restricțiile de aprovizionare să persiste și după această perioadă. Principalul factor este expansiunea rapidă a inteligenței artificiale, care alimentează investiții masive în noi capacități de producție.

În același timp, producătorii de semiconductori construiesc noi fabrici și dezvoltă tehnologii de procesare mai sofisticate, ceea ce crește numărul de etape necesare pentru a produce un singur cip.

În termeni practici, acest lucru se traduce printr-o cerere mai mare de sisteme de litografie, care sunt produsele de bază ale ASML.

Pentru companie, acest lucru este extrem de favorabil deoarece complexitatea crescută a proceselor se traduce direct într-o cerere mai puternică pentru tehnologiile sale.

Previziuni pentru Q2

Perspectivele pentru al doilea trimestru indică venituri cuprinse între 8,4 și 9,0 miliarde EUR, veniturile din baza instalată urmând să se mențină în jurul valorii de 2,5 miliarde EUR.

Se preconizează că marja brută se va situa între 51% și 52%, ceea ce reprezintă o ușoară scădere față de primul trimestru, care a fost excepțional de puternic, dar rămâne totuși la niveluri ridicate din punct de vedere istoric.

Cheltuielile operaționale includ aproximativ 1,2 miliarde EUR pentru cercetare și dezvoltare și aproximativ 0,3 miliarde EUR pentru cheltuieli generale și administrative, reflectând investițiile masive continue în EUV și în dezvoltarea altor tehnologii avansate.

Perspectivele revizuite pentru întregul an și implicațiile acestora

Compania și-a revizuit în sens ascendent previziunile privind veniturile pentru 2026, la 36-40 miliarde EUR, față de intervalul anterior de 34-39 miliarde EUR. Și mai important, previziunile privind marja brută au fost menținute la 51%-53%, sugerând o îmbunătățire durabilă a structurii de profitabilitate.

Conducerea a subliniat că acest interval include scenarii potențiale legate de controalele la export, în special în ceea ce privește China. În practică, acest lucru înseamnă că cererea din alte regiuni, inclusiv din Statele Unite, Europa și restul Asiei, este suficient de puternică pentru a compensa eventualele restricții.

Constrângeri de capacitate și limitări ale ofertei

Una dintre cele mai importante concluzii este că principala constrângere asupra creșterii nu este cererea, ci capacitatea de producție.

Compania intenționează să ajungă la cel puțin 60 de livrări de sisteme EUV în 2026, cu potențialul de a crește acest număr la aproximativ 80 de sisteme în 2027, în condiții favorabile. Fabricarea acestor sisteme este extrem de complexă și consumatoare de timp, ceea ce înseamnă că oferta crește doar treptat.

Ca urmare, ASML operează într-un mediu caracterizat de o penurie structurală de ofertă, ceea ce reprezintă o schimbare fundamentală față de ciclurile anterioare din sectorul semiconductorilor.

Riscuri

Cel mai important risc rămâne geopolitica și potențialele restricții la export, în special în ceea ce privește China. Concentrarea clienților este, de asemenea, un factor cheie deoarece compania depinde în mare măsură de deciziile de investiții ale unui număr redus de producători de semiconductori de top. În plus, ciclul lung de producție al sistemelor sale limitează flexibilitatea în a răspunde schimbărilor cererii.

Oportunități și factori de creștere

Principalul factor de creștere rămâne inteligența artificială, care alimentează investițiile în centrele de date și cipurile de semiconductori avansați. ASML se află în centrul ecosistemului global al semiconductorilor ca furnizor de tehnologie esențial.

În plus, investițiile în creștere în lanțurile de aprovizionare regionale și sprijinul guvernamental pentru independența în domeniul semiconductorilor consolidează și mai mult cererea pe termen lung.

Perspective

În trimestrele următoare, accentul principal va fi menținerea unei cereri puternice și continuarea extinderii capacității de producție. Dacă tendința actuală determinată de AI persistă, ASML ar putea intra într-un ciclu de creștere structurală de mai mulți ani.

Cu toate acestea, principala incertitudine rămâne evoluția geopolitică și ritmul de adoptare a tehnologiilor.

Concluzii cheie

Primul trimestru al anului 2026 a fost foarte puternic pentru ASML, atât în ceea ce privește dinamica creșterii, cât și calitatea câștigurilor. Compania nu numai că a depășit așteptările, dar și-a revizuit în sus previziunile, ceea ce reprezintă un semnal puternic pentru piață.

Raportul confirmă faptul că afacerea trece printr-o schimbare structurală către o stabilitate mai mare, o rentabilitate mai puternică și o predictibilitate sporită.

Boom-ul AI continuă să ofere o bază de creștere pe termen lung, iar ASML rămâne unul dintre principalii beneficiari ai acestei tendințe globale.

Sursa: xStation 5