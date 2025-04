Rezumat zilei: Acțiunile din grupul “Mag7” revin; aurul și petrolul sunt în dificultate

US500 este în creștere cu puțin sub 2%, în timp ce US100 câștigă 3%, cu puțin peste 2 ore înainte de închiderea activității pe Wall Street. DE40 este în creștere cu puțin peste 2% astăzi, atingând cel mai înalt nivel din 3 aprilie.

Statele Unite încearcă să dezescaladeze războiul comercial sugerând că tarifele cu China ar trebui reduse. Wall Street Journal a raportat că mărfurile esențiale pentru securitatea SUA ar trebui să facă obiectul unor tarife de 100%, în timp ce cele care nu reprezintă o amenințare la adresa securității SUA ar putea face obiectul unor tarife de 35%.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, nu a comentat tarifele specifice, dar a subliniat că nu va fi vorba de o reducere unilaterală și că va trebui să fie rezultatul negocierilor cu China.

Vestea a atenuat euforia anterioară de pe Wall Street. La un moment dat, US100 a crescut cu 4%, în timp ce US500 a câștigat peste 3%.

Donald Trump a redus îngrijorările privind dolarul american și piața bursieră, indicând în declarațiile recente că nu dorește să îl demită pe Jerome Powell de la conducerea Fed. Narațiunea anterioară a provocat panică din cauza subminării independenței băncii centrale a SUA.

Dolarul câștigă în fața riscului redus. EURUSD scade sub 1,1350, în timp ce anterior a fost testat nivelul de 1,1500.

Ieri, aurul a testat bariera de 3.500, în timp ce astăzi prețul aurului este în scădere și testează proximitatea nivelului de 3.300 USD pe uncie.

Unii membri OPEC+ ar dori să continue creșterea mai puternică a producției în iunie. OPEC+ crește producția în aprilie cu 138 de mii de barili pe zi, în timp ce în mai urmează să crească producția cu 411 mii de barili pe zi.

Rezervele de petrol din SUA sunt în creștere cu 0,24 milioane de barili, fiind așteptată o scădere. Pe de altă parte, rezervele de benzină și distilate scad semnificativ.

Cu toate acestea, petrolul pierde în cursul zilei, după ce anterior atinsese maximele de aproape 3 săptămâni. Petrolul WTI a testat astăzi pragul de 65 USD pe baril, în timp ce în prezent testează aproximativ nivelul de 62 USD pe baril. Petrolul pierde în prezent aproximativ 2,2%.

Vânzările cu amănuntul în Polonia pentru luna martie au crescut cu 0,6% YoY, față de așteptările de 1,5% YoY. După datele privind salariile de ieri și vânzările cu amănuntul de astăzi, așteptările de reducere a ratei dobânzii în luna mai sunt în creștere. În prezent, piața estimează o șansă ridicată chiar și pentru o reducere de 75 bp în mai, deși membrii MPC au sugerat anterior o posibilă reducere de 50 bp.

Indicele PMI pentru industrie în Germania a ajuns la 48 de puncte, așteptându-se o scădere la 47,6 puncte de la nivelul anterior de 48,3 puncte. Indicele PMI pentru servicii este în scădere la 48,8 puncte cu așteptări de 50,2 și cu nivelul anterior de 50,9 puncte.

O tendință similară a fost vizibilă în cazul Franței și al întregii Zone Euro. Potrivit lui Christine Lagarde, scăderea PMI este rezultatul incertitudinii privind tarifele. În opinia sa, tarifele vor fi mai mult dezinflaționiste decât inflaționiste.

Indicele PMI pentru industria prelucrătoare din SUA crește în mod neașteptat la 50,7 puncte, față de așteptările privind o scădere la 49 de puncte și nivelul anterior de 50,2 puncte. Cu toate acestea, indicele serviciilor scade semnificativ la 51,4, cu așteptări de 52,6 și nivelul anterior de 54,4.

Rachel Reeves, ministrul britanic de finanțe, a anunțat că Marea Britanie nu va relaxa standardele de calitate a alimentelor pentru a obține un acord comercial cu SUA în contextul tarifelor.

Criptomonedele sunt în creștere, deși amploarea câștigurilor din prima parte a zilei a fost limitată până acum. Bitcoin se tranzacționează cu aproape de 93.500 USD, în timp ce Ethereum a crescut cu 2,2% și depășește 1.790 USD.

Tesla: Veniturile au scăzut cu 9% față de anul precedent, la 19,3 miliarde USD, profitul net a scăzut cu peste 70%, iar livrările au fost mult sub așteptări (336.681 unități). Cu toate acestea, Tesla a câștigat aproape 8% astăzi, deoarece vânzările au fost mai bune decât cele mai pesimiste previziuni. Musk anunță, de asemenea, o mai mare concentrare pe afaceri decât pe politică.

Boeing: Veniturile au crescut cu 18% de la an la an la 19,5 miliarde de dolari, pierderea netă s-a redus la 31 de milioane de dolari, iar segmentul avioanelor comerciale s-a îmbunătățit datorită livrărilor mai mari, deși compania continuă să genereze un flux de numerar negativ. Compania a înregistrat prima sa creștere a veniturilor din 2023.

Philip Morris: Rezultatele au depășit așteptările - EPS 1,69 USD (+5,6% față de consens), venituri 9,3 miliarde USD; creștere puternică a produselor fără fum și răspuns pozitiv al pieței.

