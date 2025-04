Rezumatul dimineții (02.04.2025)

Indicii din regiunea Asia-Pacific înregistrează o ședință mixtă, după ce ieri acțiunile americane au sfârșit prin a-și reduce câștigurile la închiderea sesiunii de numerar. Indicii din China câștigă între 0,00-0,10%. Indicele japonez JP225 este în creștere cu 0,10%, indicele australian AU200.cash este în scădere cu 0,30%, la fel ca și indicele din Singapore SG20cash.

Contractele CFD pe indicii americani pierd astăzi între 0,10-0,20%. Indicii bursieri europeni indică, de asemenea, o deschidere ușor în scădere a sesiunii cash.

Astăzi, piețele vor aștepta în primul rând anunțul privind ratele tarifare ale administrației Trump la ora 23:00 ora României. Cu toate acestea, mai devreme vom afla și primul raport privind piața muncii pentru luna martie - ADP.

Ieri, la sfârșitul după-amiezii în SUA, au apărut informații proaspete cu privire la politica comercială americană. Wall Street Journal a raportat că Departamentul Trezoreriei și Departamentul Comerțului au pregătit o nouă opțiune pentru președintele Trump, care implică o creștere largă a tarifelor asupra unui subset selectat de țări. Această creștere nu ar depăși 20 %.

Secretarul Trezoreriei SUA, Bessent, a declarat că tarifele ar acționa ca un plafon. Aceste tarife reprezintă un nivel maxim, iar țările vizate pot lua ulterior măsuri pentru a le reduce. Acest anunț a provocat o ușoară creștere a unor valute precum EUR, AUD și NZD, deși majoritatea mișcărilor au fost reduse ulterior.

Guvernatorul adjunct al RBA, Christopher Kent, a anunțat o creștere cu 5 puncte de bază a ratei pentru noile operațiuni de piață deschisă (OMO) repo, care se situează acum cu 10 puncte de bază peste rata țintă a numerarului. El a subliniat că această modificare tehnică nu afectează politica monetară. Cu toate acestea, AUD câștigă în timpul sesiunii.

Guvernatorul Băncii Japoniei, Ueda, vorbind în parlamentul japonez, a comentat efectele potențiale ale tarifelor americane. El a avertizat că, în funcție de amploarea lor, acestea ar putea avea un impact semnificativ asupra activității comerciale dintre țări. Yenul japonez a reacționat minim, iar USDJPY câștigă în prezent 0,18%, în jurul nivelului de 149,8800.

În SUA, președintele Fed Chicago, Austan Goolsbee, a acordat un interviu televizat în care a declarat că datele concrete privind economia americană rămân solide, dar încrederea se prăbușește drastic. Acesta a subliniat diferența dintre datele concrete și cele ușoare, avertizând că tarifele constituie un șoc al ofertei și pot conduce la efecte inflaționiste mai ample dacă influențează comportamentul consumatorilor și al întreprinderilor.

Autorizațiile de construcție în Noua Zeelandă au crescut cu 0,7% de la o lună la alta în februarie, în scădere față de creșterea anterioară de 2,6%. De la an la an, autorizațiile au scăzut cu 7,8%, marcând o deteriorare accentuată față de creșterea de 10,6% din ianuarie. NZD nu a reacționat aproape deloc, mișcările fiind determinate în principal de informațiile legate de tarife.

În Europa, asociația bancară germană și-a redus prognoza de creștere economică pentru 2025 la doar 0,2%, față de nivelul anterior de 0,7%. Cu toate acestea, se așteaptă ca expansiunea să revină la 1,4% în 2026, susținută de inițiativele de cheltuieli guvernamentale.

