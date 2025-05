Rezumatul dimineții (02.05.2025)

Piețele asiatice se redresează pe fondul deschiderii Chinei la discuții comerciale , Hang Seng din Hong Kong conducând câștigurile, cu o creștere de 2,2%, în timp ce greii tehnologiei chineze Alibaba și Xiaomi au câștigat 4,2% și, respectiv, 5,4%. Nikkei 225 din Japonia a crescut cu 1,2%, S&P/ASX 200 din Australia a urcat cu 1,5%, în timp ce KOSPI din Coreea de Sud și Straits Times din Singapore au adăugat 0,4% și 0,3%. Piețele au fost susținute de Ministerul Comerțului din China, care a confirmat că evaluează posibilitatea unor negocieri comerciale cu SUA, subliniind totuși că orice discuții trebuie să se bazeze pe „sinceritate” și pe eliminarea tarifelor unilaterale.

Contractele futures din SUA au crescut în urma semnalelor discuțiilor comerciale ale Chinei , indicii principali urmând finalul puternic de joi al Wall Street. Declarația Chinei că este deschisă la un potențial dialog comercial cu SUA a îmbunătățit semnificativ sentimentul pieței, ștergând pierderile anterioare în tranzacțiile futures. Ministerul chinez al Comerțului a confirmat că oficiali americani au contactat diferite canale pentru a iniția discuții, menționând că „dacă luptăm, vom lupta până la capăt; dacă vorbim, ușa este deschisă”, avertizând în același timp că „încercarea de a constrânge și șantaja sub pretextul discuțiilor nu va funcționa”.

Prețurile petrolului se redresează, dar rămân pe cale să înregistreze pierderi săptămânale abrupte , Brent câștigând 1,05% la 62,62 dolari și WTI fiind în creștere cu 1,09% la 59,61 dolari în tranzacțiile din Asia. În ciuda redresării de vineri pe fondul optimismului privind discuțiile comerciale din China, ambele valori de referință vor scădea cu 5-7% pe parcursul săptămânii, pe fondul datelor economice slabe din SUA și China, care ridică îngrijorări privind cererea. Piețele rămân concentrate pe reuniunea OPEC+ de săptămâna viitoare (5 mai), unde se așteaptă ca cartelul să anunțe creșteri ale producției, în condițiile în care Arabia Saudită ar fi semnalat că nu dorește să susțină în continuare prețurile prin reduceri ale ofertei.

Monedele asiatice se apreciază puternic în fața slăbirii dolarului , în timp ce piețele FX regionale au salutat semnele unor potențiale discuții comerciale SUA-China. Dolarul taiwanez a fost cel mai performant, consolidându-se cu 2,7% pentru a atinge cel mai ridicat nivel din ultimii aproape 14 ani, în timp ce wonul sud-coreean și rupia indiană au câștigat 1% și, respectiv, 0,9%. Yuanul chinezesc offshore s-a întărit cu 0,3%, iar yenul japonez a rămas în urma colegilor săi cu o creștere de numai 0,1%, deoarece comentariile dovish ale Băncii Japoniei au ridicat îndoieli cu privire la noi creșteri ale ratei în acest an.

Apple avertizează cu privire la un impact tarifar de 900 de milioane de dolari după ce a raportat câștiguri trimestriale puternice care au depășit așteptările, cu venituri de 95,4 miliarde de dolari și 1,65 USD EPS. Directorul general Tim Cook a remarcat impactul limitat al tarifelor din primul trimestru datorită optimizării lanțului de aprovizionare, dar a avertizat cu privire la costurile legate de tarife în valoare de 900 de milioane de dolari pentru trimestrul curent. Apple și-a redus programul de răscumpărare de acțiuni cu 10 miliarde de dolari și a dezvăluit că acum își procură aproximativ jumătate din iPhone-urile destinate SUA din India și majoritatea celorlalte produse din Vietnam. Compania se așteaptă la o creștere a veniturilor „cu cifre mici sau medii” în trimestrul iunie.

PIB-ul japonez este așteptat să se contracte în primul trimestru , conform unui sondaj Reuters care prognozează o contracție anuală de 0,2%, marcând prima creștere negativă din primul trimestru din 2024. Declinul anticipat urmează expansiunii de 2,2% din trimestrul precedent, analiștii citând costurile mai mari ale alimentelor care afectează sentimentul consumatorilor, în ciuda condițiilor favorabile de angajare. În timp ce exporturile au crescut pentru al patrulea trimestru consecutiv, deoarece întreprinderile au grăbit expedierile înainte de termenele tarifare, importurile au depășit probabil exporturile, rezultând o contribuție negativă netă la creștere.

Amazon a depășit așteptările privind câștigurile, dar a oferit o orientare redusă , raportând 1,59 USD EPS la venituri de 155,7 miliarde de dolari față de așteptările de 1,36 USD EPS și venituri de 155,1 miliarde de dolari. Divizia de cloud AWS a companiei a înregistrat o creștere anuală de 17% până la 29,3 miliarde de dolari, în conformitate cu estimările. Cu toate acestea, Amazon a preconizat un venit operațional în Q2 de 13-17,5 miliarde de dolari, sub așteptările analiștilor de 17,8 miliarde de dolari, și a avertizat cu privire la un impact de 10 puncte de bază asupra vânzărilor din Q2, reflectând probabil preocupările actuale legate de războiul comercial.

Investitorii devin optimiști cu privire la majoritatea monedelor asiatice , conform unui sondaj Reuters care arată creșterea pozițiilor lungi pe dolarul Singapore, rupia indiană, baht-ul thailandez și peso-ul filipinez. Analiștii au devenit, de asemenea, pozitivi în ceea ce privește won-ul sud-coreean, dolarul taiwanez și ringgitul malaezian pentru prima dată din octombrie, în condițiile în care dolarul a înregistrat în aprilie cea mai slabă performanță lunară din ultimii 2,5 ani. Peso-ul filipinez, care a câștigat 2,6% în aprilie, a înregistrat cel mai ridicat nivel de creștere de la jumătatea lunii septembrie, deoarece țara se confruntă cu tarife relativ modeste de 17% față de alte economii din Asia de Sud-Est.

Japonia avertizează că ar putea valorifica deținerile de titluri de trezorerie americane în cadrul negocierilor comerciale , ministrul de finanțe făcând prima mențiune explicită cu privire la posibila utilizare a deținerilor de peste 1.000 de miliarde de dolari de titluri de trezorerie americane ale Japoniei ca pârghie în cadrul negocierilor cu Washingtonul. Declarația subliniază tensiunile în creștere, în ciuda faptului că Banca Japoniei a menținut ieri ratele dobânzilor la 0,5%, reducându-și în același timp previziunile de creștere pentru acest an. Japonia a anunțat anterior un pachet economic de urgență pentru a contracara impactul tarifelor americane, inclusiv subvenții pentru scăderea prețurilor la benzină și acoperirea parțială a facturilor de electricitate.

