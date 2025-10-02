Rezumatul dimineții (02.10.2025)

Sesiunea asiatică a adus creșteri puternice pentru principalii indici bursieri; Nikkei a crescut cu peste 1,2%, în timp ce Hang Seng din Hong Kong a câștigat 1,6%. Atenția pieței s-a concentrat asupra acordului dintre Samsung și SK Hynix cu OpenAI; acțiunile SK Hynix au atins un nivel record (în creștere cu 9%), în timp ce Samsung a câștigat peste 4%. Din punct de vedere macroeconomic, încrederea consumatorilor din Japonia a înregistrat o ușoară îmbunătățire, crescând de la 35,2 și 34,9 anterior la 35,3.

Raliul din Asia s-a tradus într-o îmbunătățire a sentimentului atât pentru indicii futures europeni, cât și pentru cei americani, US100 urcând cu 0,25% spre nivelul de 25.100. La 12:00 ora României, vor fi publicate datele privind piața muncii din Zona Euro, urmate de datele privind cererile de șomaj din SUA la 15:30 ora României și de datele revizuite privind comenzile de bunuri durabile la 17:00 ora României.

Datele ADP privind ocuparea forței de muncă sub așteptări, au fost bine primite de piețe, alimentând așteptările privind reduceri suplimentare ale ratei dobânzii Fed în cursul acestui an. Potrivit Goldman Sachs, probabilitatea unei creșteri economice accelerate în SUA a crescut.

Pe de altă parte, S&P Global a avertizat că închiderea continuă a guvernului SUA adaugă incertitudine perspectivelor economice generale.

Fitch Ratings a comentat închiderea guvernului SUA : „O întrerupere prelungită ar putea încetini ușor creșterea economică a SUA. (...) Impactul macroeconomic al închiderii este limitat pe termen scurt.” Piețele consideră închiderea ca fiind potențial moderată, ceea ce susține aurul, dar afectează dolarul american.

