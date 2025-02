Rezumatul dimineții (03.02.2025)

Contractele pe indicii americani pierd puternic, pe fondul temerilor legate de un război comercial, după ce Trump s-a angajat să impună tarife de 25% Canadei și Mexicului și de 10% bunurilor chinezești; US100 pierde 2,5%, US500 se retrage cu aproape 2%, iar US30 scade cu 1,5%; vânzarea se concentrează din nou în jurul acțiunilor companiilor tehnologice.

Mexicul nu a decis să reacționeze, dar Canada a reacționat deja cu tarife de retorsiune de 25 % pentru bunuri americane în valoare de 155 de miliarde de dolari canadieni (de exemplu, vin, bere, alimente, aparate etc.); China a anunțat, de asemenea, că va reacționa prin măsuri de retorsiune. Piața se teme că situația va duce la o inflație structural mai mare, ceea ce va face mai dificilă reducerea în continuare a ratelor de către Rezerva Federală.

Indicele dolarului american (USDIDX) câștigă aproape 1% pe un val de aversiune față de risc, deși randamentele obligațiunilor de trezorerie americane pe 10 ani sunt mai mici, la 4,51%, randamentele obligațiunilor de trezorerie pe 2 ani au crescut cu 5 puncte de bază, la peste 4,24% - ceea ce indică faptul că investitorii sunt îngrijorați de inflația care rezultă indirect din tarife pe termen mai scurt decât pe termen lung

Sesiunea asiatică a fost dictată de vânzători, indicii din regiunea APAC pierzând cel mai mult în aproape șase luni. Principala publicarea macro de astăzi a fost indicatorul PMI privind sectorul manufacturier din China pentru luna ianuarie; datele au surprins negativ, 50,1 față de 50,6 prognozat și 50,5 anterior. Contractele CHN.cash au scăzut cu 0,7%, în timp ce JAP225 din Japonia a pierdut 2,15%.

Vânzările cu amănuntul din Australia au depășit previziunile, scăzând doar 0,1% MoM față de previziunile de -0,7% și 0,8% anterior. Autorizațiile de construcție au crescut într-un ritm de 0,7%, față de așteptările de 1% și scăderea anterioară de -3,6%

Conform procesului-verbal, membrii Băncii Japoniei au subliniat faptul că al patrulea an consecutiv de inflație internă de peste 2% conduce la așteptări mai mari privind inflația și s-au angajat să majoreze ratele dacă datele noi primite justifică acest lucru. Aceștia au indicat riscul unor negocieri salariale mai intense în primăvară și slăbirea pe termen lung a yenului drept factori proinflaționari.

Vocile unor membri au fost în mod clar “hawkish”, sugerând că ratele dobânzilor reale actuale sunt profund negative, dar tonul general al BoJ nu a schimbat reacția USDJPY; perechea câștigă mai mult de 0,2% pe fondul unui dolar puternic. Indicatorul PMI final privind sectorul manufacturier din Japonia pentru luna ianuarie a fost de 48,7 față de 48,8 în prima lectură.

Aurul pierde 0,5%, argintul 0,8% și se observă scăderi pe piața materiilor prime agricole. NATGAS, pe de altă parte, crește cu aproape 7%; de asemenea, petrolul crește cu mai mult de 1%.

Trump va purta astăzi discuții cu reprezentanții Mexicului și Canadei; există încă o speranță, că tarifele nu vor intra în vigoare și se poate ajunge la un acord de ultim moment. În caz contrar, acestea vor intra în vigoare începând de mâine, adică 4 februarie.

Criptomonedele sunt, de asemenea, în scădere din cauza aversiunii față de risc; Bitcoin se retrage la 94.000 de dolari. Ethereum se retrage cu mai mult de 12% la 2.500 de dolari, iar majoritatea criptomonedelor mai mici înregistrează pierderi de două cifre, inclusiv Cardano, Bitcoincash, Polkadot și Ripple.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."