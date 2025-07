Rezumatul dimineții (03.07.2025)

Indicii din regiunea Asia-Pacific înregistrează o sesiune mixtă. Indicii chinezi sunt în scădere cu 0,70-1,20%. Indicii din Australia și Singapore pierd aproximativ 0,20%, în timp ce indicele japonez se tranzacționează aproximativ plat.

Astăzi, atenția pieței se îndreaptă către raportul privind locurile de muncă din sectorul non-agricol din SUA, care va fi publicat joi în loc de vineri, din cauza sărbătorii de 4 iulie. Raportul este esențial după primele date negative ADP de la începutul anului 2022, publicate miercuri.

Donald Trump a cerut din nou demisia imediată a președintelui Fed, Jerome Powell. Se speculează că Trump ar fi avut acces la datele viitoare privind piața muncii, care sugerează o evoluție slabă.

Viitorul lui Powell la Fed rămâne incert — mandatul său se încheie în mai 2026, dar ar putea rămâne în consiliu până în 2028.

Camera Reprezentanților nu a votat încă „Big Beautiful Bill”, susținut de Trump. Președintele Mike Johnson a lăsat votul deschis pe termen nelimitat, în încercarea de a obține majoritatea. Întârzierea evidențiază diviziunile interne din Partidul Republican, iar rezultatul este crucial pentru agenda economică mai largă a lui Trump.

Hajime Takata, membru al consiliului de administrație al Băncii Japoniei, și-a exprimat sprijinul pentru reluarea majorărilor dobânzilor, invocând rezultatele solide ale companiilor și creșterea salariilor.

Australia a înregistrat un excedent comercial de 2,24 miliarde AUD în luna mai, mult sub prognoza de 5,1 miliarde AUD. Exporturile au scăzut cu 2,7% față de luna precedentă, în timp ce importurile au crescut cu 3,8%. Datele nu au declanșat o reacție majoră a pieței.

Indicele PMI final privind sectorul serviciilor din Japonia pentru luna iunie a crescut la 51,7, marcând a treia lună consecutivă de expansiune. Încrederea mediului de afaceri a atins cel mai înalt nivel din ultimele patru luni, deși creșterea exporturilor a încetinit ușor.

Președintele sud-coreean Lee a avertizat că negocierile tarifare cu SUA sunt foarte dificile. El a subliniat necesitatea unei abordări practice, reciproc avantajoase, dar a recunoscut că ajungerea la un acord până la 8 iulie va fi dificilă.

Serviciile de informații sud-coreene raportează că Coreea de Nord ar putea trimite până la 30.000 de soldați în Rusia în cadrul unui acord militar. Desfășurarea trupelor ar putea începe încă din iulie sau august.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."