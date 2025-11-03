Rezumatul dimineții (03.11.2025)

Piețele din Japonia rămân închise cu ocazia Zilei Culturii. Principalele perechi valutare se tranzacționează în intervale restrânse. Investitorii se concentrează pe decizia RBA de mâine și pe datele PMI și ISM care vor fi publicate de astăzi.

OPEC și-a menținut creșterea planificată a producției de 137.000 de barili pe zi (în conformitate cu așteptările), dar a anunțat o pauză în creșterile pentru primul trimestru al anului 2026 din cauza preocupărilor legate de supraofertă în timpul iernii — o schimbare neașteptată care a susținut prețurile la începutul săptămânii.

Guvernatorul Fed, Christopher Waller, și-a exprimat sprijinul pentru o nouă reducere a ratei dobânzii în decembrie, invocând o piață a muncii mai slabă și o inflație în scădere, în ciuda incertitudinii macroeconomice cauzate de închiderea guvernului SUA.

El a adăugat, de asemenea, că ar accepta o nominalizare pentru funcția de președinte al Fed.

Trump a exclus trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina, a făcut aluzie la „planuri secrete” pentru Venezuela și a spus că trupele americane „ar putea fi dislocate” în Nigeria.

El a menționat, de asemenea, că se întâlnește regulat cu Jensen Huang de la Nvidia și că nu intenționează să distribuie cipurile Blackwell în străinătate.

Inflația conform Institutului Melbourne a crescut la 3,1% față de aceeași perioadă a anului trecut (rămânând ridicată), cheltuielile gospodăriilor au crescut cu 0,2% față de luna precedentă (slab), autorizațiile de construcție au crescut cu 12%, în timp ce anunțurile de locuri de muncă ANZ au scăzut cu 2,2% (a patra scădere consecutivă).

RBA va menține probabil ratele dobânzilor neschimbate marți.

Indicatorul PMI privind sectorul manufacturier pentru octombrie a scăzut de la 50,7 la 49,4, semnalând o nouă slăbire a sectorului de producție.

Indicatorul PMI din sectorul manufacturier privat a scăzut de la 51,2 la 50,6. Cererea internă a rămas stabilă, dar exporturile s-au slăbit pe fondul incertitudinii legate de tarife.

