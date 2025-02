Rezumatul dimineții (04.02.2025)

Piețele globale au scăzut după intrarea în vigoare a tarifelor de 10% impuse de Trump importurilor chinezești, China anunțând imediat măsuri de retorsiune, inclusiv tarife de 15% pentru cărbunele și GNL din SUA și de 10% pentru țiței și alte bunuri. Contractele futures S&P 500 au scăzut cu 0,8%, contractele futures Nasdaq 100 s-au depreciat cu 0,9%, iar contractele futures Dow au pierdut 0,6%.

China a dezvăluit contramăsuri suplimentare, inclusiv controlul exporturilor de metale critice (tungsten, telur, ruteniu, molibden), a lansat o anchetă antitrust asupra Google și a adăugat PVH Corp și Illumina pe lista sa de entități nesigure. Piețele chineze au rămas închise pentru Anul Nou Lunar, în timp ce Hang Seng din Hong Kong a crescut cu 1,8% datorită câștigurilor din sectorul tehnologic.

Trump a amânat cu 30 de zile tarifele de 25% planificate pentru Canada și Mexic, după ce a încheiat acorduri privind aplicarea normelor de frontieră și traficul de droguri. Ambele țări s-au angajat să consolideze măsurile de securitate a frontierelor, Canada concentrându-se pe criminalitatea organizată, iar Mexicul desfășurând 10.000 de membri ai Gărzii Naționale.

Prețurile petrolului s-au retras, Brent scăzând cu 0,7% la 75,09 dolari iar WTI pierzând 1,2% la 71,85 dolari, sub presiunea rezoluției temporare cu Canada (cel mai mare furnizor de petrol al SUA) și a planurilor OPEC+ de a crește producția începând cu luna aprilie.

Trump a anunțat planurile de a crea un fond suveran de investiții al SUA în termen de 90 de zile, sugerând că acesta ar putea achiziționa TikTok. Secretarul Trezoreriei Bessent a indicat că fondul va „monetiza partea de active a bilanțului SUA”, deși mecanismele specifice de finanțare rămân neclare.

Președintele Donald Trump a sugerat că Ucraina ar trebui să acorde acces la resursele sale de pământuri rare în schimbul ajutorului american pentru apărare și a îndemnat aliații europeni să își sporească sprijinul financiar pentru Ucraina.

Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a anunțat parteneriate cu Kakao din Coreea de Sud și SoftBank din Japonia pentru dezvoltarea de produse AI. Altman a subliniat rolul potențial al companiilor coreene în proiectul de centru de date Stargate din SUA și are programate întâlniri cu liderii Samsung și SK Group.

Acțiunile Palantir au crescut cu 23% în tranzacțiile after-market, deoarece veniturile din Q4 au urcat cu 36%, la 827,5 milioane de dolari, compania prognozând pentru 2025 venituri de 3,75 miliarde de dolari, peste estimările analiștilor. Veniturile guvernamentale din SUA au crescut cu 45% până la 343 de milioane de dolari, în timp ce veniturile comerciale au crescut cu 64% până la 214 milioane de dolari.

Guvernatorul Băncii Japoniei, Ueda, a reafirmat angajamentul băncii centrale de a atinge o inflație sustenabilă de 2%, clarificând accentul pus pe tendințele inflației de bază și recunoscând provocările legate de măsurarea factorilor punctuali.

Indicatorul PMI excluzând petrolul din Arabia Saudită a crescut la 60,5 în ianuarie, cel mai ridicat nivel din septembrie 2014, datorită comenzilor noi și activității de afaceri puternice. Sectorul privat din segment al Egiptului a crescut la 50,7, înregistrând cea mai bună performanță din ultimii patru ani.

Monedele asiatice au înregistrat o redresare modestă după amânarea de către Trump a tarifelor pentru Canada/Mexic, deși câștigurile au fost limitate de incertitudinea privind tarifele pentru China. Indicele dolarului s-a stabilizat după pierderile din timpul nopții, piețele așteptând datele de vineri privind modificarea salarizării în sectorul non-agricol din SUA.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."