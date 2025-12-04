Rezumatul dimineții (04.12.2025)

Noile dovezi ale răcirii pieței muncii din SUA, reflectate atât în datele slabe privind ocuparea forței de muncă publicate de ADP, cât și în scăderea componentei ocupării forței de muncă din sondajul ISM privind sectorul serviciilor, au declanșat ieri o schimbare notabilă a așteptărilor pieței. Investitorii cred din ce în ce mai mult că Rezerva Federală ar putea merge mai departe cu o reducere a ratei dobânzii la ultima sa ședință din 2025, o schimbare care a susținut acțiunile, exercitând în același timp o presiune clară în sensul scăderii asupra randamentelor titlurilor de stat și asupra dolarului.

Cifrele privind salariile din noiembrie au surprins în sens negativ, marcând cea mai puternică contracție lunară de la începutul anului 2023 și întărind îngrijorările că piața muncii își pierde din avânt. Indicele ISM pentru sectorul serviciilor a înregistrat o ușoară creștere a activității, dar subindicele prețurilor plătite a coborât la cel mai redus nivel din ultimele șapte luni, sugerând că presiunile inflaționiste continuă să se atenueze sub suprafață. Piețele își vor îndrepta astăzi atenția către datele privind cererile de șomaj din SUA, care vor fi publicate la 15:30 ora României și care ar putea oferi mai multă claritate asupra dinamicii pieței muncii.

Deși mai multe companii cu capitalizare mare au înregistrat performanțe slabe, amploarea generală a pieței s-a îmbunătățit semnificativ, peste 350 de componente ale indicelui S&P 500 încheind sesiunea în creștere. Indicele S&P 500 a închis la 6.850, înregistrând a șaptea creștere în ultimele opt sesiuni. Contractele futures pe principalii indici americani se tranzacționează în esență la un nivel aproximativ plat în această dimineață. Pe piața valutară, EURUSD a scăzut cu aproximativ 0,15%, în timp ce Bitcoin rămâne aproape de nivelul de 93.000 USD.

În sectorul semiconductorilor, CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, și-a exprimat scepticismul cu privire la faptul că China ar accepta cipurile H200 ale companiei, chiar dacă SUA ar relaxa actualele controale la export, subliniind obstacolele geopolitice persistente care afectează sectorul. Acțiunile Microsoft au înregistrat o scădere temporară pe fondul rapoartelor privind scăderea cererii pentru anumite produse AI, însă acțiunile s-au redresat după ce conducerea a reafirmat că obiectivele mai ample privind veniturile din AI rămân neschimbate.

Piețele de titluri de stat au înregistrat o creștere pronunțată pe toată curba, împingând randamentul pe doi ani sub 3,5% și contribuind la cea mai slabă sesiune a dolarului din septembrie.

Piețele asiatice au urmat exemplul dat de datele mai slabe din SUA. Japonia a înregistrat performanțe superioare, atât Topix, cât și Nikkei 225 câștigând peste 1,5%, pe fondul anticipării de către investitori a unei probabilități mai mari de reducere a ratei dobânzii de către Fed săptămâna viitoare. Cererea pentru obligațiunile de stat japoneze pe termen lung a fost deosebit de puternică. O licitație de obligațiuni de stat japoneze pe 30 de ani a înregistrat cel mai mare raport bid-to-cover din 2019, prelungind tonul pozitiv după o vânzare bine primită pe 10 ani la începutul acestei săptămâni.

Cererea puternică pentru obligațiunile de stat japoneze a contribuit la temperarea anxietății pieței create de preocupările fiscale actuale și de speculațiile că Banca Japoniei ar putea majora ratele dobânzilor la ședința de politică monetară din 19 decembrie.

În întreaga regiune, indicele MSCI Asia-Pacific a avansat cu 0,5%. Coreea de Sud și Taiwanul au înregistrat însă o ușoară scădere, punând capăt unei serii de două zile de creșteri. Între timp, indicele dolarului s-a stabilizat după scăderea de miercuri, în timp ce randamentele titlurilor de stat americane continuă să scadă.

Consilierii lui Donald Trump se vor întâlni joi cu negociatorul ucrainean de vârf în Miami, Florida, pentru noi discuții de pace între Rusia și Ucraina, potrivit AP. Trump a comentat că: „ Putin vrea să pună capăt războiului (..) E nevoie de doi pentru a dansa tango (...) Nu pot spune ce va rezulta din întâlnirea dintre Witkoff și Putin. Witkoff a avut o întâlnire destul de bună cu Putin. Vom vedea ce se va întâmpla.”

