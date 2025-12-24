Deschiderea sesiunii din SUA: Sezonul sărbătorilor reduce volatilitatea în ciuda riscurilor politice

Aspecte esențiale Apple CEO buys Nike shares

US sanctions EU officials

Donald Trump comments on his FED president choices

Intel suffers setbacks with Nvidia

Another probe into Tesla

Sesiunea americană începe tranzacționarea cu o volatilitate limitată, în urma sezonului sărbătorilor în curs. Se observă o scădere semnificativă a indicelui Russel2000, iar US2000 înregistrează o scădere de 0,2%. Tranzacționarea pe Wall Street va fi scurtată astăzi până la ora 13:00, ora locală. În ciuda sărbătorilor în curs, au avut loc câteva evoluții politice semnificative legate de piață: Unul dintre consilierii secretarului Trezoreriei SUA, Joe Lavorgna, a declarat într-un interviu că „FED ar trebui să scadă ratele dobânzilor chiar dacă economia este în creștere”. Această declarație a fost confirmată de președinte însuși, care a scris pe rețelele de socializare că „dorește ca președintele FED să scadă ratele dobânzilor” și că „nimeni care nu dorește să facă acest lucru nu va deveni președinte al FED”.

SUA a luat o măsură fără precedent, impunând sancțiuni privind vizele pentru 5 oficiali europeni implicați în elaborarea legislației care reglementează piața serviciilor digitale. Aceasta este o reacție la o serie de amenzi impuse în ultimele trimestre companiilor americane pentru practici monopoliste, comportament anti-consumator și prelucrarea ilegală a datelor utilizatorilor. Partea americană, în ciuda explicațiilor exhaustive din partea Comisiei Europene, susține că amenzile sunt de natură politică și prezintă semne de cenzură.

În același timp, administrația americană anunță o nouă amânare a tarifelor pentru cipurile și semiconductorii chinezești până în iulie 2027. Date macroeconomice: Departamentul Muncii a publicat date privind cererile de șomaj, care s-au dovedit a fi mai bune decât se aștepta, cu o scădere la 214.000. Cu toate acestea, pot apărea îngrijorări din cauza creșterii semnificative a cererilor repetate (1,92 milioane). US100 (interval zilnic) Sursa: xStation5 Cumpărătorii au reușit să apere nivelul retragerii Fibonacci de 50%, unde zona de suport a fost consolidată și mai mult de media EMA100. În prezent, prețul se află într-o altă zonă de rezistență, la nivelul maximelor locale. Momentul mediilor EMA indică o continuare a tendinței ascendente, iar MACD semnalează, de asemenea, o creștere, deoarece media s-a deplasat peste linia de semnal. În același timp, RSI(14) începe să atingă niveluri ridicate, iar o altă încercare eșuată de a atinge ultimul maxim poate semnala slăbiciunea cumpărătorilor. În prezent, obiectivul cererii este de a testa ultimul ATH, în timp ce oferta trebuie să rupă prețul din canalul de tendință ascendentă și să coboare prețul la nivelul FIBO 38,2, ceea ce va deschide calea pentru o corecție suplimentară. Știri despre companii: Nike (NKE.US) - Compania de îmbrăcăminte a înregistrat o creștere de peste 2% după ce a dezvăluit că CEO-ul Apple a cumpărat acțiuni în valoare de 2,95 milioane de dolari.

Dynavax (DVAX.US) - Compania de cercetare și producție de vaccinuri a fost achiziționată de franceza Sanofi. Compania a fost cumpărată la un preț de 15,5 dolari pe acțiune, ceea ce reprezintă o primă semnificativă față de evaluarea pieței.

UiPath (PATH.US) - Acțiunile companiei au crescut cu peste 8% după ce au intrat în indicele S&P500.

Intel (INTC.US) - Producătorul de cipuri a înregistrat o scădere de aproximativ 3% din cauza informațiilor despre eșecul testelor procesului de producție 18A de către Nvidia. Tesla (TSLA.US) - „Biroul de investigare a defectelor” a lansat o anchetă privind mecanismul de blocare a ușilor din modelul Tesla Model 3. Ancheta va viza 179.071 de vehicule din anul 2022. Autoritatea de reglementare suspectează că mecanismul nu este ușor accesibil, ceea ce reprezintă o amenințare pentru persoanele aflate în vehicul.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."