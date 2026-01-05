Rezumatul dimineții (05.01.2026)

În weekend, Maduro a fost reținut în cadrul unei operațiuni militare. Trump a declarat că SUA au acum „acces deplin” la resursele venezuelene și dorește ca companiile petroliere americane să se întoarcă în țară. Au fost raportate doar pagube minore la infrastructura portului La Guaira, în timp ce producția PDVSA a rămas intactă.

Oficialii ruși și ai UE au emis avertismente cu privire la suveranitate și au făcut apel la reținere.

Prețurile petrolului au înregistrat fluctuații puternice — pierderile inițiale au fost recuperate înainte ca prețurile să scadă din nou. La momentul redactării acestui articol, petrolul a scăzut cu 0,55%. Îngrijorările cu privire la întreruperile în aprovizionarea din Venezuela s-au atenuat, deoarece producția și exporturile au rămas în mare parte neafectate. Trump a sugerat, de asemenea, posibile acțiuni împotriva Columbiei și a reiterat avertismentele către Mexic, invocând activitatea cartelurilor. Piețele evaluează prime de risc regionale mai mari, dar consideră că impactul pe termen scurt asupra pieței petrolului este limitat, având în vedere producția Venezuelei de <1 mb/d. Riscul evenimentului rămâne în mare măsură dependent de stabilitatea politică după lovitura de stat.

Pe fondul incertitudinii geopolitice crescânde din weekend, metalele prețioase au reacționat cel mai puternic. Aurul a înregistrat o creștere de peste 2,05%, ajungând la 4.420 USD pe uncie, urmat de argint (+3,90%), paladiu (+2,20%) și platină (+3,80%).

În weekend a avut loc și o reuniune OPEC+. Grupul a confirmat că nivelurile de producție vor rămâne neschimbate, întărind mesajul că piața rămâne bine aprovizionată în ciuda riscului geopolitic. Opt producători de petrol au confirmat o pauză pentru primul trimestru al anului 2026, invocând slăbiciunea sezonieră a cererii și o piață „echilibrată”. Reducerile voluntare în valoare totală de 1,65 mb/zi rămân în rezervă pentru o eventuală restabilire treptată.

Indicatorul PMI final din Japonia pentru sectorul manufacturier a crescut la 50,0 (noiembrie: 48,7), punând capăt unei perioade de contracție de cinci luni. Noile comenzi au scăzut în cel mai lent ritm din ultimele 19 luni, iar producția s-a stabilizat. Ocuparea forței de muncă a crescut pentru a patra lună consecutivă, deși prețurile de intrare au accelerat până la cel mai rapid ritm din aprilie.

Indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor din China a scăzut la 52,0, marcând a patra lună consecutivă de încetinire. Cererea de export s-a redus și reducerile de locuri de muncă au continuat, deși așteptările pentru 2026 s-au îmbunătățit.

Guvernatorul BoJ, Ueda, a reafirmat disponibilitatea de a continua majorările de rate dacă creșterea și inflația se vor dezvolta în conformitate cu previziunile. Încrederea în durabilitatea ciclului salarii-prețuri este în creștere, normalizarea politicii fiind considerată graduală. În ciuda acestui fapt, JPY rămâne una dintre cele mai slabe monede G10 în prezent; USDJPY a crescut cu 0,21%.

Piața criptomonedelor avansează, Bitcoin urcând din nou peste pragul de 90.000 USD — în creștere cu 1,00% până la 92.400 USD — în timp ce Ethereum câștigă 1,45% până la 3.150 USD. PwC a semnalat un angajament mai profund în sectorul criptomonedelor, pe fondul condițiilor de reglementare mai clare din SUA în conformitate cu Legea GENIUS.

