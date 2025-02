Rezumatul dimineții (06.02.2025)

Majoritatea indicilor din regiunea Asia-Pacific se tranzacționează într-o dispoziție pozitivă. Indicele CH50cash câștigă 0,71%, indicele JP225 este în creștere cu 0,35% la 39.000 de puncte. Indicele SG20cash din Singapore este în creștere cu 0,04%, în timp ce indicele Australian AU200cash câștigă 0,55%.

Contractele futures pe indicii europeni indică o deschidere în creștere a sesiunii de astăzi. Indicele german DAX câștigă 0,17% și rămâne peste pragul de 21.700 de puncte, indicele britanic UK100 este în creștere cu 0,23%, iar indicele european EU50 câștigă 0,14%.

Evenimentul-cheie al zilei este decizia Băncii Angliei privind rata dobânzii. Așteptările indică o reducere de 25 de puncte de bază la 4,50%.

În prima parte a zilei, cea mai puternică monedă dintre cele din G10 rămâne yenul japonez. Dolarul american este, de asemenea, puternic, revenind parțial după scăderea de ieri. Perechea USDJPY a scăzut cu 0,09% astăzi, la 152,4200. Între timp, cel mai slab performer este dolarul neozeelandez.

Ministrul american al apărării, Pete Hegseth, urmează să viziteze Panama în aprilie, a declarat marți omologul său panamez, ambii oficiali intenționând să coopereze în privința strategiilor de combatere a migrației ilegale și a traficului de droguri.

Autoritatea Canalului Panama a negat miercuri afirmațiile Departamentului de Stat al SUA potrivit cărora navele guvernamentale americane ar putea trece prin canal fără a plăti taxe. Această declarație ar putea spori tensiunile dintre SUA și Panama, ca urmare a amenințării fostului președinte Donald Trump de a prelua controlul asupra canalului.

Naoki Tamura de la Banca Japoniei (BOJ) a declarat că este dificil să se determine rata terminală în acest moment, subliniind că rata neutră nu trebuie să fie neapărat de 1%. Tamura a explicat, de asemenea, că nu există un ritm fix de creștere a ratei dobânzii. În ciuda comentariilor sale anterioare cu privire la creșterea ratelor la 1% înainte de sfârșitul anului fiscal, el semnalează acum flexibilitate.

Vicepreședintele Rezervei Federale a SUA, Philip Jefferson, a declarat miercuri că este mulțumit de menținerea ratei dobânzii băncii centrale la nivelul său actual. Jefferson consideră că, impunând chiar și o reducere a ratei cu 100 de puncte de bază în a doua jumătate a anului 2024, politica Fed rămâne restrictivă și continuă să pună presiune pe reducerea inflației.

Aurul rămâne la niveluri record, câștigând 0,10% astăzi, la 2.870 USD pe uncie. Argintul înregistrează câștiguri și mai mari, crescând cu 0,15% până la 32,30 USD.

Pe piața criptomonedelor, observăm o ușoară revenire după scăderile de ieri de la sfârșitul zilei. Scăderea Bitcoin de ieri nu a fost declanșată de un singur factor și a avut loc în contextul câștigurilor de pe Wall Street. Această divergență în sentimentul de ieri este probabil motivul pentru recuperarea de astăzi.

Bitcoin a crescut cu 1,60% până la 98.100 USD, Ethereum a câștigat 1,86% până la 2 .840 USD, iar capitalizarea totală a pieței altor altcoins a crescut cu 2,10% până la 890 miliarde USD.

