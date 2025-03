Rezumatul dimineții (07.03.2025)

Importurile chineze au scăzut în mod neașteptat cu 8,4%

de la an la an în ianuarie-februarie, ratând previziunile de creștere de 1%. Exporturile au crescut cu doar 2,3%, sub așteptări și mai lent decât creșterea de 10,7% din decembrie. Scăderea importurilor a cuprins cereale, minereu de fier și țiței.