Rezumatul dimineții (08.07.2025)

Indicii din regiunea Asia-Pacific înregistrează creșteri în cea de-a doua sesiune a săptămânii, creșteri cuprinse între 0,30% și 0,90%.

Trump a declarat că data de 1 august pentru implementarea tarifelor „nu este 100% sigură”, revenind asupra declarațiilor anterioare, mai decisive. Aceasta marchează o nouă schimbare după amânările anterioare de la 9 aprilie la 9 iulie, apoi la 1 august. Deși acest lucru oferă mai mult timp pentru negocieri, prelungește și perioada de incertitudine pe piață. Piețele au reacționat cu o depreciere a dolarului american, iar indicele USD (USDIDX) este în prezent în scădere cu 0,20%.

În ciuda slăbiciunii generale a dolarului, yenul japonez s-a depreciat după ce Trump a reafirmat posibilitatea aplicării unor tarife de 25% asupra Japoniei. Perechea USDJPY a urcat la un maxim de două săptămâni, câștigând astăzi 0,10%.

Banca Centrală a Australiei (RBA) a surprins piețele menținând rata dobânzii la 3,85%, contrar așteptărilor privind o reducere de 25 de puncte de bază (prevăzută de peste 90% dintre traderi). Decizia a fost adoptată cu 6 voturi pentru și 3 împotrivă.

RBA a declarat că are nevoie de mai multe date, în special raportul CPI din iulie, înainte de a lua măsuri suplimentare. Perechea AUDUSD a înregistrat o creștere accentuată ca răspuns la schimbarea așteptărilor privind rata dobânzii.

RBA a subliniat că menținerea stabilității prețurilor și a ocupării depline a forței de muncă rămâne obiectivul său principal. În timp ce inflația se reduce, piața muncii rămâne tensionată, iar incertitudinea globală persistă. Traderii se așteaptă acum la o posibilă reducere a ratei dobânzii în august, mai degrabă decât la o pauză prelungită.

Indicele condițiilor de afaceri din Australia a crescut la cel mai înalt nivel din martie 2024, impulsionat de creșterea vânzărilor, a ocupării forței de muncă și a profiturilor. Încrederea mediului de afaceri s-a îmbunătățit pentru a treia lună consecutivă, surprinzând analiștii care se așteptau la o încetinire. Acest lucru a influențat previziunile RBA privind rata dobânzii.

Trump a anunțat necesitatea trimiterii de arme defensive suplimentare în Ucraina, marcând o schimbare față de poziția sa anterioară de limitare a sprijinului. El și-a exprimat dezamăgirea față de Putin și de războiul în curs, semnalând deteriorarea relațiilor după summitul BRICS.

Taiwanul nu a primit încă o notificare oficială din partea SUA cu privire la noile tarife. Deși în aprilie a fost anunțată o taxă de 32%, calendarul de implementare rămâne neclar.

Trump a declarat, de asemenea, că Iranul nu va deveni o putere nucleară și a anunțat discuții planificate, avertizând că un nou atac militar rămâne posibil, dacă va fi necesar.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."