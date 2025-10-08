Rezumatul dimineții(08.10.2025)

NZD este cea mai slabă monedă G10 astăzi, după ce RBNZ a redus ratele cu 50 de puncte de bază.

NZD este cea mai slabă monedă G10 astăzi, după ce RBNZ a redus ratele cu 50 de puncte de bază.

NZD este cea mai slabă monedă G10 astăzi, după ce RBNZ a redus ratele cu 50 de puncte de bază.

NZD este cea mai slabă monedă G10 astăzi, după ce RBNZ a redus ratele cu 50 de puncte de bază.

NZD este cea mai slabă monedă G10 astăzi, după ce RBNZ a redus ratele cu 50 de puncte de bază.

NZD este cea mai slabă monedă G10 astăzi, după ce RBNZ a redus ratele cu 50 de puncte de bază.

Contractele futures pe indicii americani se tranzacționează la un nivel stabil înaintea publicării procesului-verbal al ultimei ședințe FOMC.

Contractele futures pe indicii americani se tranzacționează la un nivel stabil înaintea publicării procesului-verbal al ultimei ședințe FOMC.

Contractele futures pe indicii americani se tranzacționează la un nivel stabil înaintea publicării procesului-verbal al ultimei ședințe FOMC.

Contractele futures pe indicii americani se tranzacționează la un nivel stabil înaintea publicării procesului-verbal al ultimei ședințe FOMC.

Contractele futures pe indicii americani se tranzacționează la un nivel stabil înaintea publicării procesului-verbal al ultimei ședințe FOMC.

Contractele futures pe indicii americani se tranzacționează la un nivel stabil înaintea publicării procesului-verbal al ultimei ședințe FOMC.

Aspecte esențiale

Contractele futures pe indicii americani se tranzacționează la un nivel stabil înaintea publicării procesului-verbal al ultimei ședințe FOMC.

NZD este cea mai slabă monedă G10 astăzi, după ce RBNZ a redus ratele cu 50 de puncte de bază.

Aurul depășește pragul de 4.000 USD pe uncie.



Contractele futures pe indicii americani se tranzacționează aproximativ plat, semnalând prudență după recentul raliu determinat de optimismul legat de AI și de rezultatele mixte ale Oracle. Investitorii așteaptă, de asemenea, publicarea astăzi a procesului-verbal al ultimei reuniuni a FOMC. EU50 câștigă 0,15%.

Tranzacțiile în regiunea Asia-Pacific rămân modeste din cauza sărbătorilor naționale din China și Coreea de Sud, în timp ce pesimismul este alimentat de scăderea acțiunilor din sectorul tehnologic în urma marjelor dezamăgitoare ale Oracle (Baidu: -4% în pre-marketul de pe Wall Street). Sentimentul pro-acțiuni generat de victoria lui Sanae Takaichi în fruntea LDP din Japonia se estompează, de asemenea. Indicii regionali se tranzacționează în teritoriu negativ (HK.cash și CHN.cash: -1,4%, JP225: -0,45%, AU200.cash: -0,2%).

Banca Centrală a Noii Zeelande a redus în mod neașteptat rata dobânzii cu 50 de puncte de bază, până la 2,5% (consensul Bloomberg: -25 puncte de bază). Decizia a fost unanimă, iar banca a semnalat deschiderea către noi reduceri. Potrivit RBNZ, activitatea economică slabă ar putea fi afectată și mai mult de prudența consumatorilor, ceea ce ar trebui să contribuie, de asemenea, la aducerea inflației către punctul mediu al intervalului țintă de 1-3%. NZD este astăzi cea mai slabă monedă din G10.

Excedentul de cont curent al Japoniei a crescut peste așteptări, la 3,776 trilioane de yeni (consensul Bloomberg: 3,55 trilioane, anterior: 2,684 trilioane).

Pe piața valutară, dolarul neozeelandez se află sub o presiune puternică de vânzare în urma mișcării și tonului dovish al RBNZ (NZDUSD: -1%, EURNZD: +0,65%). Indicele dolarului american crește pentru a treia sesiune consecutivă (+0,3% până la 98,63), atingând cel mai înalt nivel din 22 august. Lira, francul și yenul (cel mai slab din februarie) sunt toate în scădere cu aproximativ 0,3% față de dolar. EURUSD scade cu 0,34% până la 1,1616.

Aurul depășește 4.000 de dolari pe uncie pentru prima dată în istorie (+1,3%) pe fondul închiderii continue a guvernului SUA. Creșterea se extinde și la alte metale prețioase: argintul câștigă aproape 2,3% până la 48,90 dolari pe uncie, în timp ce platina și paladiul cresc cu aproximativ 2,2%.

Petrolul Brent și WTI își extinde câștigurile cu încă 0,3%, în timp ce gazul natural (NATGAS) scade cu aproximativ 0,9%.

Criptomonedele continuă să scadă. Bitcoin scade cu încă 0,5%, până la 121.620 USD, Ethereum scade cu 1,3%, până la 4.432 USD, iar alte monede alternative importante sunt, de asemenea, pe minus, inclusiv Solana (-1,9%), Dogecoin (-1,8%) și Polygon (-1,6%).

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."