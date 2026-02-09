Rezumatul dimineții (09.02.2026)

Piețele din regiunea Asia-Pacific s-au deschis într-o atmosferă calmă, cu mișcări modeste ale indicilor. Modificările indicilor chinezi sunt limitate la aproximativ ±0,25%, indicele australian AU200.cash câștigă 0,80%, iar indicele japonez JP225 crește cu 0,15% în urma rezultatelor alegerilor parlamentare din Japonia.

Pe piața valutară, sesiunea este, de asemenea, relativ calmă, cu excepția yenului japonez, unde volatilitatea este determinată de victoria Partidului Liberal Democrat al lui Sanae Takaichi.

Metalele prețioase înregistrează o ușoară revenire. Aurul câștigă 1,60% , revenind peste pragul de 5.000 USD pe uncie , în timp ce argintul se apreciază cu 5,50% , până la 82 USD pe uncie .

Piețele financiare japoneze au reacționat puternic la victoria zdrobitoare a prim-ministrului Sanae Takaichi în alegeri. Acțiunile au atins noi maxime istorice, obligațiunile de stat au fost supuse presiunii vânzărilor, iar yenul s-a depreciat inițial în mod semnificativ, înainte de a se stabiliza mai târziu în sesiune.

Partidul Liberal Democrat al lui Takaichi a obținut 316 din 465 de locuri în camera inferioară a parlamentului, prognozele inițiale indicând chiar 328 de locuri , ceea ce reprezintă cea mai decisivă victorie postbelică a unui partid de guvernământ.

Investitorii au salutat perspectiva expansiunii fiscale, a reducerii impozitelor și a creșterii cheltuielilor publice, în special în domeniul apărării, al tehnologiei și în alte sectoare strategice.

Obligațiunile guvernamentale japoneze au fost vândute pe măsură ce investitorii au început să ia în calcul emisiuni de datorii mai mari și o creștere economică nominală mai puternică. Programul lui Takaichi se bazează pe stimulente finanțate din datorii și ar putea relansa dinamica reflaționistă, împingând structural randamentele la un nivel mai ridicat.

Piața criptomonedelor și-a revenit după pierderile de joi, care au împins Bitcoin mai jos, spre zona de 60.000 USD . Bitcoin este în prezent în creștere cu 0,25% , tranzacționându-se în jurul valorii de 70.400 USD .

