Rezumatul dimineții (09.10.2024)

Cumpărătorii au reușit să mențină controlul până la închiderea sesiunii de numerar de ieri în SUA. În ciuda reducerii unor câștiguri, indicii au închis în teritoriu pozitiv. US500 a câștigat 0,40% la 5.790 de puncte, iar US100 s-a menținut la 20.250 de puncte, câștigând 1,20%.

Dolarul neozeelandez (NZD) este astăzi cea mai slabă monedă, pierzând aproximativ 0,6 - 0,8% după decizia Băncii Rezervei din Noua Zeelandă (RBNZ) privind ratele dobânzilor. RBNZ a redus miercuri ratele dobânzilor cu 50 de puncte de bază și a declarat că politica rămâne restrictivă.

Ca urmare a poziției dovish a băncii, piețele estimează acum o perspectivă mai agresivă pentru relaxarea monetară, ceea ce a dus la o vânzare puternică a NZD. Decizia de a reduce rata dobânzii la 4,75% a fost în conformitate cu prețurile pieței și cu așteptările majorității economiștilor.

Indicii chinezi își încetinesc declinul după corecția puternică de ieri. Indicele Hang Seng (HSI) câștigă 0,20% până la 21.000 de puncte, iar indicele Hang Seng China Enterprises (HSCEI) câștigă 0,35% până la 7.500 de puncte. Cu toate acestea, partea cererii nu este suficient de puternică pentru a conduce la creșteri. Îngrijorările investitorilor cu privire la lipsa stimulentelor fiscale suplimentare din partea guvernului chinez rămân semnificative.

Banca Mondială susține că rata de creștere economică a Chinei va scădea în 2025, punând la îndoială recentele măsuri de stimulare. Rata de creștere din China va scădea la 4,3%, față de 4,8% cât se preconiza în 2024.

Ca urmare a pachetelor de stimulare anunțate, Banca Mondială și-a revizuit în creștere cu 0,3% estimările pentru 2024, însă prognoza pentru 2025 a rămas neschimbată. Scăderea cheltuielilor de consum, problemele de pe piața imobiliară și îmbătrânirea populației sunt indicate drept principalele provocări, iar pachetele recente s-au concentrat în principal pe partea de ofertă.

Petrolul a cedat cea mai mare parte a câștigurilor legate de potențiala escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu și a încheiat ziua de ieri cu o pierdere de 4,80%. Prețul barilului a revenit la aproximativ 74 de dolari și astăzi se menține la acest nivel. Prețul petrolului Brent s-a oprit la aproximativ 77,70 dolari pe baril.

Morgan Stanley își mărește prognoza pentru prețul petrolului Brent la 80 de dolari pe baril (de la 75 de dolari) pentru al patrulea trimestru al anului 2024. Cu toate acestea, Morgan Stanley este precaută, afirmând că cererea este mai slabă decât se aștepta, iar producția rămâne la un nivel ridicat.

Un sentiment mixt prevalează încă pe piața criptomonedelor. Bitcoin câștigă 0,50% astăzi până la nivelul de 62.500 USD, iar principalul nivel de rezistență rămâne zona din jurul valorii de 64.000 USD. Ethereum avansează cu 0,35% până la 2.450 USD.

