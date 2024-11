Rezumatul dimineții (11.11.2024)

Contractele futures de pe Wall Street sunt în creștere dimineața; Russell 2000 (US2000) se evidențiază cu o creștere de aproape 0,8%. Statele Unite sărbătoresc astăzi Ziua Veteranilor, dar piețele de acțiuni vor rămâne deschise în cursul zilei, în orar standard.

Indicii europeni sunt tranzacționați în creștere, aproape toți câștigând în intervalul 0,5 - 0,6%. Daily Mail a relatat în weekend despre achiziția planificată a companiei britanice de modă Burberry de către Moncler, dar acțiunile ambelor companii se tranzacționează cu puțină volatilitate în urma rapoartelor

Acțiunile chineze au scăzut, banca elvețiană UBS reducându-și prognoza pentru PIB-ul Chinei în acest an la 4% (sub ținta partidului de 5%) și transmițând că se așteaptă la o lectură mult mai slabă în 2025, în urma victoriei lui Donald Trump. Datele privind inflația prețurilor de producție PPI publicate sâmbătă au arătat o scădere mai mare decât se aștepta. Inflația PPI în octombrie a scăzut cu -2,9% în China, față de -2,5% prognozat și -2,8% anterior. Inflația IPC, pe de altă parte, a crescut cu 0,3% YoY, era așteptată o creștere de 0,4% YoY, după 0,4% în septembrie

Hang Seng a scăzut cu aproape -1,8%, acțiunile Tencent Holdings pierzând mult. În schimb, acțiunile CSI de referință din China continentală au recuperat pierderile și au crescut cu 0,6%. Beijingul a anunțat un pachet de stimulare de 10.000 de miliarde de yuani (1.400 de miliarde de dolari) pentru a reduce riscurile de îndatorare pentru guvernele regionale, dar s-a abținut de la lansarea unor măsuri de susținere directă a cererii consumatorilor

Bursa din Japonia a crescut ușor; indicii Topix și Nikkei au înregistrat o volatilitate redusă. Indicele KOSPI din Coreea de Sud a scăzut cu mai mult de 1%, în timp ce indicele Sensex din India s-a consolidat și pierde aproape 8% față de maximele sale. Indicele observatorului economic al economiei japoneze a crescut ușor la 47,5 față de 47,2 față de 49 anterior

Petrolul (OIL) pierde ușor, presat de un sentiment mai slab în China, în timp ce gazele naturale (NATGAS) câștigă mai mult de 6% astăzi. Printre produsele agricole, contractele pentru grâu (WHEAT) pierd cel mai mult (peste -1,5%).

Inflația IPC din Norvegia a fost ușor mai mare decât se aștepta, la 2,6% an/an față de prognoza de 2,4% și 3% anterior. De la o lună la alta a crescut cu 0,6%, 0,5% a fost așteptat după 0,3% anterior. USDNOK câștigă aproape 0,5%

Sentimentele de pe piața criptomonedelor sunt excelente, Bitcoin tranzacționându-se la noi maxime istorice, la 81,5K USD. Datele de săptămâna trecută au indicat intrări record în ETF-uri. Piața vede în victoria lui Trump și în șansa republicanilor din Congres de a guverna o șansă de a schimba reglementările în beneficiul industriei

Neel Kashkari de la Fed a indicat că o creștere unică a tarifelor la bunuri ar crește probabil prețurile acestora, dar impactul asupra inflației este greu de estimat, deoarece răspunsul altor țări sau al consumatorilor este necunoscut

